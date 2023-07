Santiago Giménez habló sobre su futuro con el Feyenoord

Santiago Giménez anotó gol en su regreso al Feyenoord (Twitter/@Feyenoord)

Después del corto receso tras la conquista del trofeo de la Copa Oro de Concacaf con la selección mexicana, Santiago Giménez volvió a tener actividad con el Feyenoord. En su regreso fue crucial al anotar el gol que le dio la victoria a su equipo en el encuentro amistoso, aunque también aprovechó para aclarar su futuro como futbolista.

Al término del partido en el que su equipo superó por dos goles a uno al Benfica de Portugal, el delantero mexicano se acercó ante el medio de comunicación ESPN para responder algunas preguntas. Una de ellas consistió en su posible promesa de quedarse dentro del equipo hasta finalizar el torneo, aunque el canterano de Cruz Azul prefirió no comprometer su permanencia.

“Los fans te siguen amando aquí y ellos esperan que te quedes toda la temporada, Santiago. Me gustaría preguntar si tú prometes quedarte aquí esta semana”, fueron las palabras pronunciadas por el entrevistador.

“No lo puedo prometer porque no puedes saber qué es lo que puede pasar en el futbol, pero mi mente está aquí y me quiero quedar”, fue la contundente respuesta que dio a conocer el hijo de Christian Giménez.

Pese a su buena actuación, no prometió quedarse en las filas del Feyenoord durante el resto de la temporada (Twitter/@Feyenoord)

Debido a su buen rendimiento con el equipo de la Eredivisie, en la temporada 2022-23, donde conquistó su primer campeonato con un equipo europeo y casi se hizo del campeonato de goleo del futbol de los Países Bajos, Santiago Giménez llamó la atención de diversos clubes y los rumores sobre su posible salida del Feyenoord comenzaron a aumentar.

Aunque no hubo una propuesta formal realizada por algún equipo particular, o al menos no se dio a conocer ante los medios de comunicación, se corrió el rumor del posible interés de instituciones de la Serie A, Premier League o La Liga de España por hacerse de los servicios del juvenil mexicano. No obstante, ninguna de ellas se ha concretado hasta el momento.

Cabe recordar que en su primer temporada como jugador de la Eredivisie disputó mil 926 minutos en los que pudo hacer sonar la red en 15 ocasiones. En ese sentido, promedió un gol por cada 128 minutos que disputó y se alcanzó a meter entre los mejores anotadores del torneo a pesar de integrarse al equipo de Rotterdam después del arranque de la campaña. Además, sumó tres asistencias.

Santiago Giménez fue el autor del gol que le dio el título de la Copa Oro a México (Santiago Giménez)

Otro de los temas que Giménez abordó durante su entrevista fue el corto periodo que tuvo para descansar en las vacaciones. Y es que antes de volver a los entrenamientos con el Feyenoord, únicamente tomó descanso por siete días después de participar en la Copa Oro con México. Al respecto, señaló que:

“Sí (fue poco tiempo de descanso), pero una semana es suficiente porque amo jugar futbol y no necesito más. Estoy completamente listo para la temporada. Fue una buena aventura con la selección nacional, fue mi primer torneo oficial y lo disfruté mucho. Marqué el gol de la victoria y estuve muy feliz por ello. Descansé por una semana y después volví”, expresó.

Santiago Giménez anotó gol en su regreso

Para buenas noticias de los aficionados, el delantero mexicano volvió al circuito con la misma racha goleadora que lo acompañó la temporada pasada. De hecho, fue el artífice del gol que marcó la diferencia para que su equipo se quedara con la victoria en la visita que el Benfica de Portugal realizó a la cancha del Feyenoord Stadium.

Corrió el minuto 34 cuando recibió un balón filtrado en los linderos del área grande. En ese momento, a pesar de tener la presión del defensor y el portero, definió de manera magistral y mandó el balón al fondo de la red con un leve toque.