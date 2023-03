Esta fue la postura del IMSS tras difusión de video de enfermos graves en el piso de una unidad de Puebla

A través de redes sociales el diputado por el PAN denunció la situación que enfrentan los habitantes de Puebla en el hospital del IMSS La Margarita

El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra Piña, a través de redes sociales publicó un video en cual realizó una denuncia sobre las malas condiciones en las que se encuentra la unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) La Margarita, ubicado en el estado de Puebla.

Durante la grabación se pudo observar a varios pacientes que recibían atención médica precaria, pues incluso se pudo apreciar a usuarios que se encontraban postrados en el suelo, esto debido a la escases de camas. De tal forma que el diputado acusó las carencias presentadas en la infraestructura y en los equipamientos médicos por las que atraviesa el sistema de salud que se ubica en la Av. Fidel Velázquez No. 4211, Colonia Infonavit La Margarita, Puebla.

Asimismo, el clip expuesto fue un reflejo de las condiciones en las que las personas reciben atención en el hospital Regional Zona 20, mejor conocido como “La Margarita”. Sin embargo, no es la primera vez que se expone el trato que los derechohabientes reciben.

Los pacientes se encontraban postrados en el piso (captura de pantalla: Mario Riestra Piña)

El legislador también mostró la presunta muerte de una persona, se trató del paciente que se encontraba en el piso de la sala de urgencias. Mientras tanto, algunos internautas pidieron que se resolviera la falta de camas, de herramientas de trabajo y la pronta reconstrucción de San Alejandro.

La diputada Genoveva Huerta Villegas fue la primera en mostrar el estado actual del hospital, en su publicación cuestionó la indolencia de Zoé Alejandro Robledo, director general del IMSS.

“Parece un hospital de guerra el de #LaMargarita @Tu_IMSS en Puebla. La gente está muriendo en los pasillos Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo la negligencia de @zoerobledo y la de su delegada María Aurora Treviño. ¡Basta!”

Carencias en la infraestructura (captura de pantalla: Mario Riestra Piña)

Por otra parte, Mario Riestra, desde el pasado 24 de febrero denunció que no estaba habilitado el sistema de análisis de laboratorio por supuestos errores administrativos, detalló que en todas las unidades del IMSS Puebla reportaban la falta de insumos, reactivos, sistema y de equipos.

“Solo se atienden urgencias. Las operaciones programadas están siendo pospuestas. Urge se restablezca el servicio”, se pudo leer.

A lo que los internautas respondieron de la siguiente forma: “Yo necesitaba urgente una operación y el pase con el cirujano me lo dieron para días después y días antes se me reventó la vesícula y tuvieron que operarme en forma particular pues me puse grave”, “Mi mamá necesitaba pase a especialista y no las dan por que no hay servicio de laboratorio” y “Se le olvida al IMSS que los trabajadores pagamos puntualmente, no es un favor, es una obligación que la atención sea digna”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron rescatar.

(captura de pantalla: Mario Riestra Piña)

Mientras que respecto al reciente video de la unidad La Margarita, los derechohabientes refirieron que es situación llevaba tiempo, de tal forma que respondieron así: ”La Margarita siempre es así. No hay camas. Siempre está llenísimos y pacientes en el suelo. No es de ayer”, “Eso es todos los días, pobres médicos y pobres pacientes. Uno se puede estar muriendo de dolor y los médicos no alcanzan y las instalaciones menos”, y “Por favor, la atención y carencias de suministro era inaceptable pero entendible en tiempos COVID. Hoy se llama negligencia y desorganización”.

De tal forma que los derechohabientes confirmaron los reportes realizados por el diputado federal del PAN, demostraron su inconformidad y solicitaron que se solucione la falta de atención, puesto que, de acuerdo a sus palabras, se trata de un servicio que pagan puntualmente, de tal forma que tienen derecho a ser tratados con todas las atenciones médicas necesarias, puesto que están en su derecho.

Postura del IMSS Puebla

Según la respuesta del Instituto las imágenes compartidas de pacientes en el Área de Reanimación-Choque “no corresponden a la actualidad”. De tal forma que le solicitó a los derechohabientes que en caso de ser necesario se dirijan directamente a los módulos de Atención y Orientación para que se le pueda dar el seguimiento correspondiente a las solicitudes recibidas.