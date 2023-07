Eva Longoria no sabe nada de OV7 ni de la bioserie que supuestamente produciría

La actriz estadounidense presuntamente trabajaría en la bioserie de OV7. (Ig: @evalongoria) (Archivo)

La realización de la bioserie de OV7 generó una controversia entre sus integrantes porque el cantante y líder Ari Borovoy aseguró que no estaba enterado del interés de hacer una historia en televisión sobre los orígenes del grupo, a pesar de que los interesados en producirla eran Eva Longoria y su esposo Pepe Bastón, además de supuestamente ella estaba interesada en ser directamente la productora; sin embargo cuando fue cuestionada al respecto negó este hecho.

La protagonista de Ama de Casas Desesperadas fue abordada por los medios de comunicación durante su visita a México. Ella se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando le preguntaron cuál era su opinión sobre la cancelación de los intérpretes de Shabadabada.

La respuesta de la también empresaria sorprendió a todos los presentes que pensaban que Eva Longoria era la productora de la bioserie del grupo, en cambio ella aseguró que no conocía a ninguna banda llamada OV7 y también desconocía el proyecto televisivo que le mencionaban.

La polémica se desató porque fue Óscar Schwebel, miembro del grupo musical, quien explicó que Pepe y Eva estaban interesados en ser los productores de este proyecto.

Eva Longoria aseguró que no conoce a los integrantes de Ov7. @ov7oficial.

“¿De Cuál serie? ¿De OV7? No sé quién es... no, no los conozco”, señaló, a lo que preguntaron los distintos medios que si entonces Ari Borovoy y Óscar Schewel los engañaron. Finalmente Eva Longoria ya no supo qué responder al respecto. A su rescate acudió su actual pareja José Bastón quien le dijo algo al oído y tras esto su esposa prefirió colocarse detrás de él, lejos de las preguntas y los embates de los medios de comunicación.

Sin embargo, la famosa pareja prefirió no responder a ninguna pregunta de la prensa y optaron por continuar con sus actividades en sus teléfonos móviles, así como estar al pendiente de el vehículo que iba a transportarlos al lugar al que acudía por trabajo, contaron, dentro de nuestro país.

Este hecho fue considerado como grosero por parte de los reporteros que estaban en el lugar a pesar de que le pidieron, por favor, dirigir algunas palabras hacia los seguidores de distintas producciones como Ventaneando, Sale el Sol, Grupo Fórmula, entre otros que se encontraban en la terminal aérea para conseguir alguna declaración de Eva Longoria o de Pepe Bastón, sin tener el más mínimo éxito.

Medios de comunicación mexicanos consideraron que la actitud de Eva Longoria hacia ellos fue "grosera". EFE/ Mariscal

Los seguidores de Eva Longoria se burlaron del suceso y aseguraron que era obvio que la actriz estadounidense no iba a conocerlos bajo ninguna manera especialmente porque los tacharon como “un grupo de viejitos” y “en el olvido”. Asimismo defendieron a la empresaria por evadir las preguntas de la prensa porque no “está obligada a contestar”.

Por otra parte la justificaron también porque no habla “mucho español” y por eso no entendía los cuestionamientos de los reporteros y por ello optó por irse del lugar donde estaba sin emitir ningún tipo de declaración.

Así se expresaron los usuarios de redes sociales:

“No me pareció grosera... mas bien es alguien que no habla mucho español y prefiere “hacerse la que no entiende”, “Muy grosera la Eva, si se dan cuenta él si tenía intención de contestar pero la otra le pasa la mano rosándole el hombro, eso bastó para que no contestara. Esa gente ni pelarlos para que se eduquen”, “A poco creían que iba a conocer a ese grupo de viejitos”.

Seguidores de Eva Longoria justificaron su actitud diciendo que no "entiende muy bien el español". REUTERS/Yara Nardi

¿Por qué se canceló la bioserie de OV7?

Las declaraciones de Ari Borovoy respecto a la cancelación de la bioserie de OV7 fueron las siguientes; “Yo siempre creo que por algo suceden las cosas, para bien o para mal por algo suceden, no quiero clavarme y hablar de este caso específicamente que encima de todo, no lo conozco, te mentiría cualquier cosa que te dijera”.

Pero se trató de Óscar Schwebel quien dio más detalles al respecto, el cantante detalló que la casa productora con la que estaban trabajando optó por abandonar el proyecto y ninguna otra empresa cinematográfica y de entretenimiento quiso responsabilizarse sobre esta historia televisiva de la banda mexicana.