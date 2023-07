“Me robaron de bebé”: la conmovedora historia de Angélica para encontrar a sus padres biológicos

Angélica busca a sus padres biológicos tras enterarse que la robaron de bebé (Captura de pantalla)

Angélica es una mujer de más de 40 años de edad que está buscando a sus padres biológicos, luego de enterarse que la robaron cuando era una bebé y la dieron ilegalmente en adopción a una familia.

A través de redes sociales compartió su historia, pidiendo a los internautas que la ayudaran a hacerse viral, con la finalidad de que la vean las personas indicadas y pueda conocer a quienes le dieron vida.

“Nací aparentemente en febrero de 1977 en la Ciudad de México, soy hija adoptada”.

Inicialmente solo sabía que lo que le había contado su madre adoptiva, es decir, que una mujer extranjera presuntamente la alumbró en México y no podía regresar a su país con una bebé en brazos.

Imagen representativa de un bebé (Getty Images)

“Tienen por conocimiento que mi madre es aparentemente de Alemania y que me dio en adopción ilegal porque ella no podía regresar a su país con una criatura en los brazos ni embarazada”.

Al comenzar a investigar sobre sus raíces descubrió que su madre no era extranjera, si no que la persona que la ofreció con su familia adoptiva, junto con otro hombre, posiblemente la hurtaron de un domicilio localizado en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

“Al parecer me robaron de una casa a la que se metieron a robar y como estaba yo ahí me robaron; esto es una versión que tengo por una persona cercana a mi familia adoptiva, la cual fue intermediaria (sic)”.

“Se entera después de años que estos dos hombres se metieron a robar y me llevaron con ellos. La persona que me regala a mi familia adoptiva, me cuentan que me tenían en unas condiciones terribles, estaba muy sucia, en condiciones deplorables”, añadió.

De acuerdo con el testimonio que recabó, en ese entonces la intermediaria le comentó a una mujer (su madre adoptiva) que una bebé necesitaba un hogar, y como tenía fuertes deseos de tener un hijo o hija, ya que no podía concebir, aceptó ser titular de la menor.

“Tomó la oportunidad sin saber el contexto de todo lo que estaba pasando, que no era (bebé) de una mujer extranjera, si no robada”, acusó con mirada triste.

Por lo anterior Angélica pidió a los internautas ayuda para localizar a su familia biológica, la cual posiblemente sigue buscándola, ya que fue robada por dos sujetos en la década de los 70.

La historia de la mujer, narrada con mirada triste y voz entrecortada, ha estremecido a internautas, quienes la han ayudado a hacerse viral en las últimas horas.

“Me conmovió su tristeza, un vacío del alma terrible, tantas historias iguales en México”, “Deseo que encuentres a tu familia, en especial a tu mamá”, “Ojalá encuentre a su familia. Que dolor”, dijeron algunos usuarios de redes sociales.

De acuerdo con un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), de 1964 al 2022, se reportaron 87 mil 436 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, lo que equivale a 14 desapariciones al día de menores, es decir, uno cada dos horas.