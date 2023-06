Influencer Jimena Jiménez acusa a amigo de secuestrarla y querer subirlo a redes: “Grabaron mis gritos”

Jimena Jimenez se molestó porque el hombre quería subir los videos a redes sociales (tiktok jimena.jimenezr)

Muchos son los influencers que hacen bromas en redes sociales para aumentar su popularidad y obtener más seguidores, sin embargo, una joven conocida como Jimena Jiménez acusó a un examigo de secuestrarla, grabar lo sucedido y después querer subirlo a redes sociales.

Fue a través de TikTok donde la mexicana identificada por el usarname de @jimena.jimenezr relató el traumático momento que habría vivido a manos de una persona a la cuál le tenía plena confianza en su momento.

Cómo fue el secuestro de Jimena

En el video de más de seis minutos, la joven contó que decidió romper el silencio pese a que era un tema delicado debido a que le trajo secuelas de ansiedad.

“Es un tema delicado, me sacó traumitas y no confío en nadie. Yo hace unos años tuve una amistad con una persona de redes, fue una amistad bonita, porque estuvo en momentos muy vacíos míos. Yo nunca pensé que fuera a pasar algo malo con esta persona, porque yo confiaba en él”, comenzó a contar.

jimena jimenez acusó a un amigo de secuestrarla (Tiktok)

Aunque no dio nombres sobre la persona con la que aparentemente vivió esta situación, relató que todo aconteció una vez que el sujeto la visitó en su casa de Querétaro. De acuerdo con el relato de la influencer, el problema comenzó una noche cuando le dijo a su amigo que necesitaba ir a la farmacia y también quería aprovechar para comprar tacos.

“Esta persona jamás me acompañaba a nada, entonces me acompaña y cuando regreso estaban todas las puertas de mi casa cerradas. Mi mamá siempre deja las puertas abiertas de la oficina, la cocina, los cuartos... se me hizo raro y le dije que no recordaba haber cerrado las puertas, a lo que él dijo que seguramente había sido el aire”, puntualizó.

Jimena habría dejado pasar ese momento y subió a su cuarto para comerse sus tacos, sin embargo, su amigo le dijo que sacara a sus perros de la habitación. Esto hizo que la joven se desconcertara aún más, pero hasta ese instante no había mayores indicios de que algo saldría mal.

“Los saqué y yo estaba exprimiendo mi primer limón a mi taco y de la nada, del armario salen cinco vatos en capucha, vestidos de negro, me taclean, me ponen una bolsa de plástico en la cabeza, me empiezan a gritar. Yo por cinco segundos vi mi vida pasar”, comentó.

jimena jimenez (instagram)

¿El amigo estaba involucrado?

A partir de ese momento todo empezó a empeorar y, entre el miedo, Jimena habría volteado preocupada para ver cómo se encontraba su amigo. Pero fue ahí cuando comenzó a sospechar de que él podría estar coludido con la situación.

“Vi que le estaban pegando como que a la cama. Los tipos con capucha le pegaban a la cama y esta persona gritaba de dolor. Y yo pensé: ‘¿esto es falso? ¿me están jugando una broma?”, destacó.

La tiktoker se fijó en los zapatos de los presuntos secuestradores y también noto algo extraño, ya que todos tenían tenis de lujo.

“Pensé: ‘estos son unos mocosos, no me están secuestrando, me están haciendo una broma de mal gusto”, añadió.

Posteriormente los encapuchados habrían obligado a Jimena a salir de su casa bajo cohersión. Tomaron las llaves de su coche y la llevaron a un lote baldío en donde la amenazaron de muerte.

“Nos empujaron y nos dijeron: ‘Últimas palabras antes de morir’ (...) me quitaron la bolsa que estaba rotísima y me dijeron que era broma. Mi ex amigo de: ‘Te la creíste’”, recordó.

Todo quedó grabado

Jimena explicó que posteriormente regresaron a su casa y de pronto a su amigo comenzaron a llegarle los videos de “la broma”.

“Grabaron todo. Había un teléfono escondido en el cuarto, grabaron mis gritos, grabaron como yo estaba muriéndome de miedo y me emp*té, fue un diez de marzo”, contó.

Como si eso no fuera suficiente, el amigo le habría pedido consejos a Jimena para subir de forma atractiva los clips a redes sociales y que se viralizaran.

“Veo los videos y él dice: ‘Los voy a editar para subirlo a mi TikTok, ¿cómo le debería de poner de título: ‘broma a mi mejor amiga?”, recordó.

FOTO DE ARCHIVO. Un teléfono inteligente con el logo de TikTok en la placa base de una computadora en esta ilustración tomada el 23 de febrero de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Jimena muy molesta para ese momento, le habría marcado por teléfono a su papá quien es policía y el señor al escuchar todo lo que había pasado se dirigió con el supuesto “amigo” y le advirtió que si subía algún video a redes sociales él lo demandaría.

“Mi mamá casi se muere cuando le conté. Le mandó mensaje a esta persona que era mi amistad y le dijo: ‘Te me vas pero a la chingad*’. Les cuento esto porque ayer se lo conté a una amiga y hoy me desperté con mucha ansiedad. Esta persona sé que está viendo ese video, quiero que sepas que te odio. Me hiciste pasar por una cosa culerísima, querías subirlo a redes. Querías subir videos de mí gritando por mi vida”, concluyó.

Varios fans de Jimena han especulado que podría tratarse del influencer Mau López.

“Si es Mau López ,el 9 de marzo la madre se va de viaje y lo deja a cargo de su casa e hijas”. “El 10 de marzo ella estaba con Nicco Vives, con MAU estaba el 9 de marzo y siguió grabando con MAU en julio y agosto...”, son algunas de las menciones.

En uno de los comentarios, Jimena respondió desde su cuenta oficial que Nicco Vives no había sido el “amigo” que mencionó en su historia. Y, posteriormente, Mau confirmó que él fue el responsable.