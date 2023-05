Hija de Héctor Parra convocó a una marcha por presunta “fabricación de delitos” en contra de su padre

Daniela Parra marchará por su padre (Ig hectorparrag/dannielaprm)

A unos días de que se realice la última audiencia por el caso de Héctor Parra, su hija Daniela -quien lo ha defendido desde el inicio del proceso donde fue acusado de presunta corrupción de menores y abuso sexual- convocó a una marcha para buscar justicia por su padre.

Fue a través de sus redes sociales donde la joven se mostró molesta ante como se han desenvuelto los hechos y exhortó a la movilización.

Todo sobre la marcha a favor de Héctor Parra

De acuerdo con la hija del actor, la protesta se realizará el próximo 24 de mayo a las 9:00 am en el Hemiciclo a Juárez, ubicado en la colonia Centro de la CDMX.

“Si no hay justicia, no hay descanso. Amigos, este miércoles 24 vamos a levantar la voz contra la corrupción y denuncias falsas. México no puede seguir cegado ante la evidente fabricación de delitos. Mi papá es solo una víctima más, de un sistema que debería protegernos y no venderse al mejor postor”, comenzó a escribir.

Daniela Parra convocó a una marcha por su padre (Twitter Dannielapr)

De igual manera, en forma contundente Daniela Parra aseguró a sus seguidores que aparentemente su padre es inocente.

“Ya no pedimos... exigimos justicia #JusticiaParaHéctoParra”, se lee en las diversas publicaciones que agregó.

Daniela también agradeció a aquellas personas que decidieran acudir a su convocatoria y esperó poder encontrarse con ellas.

“Los que puedan acompañarnos sería muy importante para nosotros contar con su presencia. Gracias de antemano y también gracias infinitas por seguir la lucha con nosotros. Nos vemos el miércoles”, colocó.

El juicio de Héctor terminará el próximo 25 de mayo (Instagram: @hectorparrag)

Usuarios reaccionaron a la movilización

En Twitter varios internautas apoyaron la propuesta de Daniela Parra, sin embargo, algunos señalaron que el horario elegido les impediría asistir.

“Dany a las 9:00 mucha gente ya esta trabajando pero el apoyo es total. Daniela deberías cobrar regalías o cualquier utilidad qué salga de alguien qué lucre con el caso de tu padre”. “No puedo asistir por falta de movilidad pero lo que publiques lo reenviaré, estoy contigo y tú padre”. “Dani..me encantaría apoyarte ese día. Pero vivo en León GTO”, son algunas de las menciones que aparecieron.

Cabe señalar que hasta el momento, ni Alexa Hoffman o su respectiva abogado no han hecho ninguna declaración al respecto.

Por qué se aplazó la última audiencia

Se tenía esperado que el pasado 18 de mayo se llevara a cabo la última audiencia del juicio contra Héctor Parra, sin embargo, la litigante Samara Ávila informó a los medios de comunicación que esta tuvo que aplazarse debido a cuestiones de salud de su cliente.

La hija de Héctor Parra dedicó unas palabras a su papá a un día de la audiencia en su contra. (archivo)

“Denme oportunidad de tenerles mejores noticias, mejor información (...) Nuestro cliente, el señor Héctor, se sintió un poco mal el día de hoy de salud, me lo tuvieron que revisar en sala, es la verdad de la situación del día de hoy. No estoy autorizada para decir más, acuérdense que todo me lo autoriza mi cliente y yo salgo a trasmitírselo a ustedes”, dijo la experta en leyes ante las cámaras de Venga la Alegría.

Además, Daniela Parra explicó que la decisión se tomó después de que los médicos confirmaran que su padre no se encontraba en las mejores condiciones para continuar.

“Estuvo un poquito mal del estómago, así se lo diagnosticó ahorita el doctor. Incluso., presentó sintomatología de un poquito de temperatura elevada. Se sintió incómodo en todo momento en la audiencia, entonces tuvimos que pedir ese derecho humano a la salud y por el día de hoy (18 de mayo) se difiere la audiencia”, relató.

La audiencia fue aplazada para este jueves 25 de mayo y se espera que finalmente se llegue a la resolución del juez.