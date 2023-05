Exabogado de Alexa Hoffman contó la razón por la que abandonó el caso contra Héctor Parra

El abogado también contó la traición que la actual representación legal de Hoffman habría perpetrado en contra de quien tomó el caso después de él

Alonso Beceiro, quien fuera hace tiempo el abogado de Alexa Hoffman en el caso por supuestos abusos sexuales en contra de su padre Héctor Parra, otorgó una entrevista a Gustavo Adolfo Infante y De primera mano, donde contó detalles sobre la causa por la que abandonó a Ginny Hoffman y su hija en plena batalla legal.

El abogado contó que, cuando él dejó de representar a la joven, la actual representante legal de Alexa, Olivia Rubio, comenzó a atacarlo en medios de comunicación, alejándose del terreno de lo profesional e involucrándose más en lo personal.

“Esta abogada me empezó a atacar de una manera muy agresiva a mi persona, empezó a hacer comentarios y a dar conferencias fuera del tono profesional”, explicó para Gustavo Adolfo Infante.

Del mismo modo, contó sus razones por las que se alejó de la lucha contra Héctor Parra, diciendo que detectó anomalías y fue testigo de situaciones en los peritajes que no fueron del todo de su agrado. Asimismo, dijo que no estuvo dispuesto a utilizar “otro tipo de medios” para acreditar algo que él consideraba, no era del todo cierto. Además de todo, dijo que jamás le pagaron.

Aunado a esto, comentó que la actual abogada, Olivia Rubio, no fue la encargada de representar a Ginny y Alexa Hoffman cuando decidió alejarse del caso, sino un amigo suyo , Sergio Ramírez, titular de una firma de abogados que consideró bastante respetable.

Luego de que esto sucediera, Olivia Rubio, en palabras de Alonso Beceiro, “traicionó” a Sergio Ramírez y a la firma de abogados, y se alejó llevándose algunos casos consigo, entre ellos, el que se estaba cocinando en contra del actor Héctor Parra.

“Eso te habla del carácter, de la calidad personal y profesional de una persona sin que tenga que profundizar más”, argumentó, refiriéndose así a la actual abogada del caso.

El abogado explicó si hay tráfico de influencias y anomalías

¿Hay tráfico de influencias en el caso Héctor Parra?

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante le preguntó, de forma tajante, si existía o no tráfico de influencias que estuvieran afectando el caso. El abogado respondió que, por el tiempo que pasó a bordo de la batalla contra el actor, no podía asegurar que existiera tráfico, pero sí anomalías.

“Para mi gusto no te puedo decir a ciencia cierta si hay tráfico. Anomalías definitivamente las hay, por esos peritajes (...) Nada más basándome en lo que yo viví en su momento, sí hay anomalías y hay anomalías graves”, aseguró.

No obstante, hizo hincapié en que hablaba desde su propia experiencia como abogado, y que una vez que dejó el caso, dejó de tener información al respecto, pues para entonces aquello le competía a su amigo, Sergio Ramírez, quien muy profesional optó por no tocar esos temas cuando se encontraban para charlar.

Gustavo Adolfo Infante entrevistó al abogado que llevaba el caso contra Héctor Parra, y que después abandonó por detectar "anomalías" en algunos peritajes (Instagram)

En su momento, Ginny Hoffman declaró que había despedido a Alonso Beceiro, sin embargo, aprovechó las cámaras de De primera mano para desmentir y dar su versión de los hechos. El abogado explicó que eso estaba alejado de la realidad, que él se había ido por falta de pago y que, en realidad, lo que ellas habían hecho era revocarlo cuando no les gustó una opinión respecto a ciertos dictámenes que él, en su conocimiento de abogado, no veía beneficioso para ellas.

“Lo que hicieron fue eliminar a quienes les estorbaban”, explicó Alonso Beceiro

Seguido de esto, Addis Tuñon, quien también forma parte del equipo de De primera mano, preguntó al abogado si cabía la posibilidad de que él jugara el papel de testigo, a lo que él respondió que no. “No es posible ser testigo, la ley lo explica claramente (...) Nunca voy a ser testigo, puedo garantizarlo”, argumentó.