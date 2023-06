Marko Cortés llamó a Samuel García a no “morenizarse” y a respetar la división de poderes

Marko Cortés y Samuel García. Fotos: PAN/Reuters

Marko Cortés, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) se lanzó contra el gobernador Samuel García y le pidió no “morenizarse”, además de acusarlo de copiar el modelo de gobierno de Morena en cuanto a no respetar la separación de poderes. Ello, luego de que el mandatario neoleonés presentó una solicitud al Congreso para destituir al fiscal del estado, Pedro Arce Jardón.

A través de un comunicado, el dirigente blanquiazul criticó la manera en que el gobernador se ha manifestado contra alguno integrantes del Poder Judicial y Legislativo del Nuevo León, especialmente en referencia de la fiscalía y de legisladores panistas y priistas.

Exigió respeto y aseguró que tanto a nivel nacional como local, se conformará un frente para “defender” al estado de un mandatario supuestamente manipulado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Le exigimos al gobernador que deje de ‘morenizarse’, que cumpla su primer y único mandato: responderle a la ciudadanía y garantizarles una vida digna, cumplir con la ley y la Constitución y hacer el trabajo para el que fue electo. (…) Si no puede, no quiere o no tiene la capacidad para gobernar el estado de Nuevo León, llámenos, nosotros le decimos cómo”, lanzó Cortés.

Foto: Cuartoscuro

Samuel García acudió el pasado 08 de junio a la sede del Congreso de la Unión, en Ciudad de México, para exponer al fiscal Arce como un “hampón del PRI y el PAN” y lo señaló de estar detrás de una persecución política en su contra y de sus allegados.

El mandatario, parte de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que existe un asedió en el que el Poder Judicial del estado ha estado molestando a los integrantes de su gabinete con citatorios diarios, sin mayor razón que no poder aceptar que perdieron las elecciones gubernamentales en 2021 y que por ello, pretenden seguir teniendo el control bajo la incidencia de este tipo de acciones.

El hecho no fue recibido por la cúpula panista y por ello su dirigente se pronunció al respecto en donde, además de compararlo con Morena y sostener que copia su modelo de ir en contra de las instituciones, lo señaló por violar la Constitución del estado al negarse a publicar más de 50 decretos con la supuesta intención de “anular al Poder Legislativo”.

“Por eso, exhortamos a Samuel García a ponerse a trabajar en lo que debe, dejarse de manipular por el presidente López Obrador y atender los problemas que más aquejan a los neoleoneses”.

Marko Cortés, dirigente nacional del Acción Nacional. Foto: PAN

“Al igual que el Presidente de la República, con la solicitud de desafuero que presentó contra el fiscal interino de Nuevo León, Pedro Arce, Samuel García pretende imitar el modelo de ir contra el Poder Judicial cuando no favorece sus designios, pues al no poder frenar el proceso de designación que corresponde al Congreso estatal, se amparó”, se lee en el comunicado.

El encontronazo entre gobernador y militantes panistas se da en el marco de los reiterados rechazos de MC por sumarse a la alianza del PAN, PRI y del PRD, Va por México, con el que pretenden hacer frente a Morena y sus aliados en las elecciones de 2024. En cambio, el Movimiento naranja ha señalado que tal alianza se trata de un proyecto destinado al fracaso.