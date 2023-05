“Así siempre ha sido la señora”: Exconcursante de ‘Enamorándonos’ acusó de infiel a Paty Cantú

La influencer reveló unas cosas oscuras de la famosa intérprete. (Instagram)

Luego de que el perfil de Instagram Chamonic3, diera a conocer un polémico video en donde se ve a la cantante Paty Cantú y el influencer León Leiden llegando juntos a un hotel, ocasionando diversos comentarios de infidelidad por parte de ambos personajes, entre ellos la de la ex participante de Enamorándonos, Marian Santos, quien aseguró que la intérprete de Goma de Mascar, sí es infiel.

La también cantante, quien fue partícipe de la Voz México en 2017 junto a su hermana Mariel, escribió en la caja de comentarios del video publicado en Instagram, que Cantú en efecto, una de las cosas que la caracteriza es que siempre ha sido una mujer infiel.

Aunque en la grabación se aprecia que Paty Cantu y León Leiden no van tomados de las manos, para Marian Santos no es raro la conducta de la famosa intérprete, ya que afirmó que ella siempre ha sido así e incluso intentó bajarle a su novio.

Eso no lo hace una persona que se dice ser feminista

En el hilo de comentarios de Instagram, Marian expuso algunas anécdotas que vivió en carne propia por culpa de Paty Cantú, y sobre todo este tiempo calló para no manchar la imagen de la cantante.

“Así siempre ha sido la señora; Quién sabe si este video sea publicidad o no, pero de que la señora es así, es así. Y sin información de terceros para que no desconfíen puras cosas en carne propia, pero no he hablado porque soy muy buena onda” destacó en los primeros dos comentarios.

Marian reveló todo por comentarios del video. (Instagram)

Aseguró que ha sabido de las infidelidades de Paty Cantú. (Instagram)

Como era de esperarse, los fans de Paty Cantú salieron en su defensa y atacaron con todo a la influencer; sin embargo, ella tampoco se quedó de brazos cruzados y reveló que la cantante le coqueteaba a su novio aun estando en una relación con el actor Christian Vázquez.

Otra de las cosas a destacar es que tachó a la solista jalisciense de cínica, debido a que sabía de su relación amorosa y aún así le intentó bajar al novio en diversas ocasiones con mensajes subidos de tono y destacó que eso no lo hace una mujer que es feminista.

Fue atacada por los fans de la cantante, aunque no se dejo. (Instagram)

Destacó que si Paty Cantú era feminista, ese comportamiento no es de una persona que dice ser feminista. (Instagram)

“Diré cuando quiera la verdad. Pero se acordará cuando le escribía a mi novio que pensaba mucho en él y muchasss cosas más, ya estando con @charritopadrote (Christian Vasquez). Y yo vi, nadie me contó. No creo que se lo merezca; apaaarte de que le escribía a mi novio cosaasssssssss ya estando con @charritopadrote , luego se las escribía ya sabiendo que YO era su novia. Pffffff se equivocó de lugar 🤦🏻‍♀️👎🏻👎🏻y muchas otras cosas más q no he dicho. Eso no lo hace una persona que se dice ser muy “feminista”, finalizó la influencer.

Paty ni Christian han dicho nada al respecto. (Instagram)

Hasta el momento, Paty Cantú ni su novio han publicado nada al respecto en sus respectivas redes sociales sobre la polémica que los invade.

¿Quién es Marian Santos?

Destaco en la fama al salir en el programa Enamorándonos. (Instagram)

Nacida el 1 de septiembre de 1995, Marian, junto a su gemela Mariel, es cantante y compositora latina de música pop que ha lanzado canciones como Mi Mala Suerte, Si Nos Extrañamos y Eras Tú. Ha sido reconocida por su trabajo con una nominación al premio Grammy Latino.

Antes de la fama en la música, comenzó su carrera junto a su hermana Mariel creando el dúo Marian & Mariel, quienes en 2017 fueron elegidas para el equipo Yuri en el programa La Voz México.

Reveló que Paty Cantú varias veces intentó bajarle a su novio. (Instagram)

Sin embargo, la también modelo destacó en 2018 participando en el programa Enamorándonos de TV Azteca, donde destacó por su carisma y belleza al ser una de las amorosas más solicitadas por el público para irse de cita con ella.

En ese mismo show se dio a conocer su relación sentimental con el ex integrante de la Trakalosa de Monterrey, Alann Mora; sin embargo, a finales de 2019 dieron a conocer su rompimiento.

Actualmente, se encuentra saliendo con Rodrigo Noriega, un conocido mánager de artistas con quien lleva saliendo desde hace un año. En redes sociales, además de compartir a sus seguidores sobre sus viajes en todo el mundo, muestra el gran amor que siente por su galán.