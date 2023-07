Alito Moreno confió que Alejandro Murat seguirá apoyando “lealmente” al PRI rumbo al 2024

Alito Moreno reaccionó a la baja de Alejandro Murat (Twitter/@alitomorenoc)

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, reaccionó a la baja de Alejandro Murat Hinojosa, exgobernador de Oaxaca, de la contienda por la candidatura presidencial por parte de la coalición Va por México.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, el también diputado federal reconoció al político oaxaqueño como un mexicano “excepcional”, así como un “priista leal”, por lo que confió en que éste seguirá apoyando y trabajando a lado del tricolor rumbo al proceso electoral del 2024.

“Querido hermano @alejandromurat, reconozco en ti a un mexicano excepcional, un priista leal al partido y un gran amigo. Sé que estarás muy presente aportando por México y al PRI, en favor de este reto que enfrentaremos todos en equipo. ¡Abrazo fuerte!”, se pudo leer este domingo 2 de julio.

Alito Moreno calificó a Alejandro Murat como un "priista leal" (Twitter/@alitomorenoc)

Alejandro Murat se bajó de la contienda de Va por México

Al mediodía, el priista anunció que no seguiría en la aspiración por ser el candidato a la Presidencia de la República por parte del bloque opositor, principalmente del PRI, debido a que no consideró confiable el método que se realizará al interior de la coalición Va por México.

Por medio de un video de poco más de tres minutos, el exmandatario local informó que, desde que levantó la mano para participar en la sucesión presidencial, instó a que se realizara un método mediante el voto directo; sin embargo, refirió que el proceso que eligieron las cúpulas partidistas “deja más dudas que certezas”.

“Propuse de manera permanente un método de voto directo en las urnas, como sucede en todas las democracias del mundo, es así como la ciudadanía expresa su interés y su voluntad (...) hoy reconozco que ya hay un método (...) pero también congruente con mis convicciones y con mis principios debo reconocer que este método deja más dudas que certezas”, explicó.

El ex gobernador de Oaxaca criticó el método de Va po México

“Quiero informarles que he decidido no participar, a quien lo decida hacer, el mayor de los éxitos”

Finalmente, Murat Hinojosa agradeció a todos aquellos que le brindaron su apoyo y dejó en claro que continuará trabajando y aportando ideas a favor del desarrollo de México.

Va por México sigue aumentando bajas rumbo al 2024

El exgobernador de Oaxaca no es el primer aspirante de la oposición que decide no participar en el proceso que presentó la semana pasada la coalición Va por México, la primera que lo hizo fue la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, quien también cuestionó el proceso elegido para presentar al posible aspirante a la candidatura el próximo 3 de septiembre.

“He decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios, la oposición no sólo debe ser frento del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo”, explicó mediante un video que compartió en sus redes sociales, en donde indicó que se debe de detener a la “oligarquía” de Morena.

Previo a conocerse dicha decisión, el senador del Grupo Independiente, Germán Martínez Cázares, también se bajó de la contienda al cuestionar el método elegido: “¡No me rindo! Seguiré en la trinchera donde me toque, México necesita un gobierno que componga todo el tiradero que deja Morena”.

La senadora anunció que “por congruencia y sentido ético” no participará en la contienda por la candidatura presidencial de la oposición Credito:TW@LillyTellez

Al anuncio de bajas se unió el de la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, la cual se sumó a la molestia del método elegido por su partido, el PAN y el PRD: “Hoy tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre logar lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo”.

Finalmente, este domingo el que también se sumó a las bajas rumbo al proceso de 2024 fue el empresario Gustavo de Hoyos, el cual aseguró que las reglas del Frente Amplio por México restan competitividad a aquellos aspirantes que no tienen partido político que los respalden.