¿Es millonario? A esto ascendería la fortuna de Eduardo Yáñez

(IG: @eduardoyanezofc)

Televisa ha impulsado la carrera artística de un sinfín de personalidades mexicanas durante muchos años. Gracias a ello, artistas como Thalía, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, RBD, Timbiriche, Aracely Arámbula y Adal Ramones, por mencionar algunos, han conseguido construir una fructífera carrera en la industria del entretenimiento nacional e internacional.

Entre ellos se encuentra Eduardo Yáñez, un actor oriundo de la Ciudad de México que hasta hace unos años era considerado galán de telenovelas y que actualmente continúa desarrollando su carrera en melodramas. Y es que no sólo su talento enamoró al público mexicano, también sus atributos físicos han dado mucho de qué hablar por sus candentes escenas frente a cámara.

Poco han importado los escándalos relacionados con episodios de agresividad que ha enfrentado el actor en los últimos años, pues sigue siendo muy querido por el público mexicano. Como muestra de esto se encuentran sus recientes personajes en telenovelas de Televisa que, en conjunto con sus más de 20 proyectos televisivos, habrían rendido grandes furtos monetarios.

El actor interpretó a un personaje travesti en "Corazón Guerrero". (Foto: IG @eduardoyanezofc)

¿A cuánto dinero asciende la fortuna de Eduardo Yáñez?

Tras protagonizar exitosas telenovelas como El Maleficio, Destilando amor y Fuego en la sangre, el actor mexicano habría acumulado grandes ganancias. De acuerdo con información recuperada por el portal en cuantificar las fortunas de las personalidades más importantes de todo el mundo, Celebrity Net Woeth, Eduardo Yáñez contaría con una fortuna de aproximadamente 3 millones de dólares.

Es decir, la estrella de Televisa habría ganado 50 millones 585 mil pesos mexicanos hasta este 2023. Y es que hace unos meses se filtró en redes sociales el supuesto sueldo que habría percibido cuando trabajaba exclusivamente en la televisora de San Ángel; esto sería 65 mil de dólares al mes o 1 millón de pesos mexicanos.

Eduardo Yáñez y Leticia Calderón en la telenovela 'Yo compro esa mujer' (Foto: Captura de pantalla de YouTube/Hoy)

¿ Por qué Eduardo Yáñez abandonó Televisa?

El galán de telenovelas sorprendió cuando reveló que terminó su relación laboral con la televisora de San Ángel en 2015 por un fuerte conflicto con un director:

“Tuve una bronca ahí con un director que es una imbécil, que él se siente el director de acá, pero es bastante malo y bastante antiguo y bastante poco preparado, además un tipo que abusa de sustancias, no respeta a las mujeres […] en fin tuve un problema con él y se me ofreció una novela en la cual yo no quise trabajar si él trabajaba”, declaró en 2018 para La Saga.

Fue tras este enfrentamiento que perdió su exclusividad: “Entonces me dijeron bueno si tienes contrato y no quieres trabajar pues te vamos a quitar el contrato. Pues yo dije ‘pues órale, va, me voy’. Y así fue”.

Instagram: @eduardoyanezofc

Eduardo Yáñez ha participado en estas producciones televisivas:

- El hogar que yo robé

- Quiéreme siempre

- El amor nunca muere

- El maleficio

- Tú eres mi destino

- Senda de gloria

- Dulce desafío

- Yo compro esa mujer

- En carne propia

- Marielena

- Guadalupe

- Te amaré en silencio

- La verdad oculta

- Destilando amor

- Fuego en la sangre

- Corazón Salvaje

- Amores verdaderos

- Amores con trampa

- Falsa identidad

- La Reina del Sur

- Sin miedo a la verdad

- Corazón Guerrero

- Mi Tío

- Juego de mentiras