Javier May anunció su renuncia a Fonatur antes de la inauguración del Tren Maya

Javier May Rodríguez, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y responsable de las obras del Tren Maya, anunció que buscará la gubernatura de Tabasco por lo que a partir del 1 de septiembre dejará su cargo actual, es decir, no llegará a la inauguración en diciembre de una de las obras más emblemáticas del gobierno federal.

“Nos queda mes y medio en Fonatur y estamos apurándonos para poder cerrar ya y hacer entregas del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, dijo May a medios de su estado natal.

De este modo, en septiembre se llevaría a cabo el proceso de entrega recepción entre el Fonatur y el Ejército mexicano, el cual será el encargado de operar y explotar el Tren Maya, por lo que las labores de May llegarían a su fin.

Esta tarde, el director de Fonatur señaló que ya cumplió con la llegada del primer tren a Cancún, Quintana Roo, con la mira del gobierno a inaugurar esta megaobra durante diciembre, con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador celebrará cinco años de asumir el poder.

Javier May informó sobre los avances del Tren Maya; el primer convoy salió de Hidalgo rumbo a Cancún para las primeras pruebas. Crédito: Twitter @TabascoJavier

Además, sostuvo que el presidente de la República, quien es su paisano, le dio su aval para dejar la dirección del Fonatur y seguir sus aspiraciones a la gubernatura tabasqueña.

“Hemos platicado con el presidente, ya iniciamos el proceso de entrega a Sedena, y yo termino esta parte. Él me plantea que después del informe me pueda retirar. Vengo a Tabasco”, reveló May Rodríguez.

El aún funcionario reconoció que la coordinación de este proyecto representó un gran reto y por ello agradeció el apoyo y liderazgo de López Obrador para terminar las obras.

“El reconocimiento a todo el gobierno, a mis compañeros de gabinete, todos han ayudado, a los gobernadores, gobernadores, es una labor que así se tenía que hacer”, expresó el aspirante a gobernar Tabasco.

De este modo, May forma parte de los integrantes del gabinete que anuciaron al presidente de la República que tienen la intención de buscar un nuevo cargo público dirante la elección del próximo año.

El día de ayer dimos a conocer en la #ConferenciaMatutina del Presidente @lopezobrador_, los avances en el Tramo 2 y la llegada del primer tren del @TrenMayaMX al taller y cochera de #Cancún. 🚆 🛤 #YaHayTrenMaya pic.twitter.com/HdINeuoyLa — JAVIER MAY (@TabascoJavier) July 11, 2023

De acuerdo con el plan, el primer tramo concluido en su totalidad será el que va de Mérida, en Yucatán, a Cancún, Quintana Roo y partir del 15 de agosto dará inicio el periodo de pruebas operativas.

Este lunes, May presentó un informe en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde señaló que están por arrancar las pruebas sobre la vía entre Yucatán y Quintana Roo.

“Informamos también, señor presidente, que concluyó el traslado del primer tren de Ciudad Sahagún, Hidalgo, a Cancún, Quintana Roo. Como usted lo constató, el primer vagón arribó al taller y cochera de Cancún la mañana del sábado 8 de julio, los otros tres vagones llegaron el domingo. Se trata del primer tren tipo estándar con capacidad para 230 pasajeros. Luego de su acoplamiento iniciarán las pruebas estáticas y después comenzarán a rodar sobre la vía entre Cancún y Mérida para las pruebas dinámicas.

Los responsables indicaron en la mañanera que el tren circulará de manera normal a 160 kilómetros por hora, pero l apruebas se realizarán al 10% más, es decir, a casi a 180 kilómetros por hora para garantizar que realmente pueda excederse en un momento la velocidad sin perder las condiciones de seguridad adecuadas.

Explicaron que se probará en vía recta, también en curvas y pendientes, así como en diferentes condiciones climáticas para establecer el modo ideal cuando ya esté abierto al público.

“Es decir, lo que tratamos de hacer es de probar absolutamente todas las condiciones a las cuales pudiera enfrentarse el tren en la distinta ruta para que podamos prevenir y para que podamos garantizar que el tren está yendo en las condiciones seguras”, explicó Maite Ramos Gómez, directora de Alstom México.