Tábata Jalil sufrió una quemadura en un juego infantil, ¿cómo se encuentra?

La conductora continuó en "VLA" pese a sus lesiones. (Instagram: @tabatajaliloficial)

Desde hace casi un siglo los mexicanos celebran el Día del Niño y de la Niña cada 30 de abril con festivales en escuelas de educación básica, obsequios de padres para sus hijos y algunas ediciones especiales de programas de televisión.

Fue bajo este contexto que Venga la Alegría (VLA) sorprendió a los más pequeños del hogar con dinámicas donde participaron tanto los conductores vestidos como niños como un numeroso grupo de infantes que asistieron como invitados especiales a la edición del viernes 28 de abril como invitados especiales.

Todos los juegos se llevaron a cabo sin mayor inconveniente, o al menos eso se percibió durante la transmisión de Azteca Uno, pues detrás de cámaras Tábata Jalil recurrió a sus historias de Instagram para compartir con sus 3.4 millones de seguidores algunas imágenes del accidente que sufrió cuando atravesó un inflable lleno de obstáculos.

La reportera lleva muchos años colaborando con el matutino de TV Azteca. (Instagram: @tabatajaliloficial)

Según contó la presentadora de 43 años, cuando se deslizó por una resbaladilla del inflable elaborado con lona no quitó una cuerda que usualmente tienen este tipo de inflables y se raspó su espalda. Y es que lamentablemente el vestido rosa que llevaba puesto se enrolló cuando bajó por la colina provocando que su dorso quedara al descubierto.

En cuanto terminó la carrera Tábata Jalil solicitó el auxilio de los paramédicos y personal de protección civil que se encontraba en el lugar para resguardar la integridad tanto de los conductores como de los niños invitados. Mientras el equipo la revisaban, tomó su teléfono para compartir su experiencia y agradecer a quienes la ayudaron en ese momento.

“Mis salvadores porque hubo un ligero accidente en el inflable... sólo me raspé y me quemé la espalda. Gracias chicos, ya hasta me pusieron pomadita”, dijo mientras un paramédico revisaba la herida.

(Instagram: @tabatajaliloficial)

Les voy a compartir la historia a ver si no me la baja Instagram, pero me raspé toda la espalda y me quemé porque cuando subes ahí al inflable, pues te avientas como resbaladilla pero había unos como mecates para que tú te pudieras sostener, se subió el vestido y me raspé.

Los Destrampados se acercaron a Tábata Jalil para ver qué estaba pasando y mostraron la herida que tenía su compañera: “En este momento un juego infantil acabó en casi... ¡oh, no manches! ni quien representa a Jesús en Iztapalapa lo flagelan como a ti”, comentó Joss.

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores, pues la conductora publicó otras historias en su misma red social donde contó que solo sentía mucho ardor y no podía recargarse en ninguna superficie. Esto no fue impedimento para que continuara con sus actividades cotidianas, pues cuando acabó el programa se lanzó al Zócalo de la Ciudad de México para grabar una cápsula.

“Me arde (...) Lo siento, gajes del oficio”, concluyó en espera de que su quemadura cicatrice pronto.

Tras su paso por un programa de nota roja y su colaboración con Jorge Garralda, la conductora ingresó a VLA. (Foto: Instagram/@tabatajaliloficial)

Tabata Jalil no quería ser reportera

La conductora de VLA concedió una entrevista para EXA donde confesó que cuando terminó la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no estaba entre sus planes convertirse en una reportera, pero la oportunidad apareció y no la desaprovechó.

“(Mi tirada nunca fue estar frente a una cámara) yo siempre dije: ‘Ser reportero, nunca. Nunca digas nunca. Yo entré con la idea de hacer comunicación organizacional, pero se empezaron a abrir las puertas de otra manera”, comentó.