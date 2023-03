Un autógrafo de Julio César Chávez costará 4 mil 500 pesos

JC Chávez participará en una firma de autógrafos en Guadalajara, Jalisco (FERNANDO CARRANZA GARCIA/CUARTOSCURO.COM)

Julio César Chávez se consagró como uno de los más grandes exponentes del boxeo mexicano. A pesar de su retiro, su legado lo ha ubicado en la cima de los atletas más requeridos por la afición. Al respecto, en vísperas de subirse al ring por última vez, participará en una firma de autógrafos, aunque el costo para acudir escandalizó a un sector de sus seguidores.

Por medio de las redes sociales, se dio a conocer que el Gran Campeón Mexicano será protagonista en una firma de autógrafos en una tienda ubicada al interior de un famoso centro comercial ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. No obstante, los interesados deben desembolsar, al menos, MXN cuatro mil 500 para acceder.

De acuerdo con la información del suceso programado para el viernes 3 de marzo, el precio corresponde a la etapa de preventa. Dicho boleto de acceso incluye acceso anticipado por formar parte de la fila VIP, así como un guante o funko con la firma del Gran Campeón Mexicano y que contará con un certificado de autenticidad gratuito. De igual forma, la posibilidad de tomarse una foto con el exboxeador.

Julio César cuenta con una de las carreras más destacadas dentro del boxeo mexicano (Twitter/@DeportesHoy1)

Según dio a conocer la tienda organizadora por medio de su página en Facebook, el día de la firma de autógrafos y convivencia el boleto tendrá un costo de MXN mil más, es decir, un total de MXN cinco mil 500, aunque no incluye ninguno de los beneficios ofrecidos por la compra anticipada del boleto.

Las personas que se den cita en el lugar podrán acudir con sus objetos personales para que el Señor Nocaut estampe su firma; no obstante, en caso de no contar con un acceso adquirido durante la preventa, el día del evento deberán pagar el precio más caro y sin la posibilidad de recibir uno de los dos objetos de la promoción con la rúbrica de Chávez González.

El precio por acudir a la firma de autógrafos generó opiniones encontradas. Por un lado, un sector de la afición celebró el acercamiento de Chávez con sus seguidores y dieron a conocer su voluntad por asistir; no obstante, otros tantos mostraron su inconformidad por el precio establecido para la convivencia y dieron a conocer diversas críticas en las redes sociales.

Julio César Chávez podría volver a pelear una última función de exhibición en compañía de sus hijos (Twitter/ @Jcchavez115)

“Si es cobra por un saludo ¿Cuánto cobra si le pido un saludo?”, “ahí estaré, campeón”, “ya se le está acabando la feria otra vez”, “ya quiero”, “muy campeón, pero no dejaría mi dinero en algo así”, “si nada más es un autógrafo, no le pido que me de un nocaut”, “hasta él mismo se ríe de tremenda tontera” y “no, gracias”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que, en días previos, Julio César Chávez envió un mensaje a Canelo Álvarez por la pelea que sostendrá en el estado de Jalisco. En su intervención se dijo feliz por la decisión de volver a presentarse en México, aunque le recomendó ofertar las localidades a precios bajos para que pueda acudir la gente que no puede verlo en los recintos estadounidenses.

El "Terrible" Morales podría ser el rival de Julio César Chávez en su retiro definitivo de las peleas de exhibición (Foto: Instagram/@terrible100)

“Tiene que darlos (baratos) porque si no la gente de escasos recursos no va a poder ir a verlo. Porque si cobra lo mismo que en Las Vegas no creo que le vaya a funcionar o que la gente vaya a verlo”, afirmó según declaraciones rescatadas por el medio especializado ESPN.

¿Cuál es el siguiente paso en la carrera de Julio César Chávez?

Luego de anunciar la recuperación de su primogénito, tras haberse sometido a un proceso de rehabilitación por trastornos con sustancias, Chávez González anunció su regreso al cuadrilátero en contra de Erik Terrible Morales. Según informó, sus hijos tendrán participación en la cartelera, pero no se han confirmado sus rivales, fecha y sede.