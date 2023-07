Hermana de Octavio Ocaña recordó cómo reconoció su cuerpo: “No pude hacer nada”

Bertha Ocaña, hermana mayor de Octavio, recordó cómo vivió el asesinato de su hermano (Instagram/@berthaocaa)

Hace más de un año murió Octavio Ocaña de forma trágica, tras recibir balazos por parte de policías en la carretera Lechería - Chamapa. Pese a que las imágenes del actor circularon por redes sociales a unas horas de que recibiera los tiros y no había duda de que era él, su hermana tuvo que reconocer el cuerpo.

Te puede interesar: Niurka Marcos minimizó a Wendy Guevara: “Hay muchas como ella”

Bertha Ocaña, una de las hermanas del actor de Vecinos, recordó que el 29 de octubre de 2021, cuando se enteró de que Octavio había recibido un tiro en la cabeza, tuvo que confirmar que sí era su hermano menor el que se encontraba en una plancha de la morgue.

En entrevista con el canal de YouTube Sin Vergüenza, confesó que ese momento es el que más presente tiene, pues no pudo hacer algo para intentar salvar la vida de su hermano o evitar que las fotos de su cuerpo sin vida fueran filtradas y difundidas por redes sociales.

Octavio y ella eran los únicos de su familia que vivían en la Ciudad de México, el resto vive en Tabasco (Instagram/@berthaocaa)

“A mí, en lo personal, lo que más me marcó es que no pude hacer nada para evitar ese momento, ese dolor, para tratar de que a mi hermano, en ese momento, le dieran primeros auxilios, que lo trataran como a un ser humano, que no le estuvieran tomando fotos y videos que iban a estar circulando por internet”, externó.

Te puede interesar: Sergio Mayer recibió la visita sorpresa de su nieta Mila en La Casa de Los Famosos

Bertha compartió que, a pesar de que ha trabajado en ella para poder superar la muerte de Octavio, aún no olvida cuando vio el cuerpo sin vida del actor de 22 años.

“El evitar de intentar verlo, pero al mismo tiempo verlo porque dices: ‘Sí, sí es él’. Todo eso en su momento por supuesto que me llevó a la persona que hoy soy, por supuesto que me hizo más fuerte, me ayudó a trabajar mucho en mí”

Bertha Ocaña recordó cómo se enteró de la muerte de Octavio Ocaña

Bertha Ocaña, hermana de Octavio, tuvo que ser la responsable de reconocer el cuerpo del actor Crédito: YT/Sin Verguenza

Bertha recordó que ese día su esposo recibió una llamada de una de las personas que cuidaba a Octavio, con la que le pidieron que fuera al Penal de Barrientos, sin ella, porque había un problema con el actor.

Te puede interesar: Novio de Apio Quijano reaccionó al “coqueteo” con Jorge, Erik Rubín y la pelea con Wendy Guevara

Ya que la llamada estaba en altavoz, ella escuchó y pensó que solamente habían detenido a su hermano. “Me pasó todo, menos que estaba muerto, definitivamente eso no te lo imaginas”, recordó.

Aceptó quedarse en su casa pensando que no se trataba de algo malo y le llamó a su hermana gemela, Ana Leticia, para pedirle que entre las dos buscaran abogados para ver de qué forma podían ayudar a Tavo, como ellas lo llamaban. También llamó a sus papás.

Octavio era el menor de la familia, murió a los 22 años tras recibir un balazo en la sien (Instagram/@berthaocaa)

Fue su papá el primero en enterarse que Octavio había muerto, él le dijo a Ana Leticia y ella a su hermana.

“Mi hermana, así, con la voz entrecortada, me dice: ‘Tavito, es que Tavito... Tavito está muerto, tienes que ser fuerte’ (...) Le dije: ‘Yo voy a verlo, voy a verlo ahorita, no lo creo’”, dijo con lágrimas en los ojos.

Al ser ella la única que vive en la Ciudad de México, la familia le pidió ser ella quien reconociera el cuerpo.

“Yo veo a mi hermano; su pelito rojo, super flaquito, todavía no lo vestían, estaba desnudo. Les digo: ‘Sí, sí es’, y al momento en el que salgo, lo primero que hago es agarrar super fuerte a Roberto (su esposo) y me desbordé en llanto. Le decía: ‘No puedo creer que sí era mi hermano’”

El actor se ganó el cariño del público mexicano con su papel de Benito Rivers en la serie "Vecinos" (Cuartoscuro)

La hermana de Benito Rivers se convirtió en una persona completamente diferente a partir de la muerte del actor porque, según compartió, se aferró a la idea de que ella también fue víctima, lo que la llevó a prolongar su duelo por meses y rechazar apoyo profesional.

“Entras en este papel de pobre de mí, pobre de mi vida, pobre de todo. Me compré ese boleto y fue un boleto que me costó mucho soltar”, confesó.

Fue a partir de que recordó las palabras de su hermano menor que decidió ir a terapia e intentar superar su asesinato, algo que hasta hoy sigue haciendo.