Qué dijo Yuri sobre las mujeres que andan con hombres casados

Yuri contó lo difícil que es cantar sus canciones siendo "seguidora de Cristo" Foto: Getty Images

La cantante Yuri, quien se encuentra inmersa en la promoción de su gira Euforia Tour, declaró lo que piensa acerca de las mujeres que andan con hombres casados. En una entrevista para Televisa Espectáculos, la intérprete de Detrás de mi ventana habló de su controversial canción Amiga mía y la relación de ésta con su religión cristiana.

Amiga mía es un tema musical que cuenta la historia de una infidelidad desde la perspectiva de una mujer que se ha relacionado sentimentalmente con el marido de su mejor amiga. Este tema ha sido favorito de muchos y es popular dentro del repertorio clásico de la cantante mexicana.

Yuri, se refirió a este tema musical diciendo que a veces la gente le “mienta la mamá” si no la interpreta, pues se trata de una canción muy pedida y querida entre sus fanáticos. Esto está directamente relacionado con la religión cristiana que profesa, situación que, según ella, es complicada de mezclar con la carrera como estrella de la música, sobre todo de una que canta canciones como esa.

La cantante dio un consejo, basado en su propia experiencia, a las mujeres que andan con hombres casados (Foto: Instagram/@oficialyuri)

“La gente dice ‘Y yo qué culpa tengo que seas cristiana’, y yo ‘jijo del maíz podrido’, no es tan fácil seguir a Cristo”. Del mismo modo, dijo que ella ya había vivido esa situación (la que narra la canción de Amiga mía), pues en su pasado “había sido muy tremendita”.

Del mismo modo, aprovechó la ocasión para hablarle a las mujeres que pueden identificarse con su tema musical, diciendo que aunque “no hubiera mucho hombre” hacer eso tenía un final no muy positivo. “Yo sé que no hay mucho hombre tampoco (...) les digo aguas, cuando andan con un hombre casado acaban mal”, manifestó la intérprete de Aire.

Asimismo, dijo que hablaba de su experiencia, pues “una amiga le había dicho”, dejando un poco confusos a todos, pues dio la impresión de que estaba dejando entrever que su canción no es ficción, sino historia real. Aunado a esto, dijo que entendía este fenómeno pues había muy pocos hombres solteros. “Muchos se están yendo para el monte, los guapos se están yendo hacia el monte”.

Yuri ha sido criticada en el pasado por sus posturas contra los derechos de la comunidad LGBT Foto: Instagram/@oficialyuri

Para Yuri no es fácil mezclar sus creencias religiosas con su vida como estrella de la música, especialmente porque sus admiradores están acostumbrados a canciones como Amiga mía y espectáculos que muchas veces no son aprobados por los cristianos. Esto la ha llevado a otro tipo de polémicas, pues tiempo atrás, la comunidad LGBT la acusó de “hipocresía”, por seguir utilizando una “estética gay” y profesar una religión cuyos prejuicios parecen no congeniar con la comunidad.

En sus años más recientes de carrera, la intérprete de Ella más que yo se ha involucrado en fuertes polémicas relacionas, precisamente, a su religión. Esta historia comenzó en 2016, cuando se estrenó en cines Pink, la película de Paco del Toro que criticaba abiertamente los matrimonios entre personas del mismo sexo, y por ende, las familias homoparentales.

En 2016, Yuri promovió la película Pink, misma que criticaba a la comunidad gay (IG: oficialyuri)

Yuri promovió la película, misma que fue tachada de grosera y homofóbica, por perpetuar una idea errónea y malintencionada de la comunidad gay. La cantante fue blanco de críticas, pues sus fanáticos no podían comprender por qué una cantante como ella, cuyo principal público es la comunidad LGBT, pudiera tener esa forma de pensar.

Yuri se encuentra inmersa en su gira Euforia, que está recorriendo toda la República Mexicana, y está a punto de estrenar una colaboración con Tatiana. “Ya estamos, ya nada más vamos a hacer video. Esa canción la escribió creo que ella, es una canción que habla de las amigas, tiene muy bien ritmo, está como muy reggaetonera”, manifestó la intérprete de Ya no vives en mí.