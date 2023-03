Qué dijo Diego Cocca tras su debut como entrenador de la selección mexicana

Diego Cocca ganó en su debut como seleccionador nacional (REUTERS/Henry Romero)

La selección mexicana de futbol tuvo su primer partido después de haber sido eliminada en el Mundial de Qatar 2022. El compromiso ante Surinam también marcó el inicio de la era de Diego Cocca, quien dio su primer paso con tres puntos en favor de la estadística tricolor. Al respecto, el nuevo director técnico se dijo satisfecho por el desempeño de sus jugadores.

Al término del encuentro, el argentino respondió una serie de preguntas en una rueda de prensa. Durante la intervención, reconoció que el equipo nacional de Surinam como un rival complejo aunque logró mejorar gracias al talento individual de sus jugadores, así como la comunicación que llegaron a entablar dentro del terreno de juego.

“La clave es ir de menor a mayor y mejorar. Hoy dentro del partido se mejoró, encontramos los caminos y supimos cómo resolver, ese es el equipo ideal (...) Me gustó la actitud del equipo de querer presionar. Intentamos no dejarlos jugar, tenemos que estar preparados para que esas transiciones no nos lastimen”, destacó ante los medios de comunicación.

La primera alineación de Diego Cocca (Twitter/@FMF)

Aunque Cocca consiguió el objetivo de sacar los tres puntos y ubicarse provisionalmente en la cima del sector A en la Liga de Naciones de la Concacaf, el rendimiento del equipo sembró dudas entre los aficionados. A lo largo del primer tiempo, los jugadores no lograron consolidar jugadas de riesgo en el área de Surinam y llegaron a ser sorprendidos en algunas ocasiones.

No fue sino hasta el segundo tiempo cuando los mexicanos reaccionaron y lograron mostrar una postura más ofensiva ante la selección sudamericana. En ese sentido, gracias a una jugada a balón parado, el defensor central Johan Vásquez logró desviar un centro al área de Carlos Rodríguez para hacerlo cruzar la línea de gol.

La ventaja mínima pudo haber aumentado cuatro minutos después, cuando el silbante del encuentro decretó un penal a favor de los pupilos de Diego Cocca. El encargado de realizar el cobro fue Santiago Giménez, quien no logró concentrarse lo suficiente y envió el balón por encima del larguero.

Johan Vásquez anotó el primer gol del encuentro (Twitter/@miseleccionmx)

Debido al trámite del encuentro, pareció que el marcador de uno por cero iba a mantenerse hasta el final del encuentro. Sin embargo, un fugaz despliegue ofensivo sorprendió a los defensores de Surinam, motivo por el cual Damil Dankerlui intentó desviar un centro raso al área chica pero falló y envió la esférica al fondo de las redes resguardadas por el portero Roggeveen.

A pesar de que no fue contundente los 90 minutos del partido, Cocca aseguró que “hoy los jugadores lo entendieron, lo resolvieron, lo ganamos pero siempre es importante empezar a ganar (...) con el talento del jugador mexicano, con carácter y mentalidad podemos tener una selección muy interesante”.

La postura optimista de Diego Cocca contrastó con la opinión de algunos críticos del deporte en México. Por un lado, David Faitelson afirmó que la victoria de México aconteció porque era obligatorio hacerlo. No obstante, el que fue más contundente en su intervención fue el polémico José Ramón Fernández, quien comparó el desempeño de los futbolistas con la selección que jugó el Clásico Mundial de Beisbol.

México viajará a la capital del territorio como líder del Grupo A (Twitter/@FMF)

“Esta semana tuvimos los dos lados de la moneda: 1) Un equipo mexicano con alma, pasión y entrega que sabe jugar beisbol y 2) Un equipo mexicano mediocre, que no avanza y que no sabe jugar futbol. Nuestro deporte”, escribió en su cuenta verificada de Twitter @joserra_espn.

Tras la victoria, la selección mexicana regresará al territorio nacional para preparar su siguiente encuentro. El compromiso será en el Estadio Azteca en contra de la selección de Jamaica, donde también podrá contar con los jugadores que disputan partidos en el futbol europeo, así como los referentes de la Liga MX que no viajaron a Surinam.