Caso Héctor Parra: juez dictará sentencia este 11 de mayo tras casi dos años de prisión preventiva

Héctor Parra fue detenido a mediados de junio de 2021 afuera de su casa ubicada en la Ciudad de México. (Foto: Instagram @hectorparrag)

Ya pasaron aproximadamente dos años desde que Alexa Parra denunció a Héctor Parra por presunto abuso sexual. Durante todos ese tiempo ambas partes presentaron pruebas suficientes para determinar la responsabilidad del histrión y, tras presentar los alegatos finales el pasado Día de las Madres, el caso podría terminar este 11 de mayo.

Te puede interesar: Maryfer Centeno analizó el mensaje de Sergio Mayer a Daniela Parra: “Es amenazante”

De acuerdo con la información que compartió la abogada del actor, Sámara Ávila, en encuentro que tuvo con medios tras finalizar la última audiencia, el juez dará a conocer su resolución final del caso este jueves en punto de las 18:00 horas (centro de México) y confía en que las pruebas que mostró en pro de su representado sean suficientes para que pueda recuperar su libertad tras casi dos años en prisión preventiva.

“Mañana tenemos la cita con su señoría a las 6 de la tarde aquí mismo y, pues obviamente positivos y vamos por la absolución (...) Mañana sería un fallo”, declaró frente a las cámaras de Venga la Alegría.

Según contó la abogada en entrevista con Ana María Alvarado, tanto Alexa Parra como Ginny Hoffman estuvieron presentes en la última audiencia. (Cuartoscuro // Instagram: @hectorparrag // @dannielaprm)

Tanto la abogada como la primogénita del actor, Daniela Parra, confían en que el fallo será a su favor, sin embargo, existe la posibilidad de que el juez determine todo lo contrario. En dado caso de que esto suceda, la licenciada Sámara Ávila explicó que la decisión no sería definitiva, pues todavía se podría interponer un recurso de apelación o un juicio de amparo.

Te puede interesar: Compararon a Peso Pluma y a Pedro Tovar con la película “Coco”

“Estoy optimista, chicos. No puedo estar feliz por una situación tan fuerte contra alguien que, para mi consideración de todo el estudio de la carpeta, de todas las pruebas, en todo lo que se ofreció a favor del señor Héctor, siempre me ha parecido que es inocente, siempre he creído que es inocente por todo lo que vi que hay en la carpeta”, comentó.

Asimismo, aclaró que si Héctor Parra quedara en libertad no podría abandonar la prisión de manera inmediata porque: “Tenemos cierta tramitología aquí adentro por cuestiones de tiempos y de recursos de apelación”.

Alexa Parra ha contado con el apoyo de su madre, Ginny Hoffman, durante todo el proceso. (Instagram/@ginnyhoffman_)

Pero eso no fue todo, en entrevista con Ana María Alvarado dio a conocer cómo se encontraba Héctor Parra a menos de 24 horas de saber si quedará en libertad o tendrá que cumplir una condena:

Te puede interesar: “No tenemos nada que ver”: Edith Márquez descartó duetos con Peso Pluma o Natanael Cano

“Al final del día está tranquilo, positivo y con el mejor ánimo de escuchar ya buenas noticias el día de mañana. Lo veo entero, consciente de los alegatos que se hicieron a su favor, tuvo momento para hablar con su señoría y tranquilo, centrado, positivo”, comentó Sámara Ávila.

Daniela Parra pidió oraciones para su padre

Desde que Alexa Parra levantó una denuncia formal en contra de su progenitor, su media hermana, Daniela Parra, saltó en defensa del histrión. Y es que la joven de 25 años cree en el testimonio de su padre y por esa razón recurrió a sus historias de Instagram para pedir que todos sus seguidores hagan una oración para que este caso llegue a su fin y la resolución final sea en pro de su papá.

Hoy ha sido un día muy largo, muy cansado, muy agotador, pero quiero decirles que ahora sí las cartas están sobre la mesa, ahora sí el juez está enterado de todo lo sucedido y decidió darnos el veredicto mañana (11 de mayo) a las 6 de la tarde. Los quiero invitar a que sigan orando por nosotros.

Esta no es la primera vez que Daniela Parra pide oraciones tanto para ella como para su padre, pues horas antes de que se llevara a cabo la última audiencia recurrió a su cuenta de Instagram para hacer un live donde, en compañía de su novio, hizo una oración para que Héctor Parra quede en libertad.