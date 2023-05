Pancho Barraza sufrió fuerte accidente en carretera

El cantante de regional mexicano aclaró que está fuera de peligro

La oficina de prensa de Pancho Barraza ha dado a conocer que el cantante de banda y regional mexicano sufrió un aparatoso accidente en carretera, derivado del cual no sufrió lesión alguna, sin embargo el daño al automóvil en que viajaba es importante.

“A los medios de comunicación, fans y público en general: Queremos informarles que la tarde de este 9 de mayo el señor Pancho Barraza sufrió un accidente automovilístico en el tramo de carretera que va de Tepic a Mazatlán. Por fortuna Pancho Barraza se encuentra bien y ya fue revisado por médicos que confirman su estado de salud. La única y verídica información se hará únicamente a través de su oficina de prensa ‘Star Media Consulting’, su casa disquera RB Music y sus cuentas personales”, se lee en el texto difundido esta tarde.

En otro comunicado posterior, el equipo del intérprete comunicó que “sólo fueron daños materiales y el poeta del amor se encuentra en perfecto estado de salud”.

Asimismo, se dio a conocer que el intérprete de temas como Ignoraste mis lágrimas y Mi amor y mi agonía continuará con la agenda de presentaciones que ya tenía programadas a realizar. “Todos los eventos programados para el próximo fin de semana continuarán sin ningún inconveniente. Agradecemos a todos medios de comunicación y fans su preocupación”.

Se desconoce las ciurcunstancias en que ocurrió el siniestro vial (Foto: Archivo)

De este modo, los siguientes shows proseguirán como estaba contemplados: 12 de mayo, en Winstar Salem, Carolina del Norte; 13 de mayo, Hammond, Indiana y 14 de mayo, Detroit, Michigan.

Minutos después, el propio artista nacido en Guasave, Sinaloa, hace 61 años compartió un video para tranquilizar a quienes mostraron su preocupación al darse a conocer la noticia.

“Voy a hacer esta pequeña publicación porque mis teléfonos no paran. Sí es verdad, tuve un accidente hace ratito, un accidente muy aparatoso, ustedes pueden ver el vehículo destruido en redes sociales, pero bendito sea Dios yo no tengo ni un rasguño”, destacó el famoso cantante.

Barraza confirmó que su cuerpo no sufrió lesiones y destacó que anímicamente ya se encuentra más relajado, además recalcó que los conciertos programados en el marco del Día de las madres no serán cancelados.

Barraza a sus 61 años continúa activo en los escenarios de ferias y palenques (Foto: IG panchobarrazaoficial)

“Estoy bien, bendito sea Dios algo tengo que hacer aquí en la vida porque Dios no me ocupa por allá. Estamos bien, físicamente estoy muy bien, emocionalmente estoy muy bien. No se preocupen, soy su Pancho Barraza ese que ustedes quieren ver y el fin de semana nos vemos donde están anunciadas las fechas para trabajar, ahí nos vemos. Estamos bien, no se preocupen, gracias a Dios”, agregó el grupero.

Ni Francisco Javier Barraza Rodríguez ni su oficina ofrecieron más información acerca del siniestro ni en qué circunstancias se suscitó, pero compartieron tres imágenes donde se puede ver que el autmóvil de estilo deportivo de la marca Ferrari quedó totalmente destruido en su costado delantero derecho.

“Yo estoy bien, totalmente bien, de la cabeza, el cuerpo, bien, totalmente bien, mis pies, todo normal, nomás que el carro se despedazó, pero yo estoy bien”, se le ve decir al cantante en otro clip posterior donde enfocó su cuerpo a la cámara y dejó notar que se encontraba con buena movilidad y sin rastro de sangre.

Pancho tampoco mencionó otros detalles importantes como sí viajaba solo o había más personas dentro de la unidad, tampoco se conocen los motivos del siniestro o si hay otros implicados en el accidente que puso en riesgo la vida del intérprete de 61 años.

Se conoce que el cantante de banda ha vivido semanas de arduo trabajo en los escenarios, pues recientemente se presentó con su show en Hermosillo, Sonora y en Tijuana, Baja California.