Militantes del PRD Edomex pidieron que el partido salga de la coalición “Va por el Estado de México”

Alejandra del Moral tomó protesta como candidata del PRD en el Edomex. Foto: PRD

Un par de días después que la precandidata del PRI-PAN-PRD-NA, Alejandra Del Moral Vela se registrara formalmente ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) como candidata de dichos partidos a la gubernatura, ya empezaron las divisiones de los grupos que conforman dicha coalición, por lo menos en el PRD.

Ya que una parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Edomex encabezado por Cristian Campuzano Martínez, quien ostenta la calidad de Presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal promovió ante el IEEM el retiro de su partido de la coalición “Va por el Estado de México”, al considerar que la alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), representa el golpe mortal para la identidad de su partido.

“Sobre todo, representa lo opuesto al anhelo de los miles de perredistas que se afiliaron a nuestro partido para combatir al régimen que por más de 90 años ha conducido al Estado de México”, se lee en su comunicado.

Hay que recordar que la dirigencia estatal se ha disputado en tribunales en los últimos meses, lo cual refleja que no hay unidad al interior del sol azteca y que deja más problemas políticos y legales, ahora se tendrá que ver la resolución del IEEM sobre el retiro del PRD del Edomex, lo que ocasionará diversas impugnaciones.

Alejandra del Moral se registró como candidata de la coalición Va por el Estado de México (Twitter/@AlejandraDMV)

Ya con los medios, declaró que “es la militancia quien coincide conmigo, no la cúpula que come en restaurantes caros. La militancia no puede coincidir con el priismo ni con el régimen actual. No podemos acompañar al régimen priista”, destacó.

De la misma manera, se pidió a la presidenta del IEEM, Amalia Púlido Gómez se determine si aún el PRD Edomex se encuentra en las condiciones jurídicas de postular candidata o candidato propio, ya que Cristian Campuzano dijo que la fecha para el cierre de registro a la gubernatura es hasta el 27 de marzo y si se salían de la coalición, se podría retomar el proceso interno.

Cabe recordar que en el proceso interno del PRD, se registraron cuatro aspirantes, donde, según Campuzano, “la cúpula sólo reconoció a Omar Ortega, coordinador de los diputados locales, todavía se puede salvar (al PRD) para ser una tercera opción que dé al Estado de México un proyecto como el que se ha esperado mucho tiempo”.

Sin embargo, unas horas antes, Javier Rivera, Secretario General del “Sol Azteca” y que tiene funciones de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD mexiquense, destacó que en la petición al IEEM, que Campuzano Martínez tiene cancelado su afiliación a su partido, basándose en la resolución partidaria PO/MEX/52/2022 del Örgano de Justicia Intrapartidaria.

La lucha interna por la dirigencia del PRD Edomex sigue, ahora ante el IEEM, se le pidió que el partido salga de la coalición "Va por el Estado de México" Imagen: Infobae/Jorge Contreras

“Sobre el particular, se informa a esa Presidencia que, el C. Cristian Campuzano Martinez, se conduce con dolo y mala fe, pues pretende confundir el sano criterio de esa autoridad electoral. Toda vez que dicho ciudadano en la actualidad, no se encuentra ejerciendo el cargo de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el estado de México. Ni podrá ejercerla en virtud de su expulsión del partido”, se lee en el oficio.

Mientras la precandidata electa de la alianza PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza a la gubernatura del Estado de México, Alejandra Del Moral Vela en su reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), destacó que su campaña será de propuestas y no de descalificaciones y su candidatura será la de la reconciliación, porque, “no queremos buenos y malos, sino ofrecer respuestas y soluciones a las y los mexiquenses”.

“Haremos una campaña de propuestas, una campaña de altura, una campaña no de descalificaciones, que les permita a las y los mexiquenses contrastar capacidades, talentos, valores y propuestas”.