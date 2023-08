AMLITO en Funko Pop: el universo de los muñecos y peluches presidenciales

La figura en este formato marca un hito en la intersección entre la política y la cultura pop; los aficionados y coleccionistas buscan tenerlo en sus vitrinas

La icónica figura política de “AMLITO” tomó un nuevo giro al ingresar al emocionante mundo de los coleccionables con su versión en Funko Pop. Este movimiento marca un hito en la cultura pop y coleccionista, consolidando aún más la influencia de los Funko Pop y su impacto en la escena contemporánea.

La figura del presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a las estanterías, su diseño y detalles únicos, así como su simbolismo dentro de la comunidad de fans y coleccionistas. El contexto de la industria de juguetes, su valor económico y cultural, y cómo el fenómeno Funko Pop sigue resonando en todo el mundo.

La intersección entre la política y la cultura pop ha dado lugar a un fenómeno sorprendente: la llegada de ‘AMLITO’ en Funko Pop. Las figuras coleccionables de vinilo han conquistado al público global por su estilo distintivo y su representación de personajes icónicos. Sin embargo, la incursión de una figura política en esta esfera resalta aún más la diversidad y la influencia cultural que estas pequeñas piezas de arte pueden tener.

La travesía de los Funko Pop comenzó en 1998, cuando Mike Becker fundó Funko con la visión de crear productos nostálgicos. Sin embargo, fue en 2010 cuando estas figuras coleccionables adoptaron su característico diseño cabezón, y desde entonces han estado en constante evolución, abarcando personajes de películas, series, deportes y videojuegos. Este enfoque diversificado ha contribuido a su éxito continuo y a su lugar como un fenómeno cultural de gran relevancia.

La conquista de AMLITO

La noticia de la llegada del Funko Pop de “AMLITO” ha resonado en todo México y más allá. La figura captura la esencia única del presidente, desde su característico peinado hasta su emblemático “dientito”. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, compartió en redes sociales una fotografía del muñeco en el despacho presidencial de Palacio Nacional, marcando así un hito en la conmemoración de los primeros cuatro años de su mandato.

A pesar de que la figura de “AMLITO” no forma parte del catálogo oficial de Funko Pop y no está a la venta, su mera existencia ha avivado la curiosidad sobre su valor. En el mundo de los coleccionables personalizados, los precios pueden variar según el diseño y los detalles. Esta figura en particular puede oscilar entre mil 500 y tres mil 200 pesos. Sin embargo, su verdadero valor reside en el significado emocional que tiene para los fans y coleccionistas, quienes ven en ella un vínculo con la historia y la cultura de su país.

El éxito continuo de los Funko Pop refleja la dinámica de la industria global de juguetes. De acuerdo a la Asociación del Juguete de Estados Unidos, el mercado de juguetes alcanzó un valor estimado de 90.7 mil millones de dólares en 2020, con un crecimiento anual constante.