“Para ahorita”, el nuevo consejo de Martha Debayle para pedir mesa en un restaurante que generó polémica

Martha Debayle y su polémico video para pedir una mesa en un restaurante (Captura de pantalla)

La conductora Martha Debayle nuevamente está en el ojo del huracán por un video en el que compartió uno de sus consejos de vida.

Te puede interesar: Por qué Martha Debayle se volvió tendencia tras la muerte de Irma Serrano “La Tigresa”

Para variar, la locutora está envuelta por la polémica, debido a que en una de sus publicaciones de TikTok explicó cómo obtener una mesa en un restaurante sin tener reservación.

La forma poco amable de pedir las cosas fue criticada por los usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en señalar su prepotencia. Debido a los múltiples comentarios de molestia, la mujer se hizo nuevamente tendencia.

“No es lo mismo llegar a un lugar: ‘buenas tardes, somos cuatro, no, no tengo reservación, gracias’. A llegar: ‘Buenas tardes, no, no tengo reservación. Cuatro, para ahorita’”, aconsejó.

Martha Debayle es una figura polémica que frecuentemente es blanco de memes en redes sociales (Foto: Instagram)

Para añadir un toque especial a su explicación, en la primera manera de pedir la mesa usa un tono de voz regular; en la segunda opción se pone sus lentes negros y usa un tono de voz cortante.

Te puede interesar: Aplauden labor de conductor de transporte público que llevaba a sus hijos

Lo anterior hizo que los usuarios de redes sociales de inmediato estallaran contra la conductora y aseguraran que es una grosera y mal educada.

“Y con ustedes.... lady arrogancia 😎💅 perdón, la Tía Martha Debayle”; “La personificación perfecta del término in-ma-ma-ble”; “Que falta de educación demuestra, además de que se muestra exigente”, dijeron algunos de los usuarios.

Te puede interesar: Cómo responden Elba Esther Gordillo y su esposo a quienes los critican por sus 41 años de diferencia

Otros internautas prefirieron burlarse de ella en tono sarcástico: “Este video de Martha Debayle me hizo llorar, la siento como mi tía!! Que clase y distinción!! los del sonora grill la han de sentar en la entrada y hasta en silla alta para que todos la vean! Qué haríamos sin los consejos de Debayle?” y “Esta vieja yo creo q tiene el mismo síndrome de Alfredo Adame jajajajajajajajaaja”, dijeron.

Este video de Martha Debayle me hizo llorar, la siento como mi tía!!

Que clase y distinción!! los del sonora grill la han de sentar en la entrada y hasta en silla alta para que todos la vean !!

Qué haríamos sin los consejos de Debayle?

😂😂🤣🤣 pic.twitter.com/A8w8jx4V61 — ALEXEY (@AlexeyOrlov24) March 7, 2023

Martha Debayle continuamente es criticada por los usuarios de redes sociales. Anteriormente fue señalada por su tip de colocar calcetines negros a las latas de los invitados, ya que “son feas” y lo mejor es cubrirlas. Sumado a ello, mostró una tetera de doble piso, entre otras cosas que según ella son bonitas, de buen gusto y muestran buenos modales.

Incluso, tras la polémica la locutora sacó a la venta su propia línea de calcetines para las bebidas enlatadas. Las fundas fueron vendidas en menos de una hora, pues resultaron ser todo un éxito entre algunas personas.

“Gracias a ustedes estamos sold out en el lanzamiento de nuestros Can covers, así que si no alcanzaron a comprar su set, pueden registrarse en The Black List para saber cuándo tendremos nuestro segundo drop”, dijo Debayle tras presumir la venta total en 20 minutos.

Como era de esperar, los cibernautas volvieron a atacar con críticas: “El nicho de mercado de las señora wanna be”. “Siempre habrá gente aspiracionista que gaste su dinero en estas tonterías”. “Ni modo, a sacar los calcetines rotos del cajón”.

(Instagram)

El set de fundas para latas que vendió la locutora contaba con seis piezas de diferentes tamaños (tres para bebidas de 355ml y tres para otras más grandes), todas en color negro y a un costo de 289 pesos, más el envío.

Sumado a ello, fue criticada al ser vista en La Lagunilla, uno de los barrios más populares de la Ciudad de México, ya que contrasta con el estilo de vida que presume, así como con sus “buenas costumbres”.

El paseo de la conductora y su esposo, Juan Garibay, fue grabado por una transeúnte. En el video que compartió en TikTok se observa a Martha Debayle a lo lejos, sonriendo y posando para la selfie de una mujer. En el audio del video se puede escuchar “¿Es la de las latitas?”.