EDC México 2023: dónde maquillarse y peinarse durante el segundo día del festival

(Instagram)

El viernes 24 de febrero, los amantes de la música electrónica se congregaron en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar las presentaciones de grandes DJ’s como Bizarrap, Martin Garrix y Marshmello en el Electric Daisy Carnival (EDC) México 2023. Pero, además de las presentaciones, algo que sin duda causó sensación durante el primer día del evento fueron las cientos de personas que lucieron sus mejores maquillajes, peinados y outfits para la ocasión.

Es por eso que Infobae México se dio a la tarea de buscar algún sitio dentro del festival donde los asistentes pudieran tunearse y, con ello, mostrar el mejor estilo al momento de ver a sus artistas favoritos.

Y es que, cerca de la puerta 15, en el stand de Electrónica MX ubicado en Vendedor Village, se encuentra una pequeña carpa que llama la atención por tener extensiones de cabello, glitter, face jewels y muchos artículos de belleza.

Ahí, Nicte-Ha Meza, quien se encuentra como @braids-n-makeup en Instagram, es una de las encargadas de realizar originales peinados inspirados en trenzas africanas y maquillajes espectaculares.

“Yo ya llevo cuatro años peinando aquí en el EDC”, contó.

(Instagram)

Cuál es el costo

De acuerdo con la joven, para quienes estén interesados en asistir a este stand, el costo de los servicios depende del tipo de arreglo que se busque. Por lo que un maquillaje sencillo con piedritas, glitter y unas trenzas sencillas cuestan alrededor de 190 pesos.

Además, para aquellos aventurados que deseen ir un paso más allá, los precios van hasta los 490 pesos, por lo que podrían elegir entre colocarse extensiones de diversos colores y peinados mucho más elaborados.

Tras la primer jornada del festival, Nicte recurrió a sus redes sociales para agradecer a las personas que acudieron para tunearse con ella: “Les agradezco un montón, me encanta que esta comunidad sea de tanta unión y amor”.

Cabe señalar que este sábado 25 de febrero y domingo 26, Braids n makeup estará en el stand anteriormente mencionado en un horario de 14:00 hasta las 19:00 horas.

“Regresaron varias personas que ya había maquillado anteriormente, está bien chido que tus amigos te recomienden, neta eso lo valoro mucho y quiero que les siga gustando mi trabajo”, dijo en sus Instastories.

(Captura de pantalla/Instagram/edc_mexico)

Line up del día, accesos, transporte y horarios

Para este sábado, entre los DJ’s que no te puedes perder están: Adalamoon, Adam Beyer, Aluna, Alu Mix, Andrus, Anna, Artbat, Atliens, Azzecca, Brain Hunters, Barovier, Cabizbajo, Chesare, Chris Lake, Cirez D, Concret B2B Iñigo Vontier, Comisc Gate, Deorro, Disco Lunes, DJ Sueño Dream Lion, DR. Fresch, DT Bilardo, Eli Brown, Exodia Collado, Fasko, Guisepe Ottaviani, Goncalo, Gorgon City, Hana, Hint of Lavender, Jessica Audiffred, Joseph Capriati, Juan Cuba, K?D, Kepler, Kölsch, La Dinastia Drags, Liquid Stranger, LP Giobbi, Lit Killah, Malo, Mandragora, Maria Nocheydia, Mastachi, Matroda, Modestep, Nghtmre, Nightstalker, Nora Van Elken, Noizu, Oddprophet, Pauline Herr, Pretty Pink, Rayben, Reaper, Rebolledo, Roger Shah, Sean Doron, Slander, Sussie, Tiësto, Valentina Moretty y Zombies In Miami.

Todos los artistas estarán distribuidos en diversos escenarios, los cuales se llaman: kineticFIELD, circuitGROUNDS, neonGARDEN, wasteLAND, stereoBLOOM, MIXX STAGE, mushroomhouseARTCAR, boomboxARTCAR y bionicJUNGLE.

(Max Alonso/Infobae México)

Para llegar al festival, quienes no cuenten con transporte particular, podrán utilizar el Metro y deberán bajar en la estación Ciudad Deportiva de la línea 9. Asimismo, por metrobús conseguirán arribar desde UPIICSA o El Rodeo de la línea 2. Los accesos al Autódromo Hermanos Rodríguez serán por las puertas 6 y 15.

Este día, las presentaciones iniciarán a partir de las 14:00 horas y terminarán hasta las 2:00 am del domingo.