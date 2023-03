PAN exigió juicio político contra el contralor de la CDMX

PAN exigió juicio político contra Juan José Serrano, contralor de la CDMX (Foto: PAN CDMX)

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió juicio político contra Juan José Serrano, contralor de la Ciudad de México (CDMX), o su renuncia, por el presunto incumplimiento de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y uso faccioso de atribuciones.

Te puede interesar: “Vergüenza debería darle”: PAN acusó a AMLO de ´tapar la corrupción´ de Manuel Bartlett en evento del Zócalo

Desde el exterior del Congreso Local, Andrés Atayde Rubiolo, presidente del PAN en la CDMX, acusó a Serrano de no hacer nada ante presuntas irregularidades de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de perseguir a la oposición.

“Su responsabilidad es la de velar por el uso adecuado de los recursos públicos y que se reparte la ley en la ciudad; sin embargo, hemos visto que por un lado imprime impunidad para los gobiernos de Morena y por otro lado persigue a la oposición. El Contralor carnal sigue al pie de la letra el guion oficial: la hipocresía y el doble discurso.”

Andrés Atayde acusó al contralor de la CDMX de perseguir a la oposición (Foto: Cortesía PAN CDMX)

Particularmente Federico Döring Casar, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), apuntó a que la bancada blanquiazul ha presentado diversas denuncias ante la Secretaría de la Controloría General a las cuales no se les ha dado seguimiento.

“Ya basta de hostigamientos políticos en contra de las autoridades de la alianza, nosotros hemos presentado diversas quejas y denuncias ante la Contraloría local, pero nunca prosperan porque eso afecta la imagen de Sheinbaum, sin embargo, vemos un seguimiento de acoso hacia el trabajo de los alcaldes de la UNA CDMX, que han rebasado a las gestiones de la 4T.”

Entre las alcaldías en las que el PAN ha asegurado haber detectado anomalías están Xochimilco, Tláhuac, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. La diputada local Luisa Gutiérrez Ureña advirtió sobre un presunto caso de desvío de recursos para fines personales en estas demarcaciones.

Panistas recordaron la polémica que generó la asistencia del contralor al Super Bowl (Foto: especial)

Por su parte Héctor Saúl Téllez, diputado local, revivió la polémica que desató la asistencia de Serrano al juego del Super Bowl LVII entre los Jefes de Kansas y las Águilas de Filadelfia en el State Farm Stadium, ubicado en Arizona, Estados Unidos (EEUU).

Te puede interesar: Resistencia antimicrobiana: la lucha que viene contra las “Superbacterias”

Tras el escándalo, Serrano declaró que los boletos con los que él y su novia asistieron al partido fueron un regalo de cumpleaños por parte de un primo. Téllez reprochó al contralor por recibir obsequios tan costosos, ya que aseguró que legalemente está prohibido.

“Juan José Serrano mantiene una simulación de combate a la corrupción en la Ciudad de México. Este señor acudió al Super Bowl y dijo que los boletos se los había regalado un primo, pero la Ley de Responsabilidades establece que los funcionarios del Gobierno no pueden recibir regalos de este tipo de montos.”

Sandra Cuevas denunció al contralor a principios de año (Foto: especial)

No es la primera vez que opositores a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) acusan a Serrano. En enero de este año Sandra Cuevas, edil de la alcaldía Cuauhtémoc, lo denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por su presunta responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad, ejercicio ilegal del servicio público, coalición de servidores públicos y uso ilegal de la fuerza pública.

Te puede interesar: AMLO señaló al PAN y a Morena de repartirse a comisionados del INAI: “Te doy a ti uno y yo otro”

La denuncia de la alcaldesa derivó del operativo en el que la Secretaría de la Contraloría General aseguró propaganda y pancartas contra Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la CDMX, en oficinas de la alcaldía Cuahtémoc. Cuevas acusó que durante la operación cinco trabajadores de la demarcación fueron retenidos en las instalaciones y que no se les permitió contacto con el exterior.

En su momento, la edil incluso acusó a Serrano de haber sembrado los volantes, ya que aseguró no estaban en las oficinas antes del operativo. En encuentro con los medios aseguró que ”nada más los traía el contralor y ultimadamente aunque existieran no estamos diciendo nada que no sea verdad. Y no justifica un operativo de granaderos y golpeadores.”