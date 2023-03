Del narco a la política: Sandra Ávila Beltrán a favor de que hijos de capos ocupen cargos en el gobierno

Sandra Avila Beltrán, "La Reina del Pacífico" rompió el silencio a poco más de 15 años de su detención en la Ciudad de México

En febrero de 2007 y luego de haber sido perseguida durante meses, Sandra Ávila Beltrán fue detenida por autoridades al salir de un restaurante en el sur de la Ciudad de México.

A poco más de 15 años de aquel suceso y tras haber pasado siete años y cinco meses en prisiones de Estados Unidos y México, la también llamada Reina del Pacífico reapareció en una controversial entrevista con José Luis Montenegro en la que rompió el silencio no solo sobre los detalles de su detención y el papel que jugaron Felipe Calderón y Genaro García Luna en su caso sino también sobre actual panorama del mundo del narcotráfico en México.

Bajo ese tenor, la sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo fue cuestionada sobre si estaba de acuerdo en que los hijos de capos del crimen organizado quisieran incursionar en la política; una polémica pregunta a la que la Reina del Pacífico contestó “sí” sin titubear.

“Hay un caso emblemático. Misael Torres Urrea, que es hijo de Javier Torres Félix , “El JT”, se postuló y ganó una sindicatura en Cosalá, Sinaloa. ¿Tú ves bien eso, que hijos de grandes capos se involucren en la política mexicana?”, le preguntó el periodista.

“Sí”, le respondió Ávila Beltrán.

Sandra Ávila Beltrán se dijo a favor de que hijos de los capos del narcotráfico incursionaran en la política en México (Captura de pantalla)

En su reciente entrevista, José Luis Montenegro continuó cuestionando a Sandra Ávila Beltrán sobre su opinión acerca de que las nuevas generaciones de narcotraficantes, como lo es la de Iván Archivaldo Guzmán -hijo de El Chapo-, tuvieran aspiraciones de incursionar en la política de México.

Pese a que por el violento historial que organizaciones criminales han dejado a su paso en México podría considerarse dicha premisa como una locura, para la Reina del Pacífico no está mal visto que los hijos de importantes capos del narcotráfico se preocupen por la ciudadanía desde la propia administración pública.

“Te imaginas que ellos, algunas de esas personas que acabas de mencionar, dijera: ‘quiero hacer algo diferente por mi país’, ‘no quiero ser lo que hizo mi padre’, ‘quiero demostrar que mi padre no es tan malo como piensan, voy hacer algo bueno por mi país, por mi pueblo, por mi estado...”, contestó Ávila Beltrán a José Luis Montenegro.

La reyna del Pacífico (Foto: Cuartoscuro)

Del mismo modo, la Reina del Pacífico confesó que si ella tuviera la oportunidad de ocupar algún puesto público se preocuparía por ayudar a la ciudadanía y a las personas más necesitadas de la comunidad -o pueblo- que encabezaría.

“Tú crees que no haya gente que lo piense. Yo lo haría. A mí me gustaría. Que me dijeran: ‘si eres regidora de tal pueblo, ¿tú crees que yo quisiera hacer daño? A mí me gustaría estar para ayudar. Poder decir: vean que no es el narcotráfico lo malo, que no es la gente mala, que hay gente muy buena, de gran corazón, gente que ayuda a la gente humilde, a los que no tienen, a los necesitados”, arguyó la sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo.

Sandra Ávila Beltrán hizo especial énfasis en destacar -desde su perspectiva- que el narcotráfico no se limita únicamente la venta de drogas y las armas que suelen acaparar la atención mediática, sino que detrás también hay “gente buena” por lo que a ella le gustaría que ocuparan cargos públicos si su intención es ayudar a sus comunidades.

Las declaraciones de la Reina del Pacífico generaron gran polémica entre la opinión pública, no obstante, también evocaron el caso de Misael Torres Urrea, hijo de Javier Torres Félix, alias El JT, un lugarteniente de Ismael El Mayo Zambada.

El hijo de un lugarteniente de "El Mayo" llegó a la sindicatura de Cosalá (Foto: Especial)

Y es que Torres Urrea, alias “M2″, se desempeñó como síndico de La Llama, en el municipio de Cosalá, Sinaloa. Fue en marzo de 2015 cuando rindió protesta luego de haber sido el único candidato para participar en el plebiscito para elección de síndicos municipales.

Sin embargo, aún siendo candidato único, el “M2″ realizó campaña en las comisarías de la sindicatura, e incluso apareció en una fotografía tomada por personal del Ayuntamiento durante una reunión que sostuvo con un alcalde.