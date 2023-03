Por qué Julio César Chávez huyó de Culiacán

Julio César Chávez huyó de Culiacán por miedo a recaer en adicciones (Foto: Getty Images)

Uno de los episodios más complicados de la vida personal de Julio César Chávez fue cuando el campeón mexicano ingresó a una clínica de rehabilitación y estuvo internado por casi cuatro meses. A base de engaños de su familia, el Gran campeón mexicano experimentó el proceso de rehabilitación para acabar con sus adicciones.

Desde entonces, cambió diversos aspectos de su vida personal pues hasta cambió de residencia y pasó sus últimos años como boxeador profesional en Tijuana. Dejó Culiacán para dar paso a una nueva etapa en su vida al dejar sus adicciones. Aunque en ocasiones visita Culiacán, reveló el verdadero motivo por el cual ya no regresó a vivir a su estado natal.

Fue en una entrevista para el podcast Un Round Más con Marco Antonio Barrera en donde Julio César Chávez se sinceró sobre aquel momento de su vida y aclaró porqué se mudó.

El César del boxeo aceptó que desde que dejó de consumir sustancias adictivas, como la cocaína, cambió desde sus amistades hasta su residencia, pues ya no quería pasar el mismo martirio que vivió cuando ingresó a una clínica de rehabilitación.

Chávez tuvo miedo de volver a Culiacán (Foto: Gettyimages)

Recordó que cada que tiene oportunidad visita su estado natal, pues aún tiene familia allá, pero el miedo a recaer lo obligó a cambiarse de residencia. Consideró que las amistades que hizo en Culiacán eran factores de riesgo para volver a consumir sustancias nocivas, así que dejó por completo su casa en Culiacán.

“Voy allá, entreno, me siento mucho más a gusto. No digo que Tijuana no me guste, simplemente yo me quedé aquí Marco por mi recuperación porque fue aquí donde yo, a través de batallar y batallar con mi maldita p***che adicción, pude vencerla”, confesó.

Sin dar detalles de qué tipo de amistades o relaciones tenía en su estado natal, dejó en claro que ya no quería saber de esas personas, por lo que consideró que lo mejor para su salud era cambiar de residencia.

Yolanda Andrade es gran amiga de Julio César Chávez desde su juventud (Foto: Archivo)

“Entonces me quedé aquí porque me daba miedo ir a Culiacán porque, tu sabes, los amigos, y gracias a Dios aquí ya me siento como de Tijuana”, expresó.

Aunque en la actualidad Julio César Chávez vive en Tijuana, no negó el cariño que tiene de sus fans en Culiacán, ya que recordó que ahí construyó gran parte de su legado deportivo y el cariño de la gente.

“Nací en ciudad Obregón, Sonora, nunca voy a negar la cruz de mi parroquia, me voy a morir siendo sonorense, pero definitivamente como dices, Marco, Culiacán me vio crecer, me vio coronarme campeón del mundo, pues ahí he hecho prácticamente toda mi vida. Lógicamente después me vine a radicar aquí en Tijuana, pero no dejo de ir a Culiacán todos los fines de semana para ir a ver a mi madre, a mis hermanos”, aceptó.

Chávez sufrió la rehabilitación de su hijo Julio César Jr.

Julio sufrió la recuperación de Chávez Jr (Foto: Instagram/@jcchavez115)

A principios de 2022, Julio César Chávez Jr. ingresó a una clínica de rehabilitación para lidiar su adicción a pastillas que lo bajan de peso, según narró el propio Chávez González. El haber internado a su hijo le trajo el recuerdo de todo lo que vivió en su momento el señor nocaut.

En la misma entrevista con Marco Barrera, el ahora narrador deportivo aceptó que sufrió a lo largo del año que su hijo estuvo internado pues cada que lo iba a ver recordaba todo lo que pasó.

“Cuando fui a verlo, no había entrado a ese lugar desde que salí. Pensé que estaba todo arreglado y está igualito. Entré y me acordó de toda la mad****za que me pusieron ahí, se me hizo un nudo en la garganta”.

Un año estuvo internado Chávez Jr., ahora que se recuperó prometió regresar al box en mayo.