“Es algo personal”: YosStop denunció que otro de sus canales de YouTube fue cerrado

YosStop denunció que otro de sus canales de YouTube fue cerrado sin explicaciones. (Foto: Instagram/@justyoss)

A tan solo unos días de haber estrenado un podcast, la plataforma de YouTube cerró los canales de la creadora de contenido YosStop, aparentemente sin explicación alguna. Su reacción fue de total confusión y puso al tanto a todos sus seguidores a través de un comunicado en historias de Instagram.

“La verdad es que con el tema de YouTube, entiendo que algo tienen contra mí. Me queda clarísimo y que no lo dicen porque no dan explicación alguna. Solamente se escudan en los lineamientos y condiciones, pero dentro de los lineamientos y condiciones no dicen nada. O sea es como güey, pero qué en específico o sea dime en específico qué es lo que no se está cumpliendo”, explicó.

Todas sus cuentas y canales fueron cerrados sin un aviso de por medio, “es algo como personal que no sé si es de alguien porque no puedo decir, el ente de YouTube tiene algo contra mí. No tengo ni idea, es algo muy extraño”, aseguró.

Dos semanas atrás, Yoseline Hoffman había lanzado un proyecto en el formato de podcast enfocado en temas de género. En cada uno de los capítulos tuvo invitadas que abordaron temas de interés social tales como el feminismo, la sororidad, la maternidad a edad temprana y emprendimientos, por mencionar solo algunos.

Cabe mencionar que en el último capítulo que estrenó en su canal de YouTube habló sobre la cárcel, cómo fue su experiencia al estar en una cárcel de mujeres y la injusticia que rodea la vida de muchas mujeres que viven tras las rejas. Al principio del video apareció una pleca con la leyenda “Esto no es culpa de Ainara”, pues parte de los acuerdos para obtener su libertad fue que cada vez que ella hablara públicamente sobre su estadía en prisión tendría que aclararlo.

“Pero lo que me parece muy grave es que castiguen canales que ya ni siquiera son míos. Ya me quitaron los míos”.

YosStop aclaró que el canal donde subía el podcast “Por Ella” era propiedad de una productora aparte. “Eliminaron el canal del podcast, el cual yo no creé porque lo estoy haciendo con una productora. Donde sí soy la host, pero básicamente no hablo y no se trata de mí”, detalló la youtuber.

Los usuarios en redes sociales fueron quienes se percataron de que los canales habían dejado de existir. Por lo que los encargados revisaron y confirmaron la baja de YouTube del perfil. “Una vez más la incongruencia sale a relucir, censurando historias de mujeres sin ningún motivo”.

Actualmente los capítulos siguen disponibles en Facebook, Spotify, Apple, Amazon y más plataformas digitales. Yoseline reveló que le quitaron sus canales anteriores y se robaron todo su contenido, también le retiraron su perfil a su esposo Gerardo, el canal de recetas que compartía su mamá se encuentra castigado e incluso los canales de Ryan, su hermano, fueron afectados.

En un inicio, YouTube sentenció que Yosstop no podría monetizar sus videos, sin embargo en esta ocasión la youtuber no puede ingresar a la plataforma o aparecer en algún otro canal.

El contenido de su esposo, madre y Ryan, su hermano también han sido afectados. (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Hoffman, es una creadora de contenido que cuenta con millones de seguidores; sin embargo, el cierre de sus canales, de donde obtenía parte de sus ingresos, comenzó desde hace varios meses.

El pasado 11 de julio, la influencer informó que la plataforma no solo había cerrado sus cuentas sino también la de su esposo Gerardo González Bañales. “Ni siquiera nos dieron oportunidad de descargar el contenido”, dijo.

Actualmente Yosseline tiene dos cuentas de Instagram, la personal, @justyoss que posee 7 millones de seguidores y en donde sube diversidad de contenido sobre su vida.

Adicional a eso tiene @yosoybalance, en donde anuncia sus workshops, hace videos encaminados a la espiritualidad, a la salud mental, a la meditación, al yoga y a la psicología.

Por otro lado, Yoss también tiene una cuenta en Facebook con 7,2 millones de seguidores, en donde continúa subiendo videos de larga duración como entrevistas y en estas últimas semanas su podcast “Por Ella”.