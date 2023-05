Morena respondió al Congreso de Perú por declaratoria de “non grato” hacia AMLO

Morena emitió un posicionamiento tras la declaratoria que hizo el Congreso de Perú. Composición: Infobae Perú.

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) emitió una postura respecto a la declaración como “non grato” de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por parte del Congreso de Perú, calificando al gobierno del país sudamericano como antidemocrático e ilegitimo.

El Congreso de Perú aprobó la moción 6513 en la que se declara al presidente de México como “persona non grata”, luego de las constantes injerencias que ha tenido en los asusto políticos de dicho país. El decreto fue aceptado con 65 votos a favor, basado en las declaraciones del mandatario mexicano contra la presidenta, Dina Boluarte, y del apoyo mostrado hacia el expresidente Pedro Castillo, previo al Golpe de Estado que intentó.

Luego de darse a conocer la noticia, el partido Morena fijó una postura en redes sociales, en donde se lanzó contra el Gobierno de Perú.

“Cuando en Perú haya un mandatario democráticamente electo, nos molestaremos en elaborar posicionamientos. Entre tanto, es un timbre de orgullo seguir incomodando a los corruptos de todo el mundo”, se lee en la imagen compartida por el partido guinda en sus cuentas oficiales.

El partido Morena catalogó al Gobierno de Perú como ilegitimo y antidemocrático. [Twitter/@PartidoMorenaMx]

Misma publicación que se acompañó con la descripción: “Pronunciamiento ante la declaración de “non grato” al Presidente López Obrador, por parte de las autoridades ilegítimas y antidemocráticas de Perú”.

El mandatario de México se ha encargado de desestimar la declaratoria en su contra durante las mañaneras del miércoles 24 y jueves 25 de mayo. Incluso volvió a atacar al Gobierno del país sudamericano, agradeciendo por ser declarado como “non grato” por los legisladores y la presidenta.

“Muchas gracias por declararme “persona non grata” porque me sentiría mal si los legisladores, y la señora que detenta el poder me entregara una condecoración o me aplaudiera”, expresó AMLO al respecto.

Entre los efectos que se agregaron en la declaratoria, se ha solicitado a la Cancillería de Perú y al Ministerio del interior aplicar las medidas correspondientes para evitar que el presidente mexicano pueda acceder a territorio peruano. Recordando que previo a esta medida, se había retirado al embajador en México como una muestra de la inconformidad por la injerencia de AMLO en los asuntos internos del país.

Tras un acalorado debate, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue declarado persona non grata en Perú. Foto: Jovany Pérez / Infobae México

En cuanto al mandatario mexicano, se ha reunido en varias ocasiones con el abogado del ex presidente Pedro Castillo para plantear una estrategia de defensa a su favor. Además, la familia del exmandatario peruano se mantiene en México como asilados políticos.

El Congreso de Perú aprobó la moción al considerar que el presidente AMLO ha violado el principio de no injerencia en los asuntos de la jurisdicción interna de otro países, algo que se establece en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

También se señaló la negación que tuvo el mandatario mexicano de aceptar a Dina Boluarte como presidenta temporal de la Alianza del Pacifico, con el argumento de que su gobierno es “espurio”. Su determinación estaría violando una de las obligaciones jurídicas dispuestas en el marco de la creación del bloque económico.

En 2022, AMLO envió a funcionarios de su gabinete, entre ellos Rogelio Ramírez de la O, para que apoyarán a Pedro Castillo antes que este intentara un Golpe de Estado.

De acuerdo con el presidente López Obrador, el problema con la administración de Perú se gestó desde hace tiempo, luego de que no se le permitiera aterrizar a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para cargar combustible, esto cuando realizaba un trayecto a Bolivia para hacer el rescate del expresidente Evo Morales.