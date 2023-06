¿Pelea entre Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo? Tenso momento entre morenistas quedó grabado

La jefa de gobierno de la Ciudad de México fue grabada en una conversación tensa con el presidente del Consejo Nacional de Morena

Una tensa conversación entre Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo quedó registrada en vídeo. Durante la histórica sesión del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el pasado 11 de junio, se apreció lo que parece fue un reclamo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México hacia el gobernador de Sonora y actual presidente de Consejo Nacional del partido.

Una grabación de alrededor de 20 segundos dio cuenta de la interacción en la que Sheinbaum increpó al morenista con un semblante serio y en el que incluso, usó ademanes naturales de una molestia. Aunque el audio no permite detallar de lo que hablaron, pero una frase dos veces repetidas por la mandataria sí se distinguió: “Ya me cansé, ya me cansé”.

El hecho tuvo lugar durante el congreso en el que se reunieron lo más de 300 consejeros del partido guinda y en donde se definieron las características del proceso interno por el cual se elegirá al candidato o candidata presidencial por la autodenominada Cuarta Transformación (4T) en el proceso electoral de 2023-2024.

El Consejo Nacional de Morena definió las características del proceso interno para elegir a su candidato presidencial en las elecciones de 2024. Foto: DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM

El encontronazo entre Sheinbaum y Durazo no tuvo mayor repercusión posterior al evento ni tampoco hubo pronunciamientos por parte de alguno. A falta de una aclaración o mensaje certero, es difícil considerar un problemas entres ambos políticos.

Además, poco menos de un mes atrás, el sonorense mostró su apoyo a la capitalina durante un acto público en el que la reconoció como “la que mejor representa la esencia de nuestro movimiento”.

“Claudia es pionera de nuestro movimiento, es fundadora de Morena y ha trabajado muchos años en el gobierno de la Ciudad y consecuentemente entiende mejor que cualquiera los objetivos que cualquiera”, dijo Durazo el 15 de mayo.

Banderazo de salida

La carrera al interior de Morena ha comenzado. La reunión de la dirigencia nacional aquel domingo representó el banderazo de salida en la contienda electoral que culminará el próximo 2 de junio de 2024 y que tendrá como premio la presidencia de la República, pues el Consejo determinó finalmente cuáles son las fechas, requisitos y demás especificaciones del procedimiento por el que elegirán a su candidato.

El periodo para el registro de aspirantes quedó estipulado del 12 al 16 de junio y competirán: Marcelo Ebrard, extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Ricardo Monreal, exsenador, Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, y la mencionada Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco competirán por representar a la 4T en las elecciones de 2024.

Además de los morenistas, también participarán militantes de partidos aliados tales como el exdiputado Gerardo Fernández Noroña, por el Partido del Trabajo (PT), y el exsenador Manuel Velasco, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes recientemente pidieron licencia para poder registrarse.

De igual forma la diputada (por Morena) Yeidckol Polevnsky anunció su intención por integrarse a la competencia de último momento y de manera inesperada (sobre ello Mario Delgado, dirigente nacional del partido, perfiló una dificultad para que prospere en el proceso ya que los aspirantes ya habían sido invitados de manera expresa por el partido y ella no estaba considerada).

Tras el registro, la batalla entre corcholatas iniciará el lunes 19 de junio y se extenderá hasta el 27 de agosto. Durante este periodo, los aspirantes podrás realizar giras y eventos a través del país, aunque deberán ser cubiertos con financiamiento “propio” pues Morena determinó que no dará presupuesto con el fin de evitar controversias con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Después de esta etapa no podrán realizarse más proselitismo ni declaraciones al respecto debido a que el 28 de agosto iniciará el levantamiento de la encuesta con fecha de terminación fijada para el 3 de septiembre. Finalmente, del 4 al 6 se hará el cómputo correspondiente y se darán a conocer los resultados, es decir, al candidato de la 4T para las elecciones de 2024.