Así fue como Adolfo de Jesús Constanzo, líder de los “Narcosatánicos”, habría convertido a un hombre en ‘sapo’

Adolfo de Jesús Constanzo (Archivo)

Los Narcosatánicos fueron una banda criminal que salió a la luz durante la década de los 80 y que causaron terror a nivel internacional debido a los delitos con extrema violencia que cometían y los rituales religiosos que incluían sacrificios humanos.

Adolfo de Jesús Constanzo, quien era el líder de esta agrupación, la cual también fue señalada de tener supuestos vínculos con el narcotráfico, practicaba la santería y Palo Mayombe, ambas religiones de origen afroamericano.

A varias décadas de que se descubrieron estos sucesos, el nombre de esta agrupación volvió a salir a la luz debido a la serie documental de HBO Max llamada La Narcosatánica, que cuenta con el testimonio de Sara Aldrete, una mujer que estuvo involucrada en esta secta y vivió de primera mano todo lo que sucedió ahí.

Sara Aldrete cuenta sobre el modus operandi de los “trabajos negros”

Durante uno de los capítulos de este proyecto, Sara Aldrete -también conocida como La madrina- contó que los integrantes de los narcosatánicos solían visitar los panteones para exhumar cuerpos y realizar “trabajos”.

caso de los narcosatanicos (Foto: Twitter@ClownPlut)

“Cuando conozco a Adolfo de Jesús Constanzo, el panteón toma otra dimensión porque para él un panteón era un lugar de trabajo. Fue acá en México donde conocí donde era hacer una obra negra, trabajo oscuro o brevajes que él preparaba para alejar personas, desaparecerlas en modo de enfermarlas, encadenar espíritus, mantenerlos trabajando, cosas muy fuertes”, mencionó en primera instancia.

Según lo relatado por la mujer que actualmente se encuentra privada de su libertad, El Padrino tenía conexiones en varios niveles para salir impune en este tipo de “rituales”.

“Ya tenía arreglado en los panteones con quién tenía que hablar, con quién tenía que abrir las puertas. Iba sobre u muerto en específico que ya había sido estudiado y era con el que se trabajaba. Y cuando él necesitaba de algún favor, ya no era en específico, sino que era en general ir preguntando tumba por tumba a ver que muerto era el que quería trabajar, que quería presentarse hasta que mujer u hombre decía yo”, contó.

caso de los narcosatanicos (Foto: Twitter@ClownPlut)

Después de que se tenía identificado el cadáver, Sara contó que se procedía a realizar una ceremonia o la obra y se exhumaba el cuerpo. Posteriormente se colocaba el féretro vacío en la tierra nuevamente y se tapaba con pasto para aparentar que nada había sucedido.

“Yo decía: ‘Esto no es bueno’ y él me dijo: ‘¿Quién te dijo que es bueno?’ (....) no flaca, no todo en la vida es eso’ a final de eso ya no le importaba quien estaba de acuerdo con él”, recordó Sara.

La vez que el líder de los “Narcosatánicos” habría convertido a alguien en sapo

La Madrina también confesó que en una ocasión Adolfo de Jesús Constanzo habría sido para hacer uno de estos trabajos.

“Le mandaron a hacer una obra y pidió que le tomaran foto al tipo y me dijo: ‘Vamos a convertirlo en sapo’ me dio risa. Cómo a los tres días le dicen que está muy mal este tipo. Ya está padrino, ya está hospitalizado”, narró la mujer.

De acuerdo con el relato de Sara, el líder de los Narcosatánicos la habría llevado al hospital para encontrarse con el sujeto y ahí ella quedó horrorizada al ver el estado en la que se encontraba el hombre.

Los hallazgos de las autoridades en el rancho donde vivían los integrantes del grupo (Foto: Archivo)

“Era una cosa impresionante, gordo, hinchado, los ojos saltones, las manos y la boca toda estirada. No podía ni hablar. No encontraban los doctores que tenía”, comentó.

Aparentemente, El Padrino se habría dirigido al enfermo y a su familia para ofrecerles un acuerdo.

“¿Tú estás dispuesto a que le regreses la empresa a mi ahijado? yo te ayudo y yo te saco de esto (...) sólo lo hicieron que firmara papeles, con huella y fuimos a revirar el trabajo”, ahondó.

Aldrete apuntó que tras los hechos, el enfermo se habría recuperado de forma satisfactoria y el allegado a Constanzo habría recuperado lo que deseaba.

“El tipo salió del hospital como sin nada. El ahijado de Adolfo obtuvo la empresa y Adolfo obtuvo toda la lana que le pidió por ese trabajo. Yo lo vi”, aseguró.