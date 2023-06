“El video es muy claro”: Ebrard reacciona al reclamo de Sheinbaum a Durazo

Mexico's former Foreign Minister Marcelo Ebrard speaks as he registers as a candidate to pursue the ruling MORENA party's candidacy for the 2024 presidential election, in Mexico City, Mexico June 14, 2023. REUTERS/Raquel Cunha

El ex secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, reaccionó al video en el que se ve a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reclamarle al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, durante el Consejo Nacional de Morena, que se realizó el domingo pasado en el hotel Courtyard Marriot, ubicado en la zona poniente de la capital del país.

Te puede interesar: Qué dice el lenguaje corporal de Sheinbaum en su reclamo a Durazo, según Maryfer Centeno

En conferencia de prensa, Ebrard fue cuestionado sobre qué opinaba sobre el reclamo por parte de la mandataria capitalina; sin embargo, respondió que prefería no posicionarse sobre el tema, pues “el video está muy claro”.

“Sobre eso no voy a opinar, porque el video está muy claro (...) sobre el video no voy a opinar, creo que no hace falta”, afirmó tras informar sobre el financiamiento del recorrido que realizará a partir del lunes, como parte del proceso interno de Morena para elegir al candidato presidencial.

“Todo eso es normal”: AMLO sobre video de Sheinbaum

El canciller no fue el único que eligió no dar una opinión firme sobre el tema, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo aseguró que este tipo de situaciones ocurrirán durante el proceso rumbo a las elecciones del 2024 y afirmó que es algo normal.

Te puede interesar: ¿Pelea entre Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo? Tenso momento entre morenistas quedó grabado

“Van a estar saliendo cosas, todo eso es normal”, dijo en su conferencia mañanera tras ser cuestionado sobre el video.

¿Por qué le reclamó Sheinbaum a Durazo?

Esta semana, se viralizó un video en el que se ve a la jefa de Gobierno capitalina supuestamente reclamarle al gobernador de Sonora, al final del Consejo Nacional de Morena, en el que se reunieron lo más de 300 consejeros del partido guinda y en donde se definieron las características del proceso interno por el cual se elegirá al candidato o candidata presidencial del partido.

Te puede interesar: Noroña contó qué detonó el reclamo de Sheinbaum a Durazo

A pesar de que no se escucha la conversación, casi al final se ve a la mandataria articular frases como: “Ya me cansé” y apuntar con un dedo a Durazo.

El video dura alrededor de 20 segundos; no obstante, se ha vuelto muy popular en internet y un tema del que han sido cuestionados varios políticos de Morena en los últimos dos días.

Hasta el momento, la jefa de Gobierno no se ha pronunciado sobre el video o aclarado el por qué del reclamo, al igual que Alfonso Durazo, quien tampoco ha hablado sobre el tema.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México fue grabada en una conversación tensa con el presidente del Consejo Nacional de Morena

Esta semana también comenzó el registro al proceso interno de Morena para elegir a su candidato presidencial, rumbo a las elecciones que se realizarán en 2024, en las cuales también se renovará la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

El canciller fue el primero en registrarse para participar en el proceso interno, luego de que ayer firmó la carta de compromiso de mantener e impulsar los principios y valores de Morena, acompañado del dirigente nacional del partido, Mario Delgado.

Tras su registro, Marcelo Ebrard celebró ser la primer ‘corcholata’ en participar en el proceso y aseguró que lidera las encuestas.

Se prevé que esta semana también se registren los ex senadores Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y PT, respectivamente.

Después de que se realizó el Consejo Nacional, la diputada morenista Yeidckol Polevnsky también manifestó su intención de competir por la candidatura presidencial; sin embargo, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, descartó que le sea posible incluirla en el proceso, pues explicó que los aspirantes ya mencionados fueron invitados directamente por el partido y ella no estaba considerada desde un inicio.