Maestros vendían tesis hasta en 25 mil pesos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Guillermo Narváez Osorio informó sobre la detección de tesis que fueron vendidas hasta en 25 mil pesos, de acuerdo con su declaración están involucrados 15 alumnos y de 4 a 6 profesores. Detalló que por el momento se encuentra detenido el proceso de titulación de los involucrados y que será el Consejo Divisional quien se encargará de decidir las sanciones correspondientes .

Durante una conversación con los medios de comunicación, el rector de la UJAT comunicó de la situación que se encuentra bajo investigación, en donde profesores realizaba las tesis para después venderla a los alumnos entre 20 y 25 mil pesos. esto en el campus Cunduacán. Sobre los educadores que incurrieron en estas acciones, “adiós que les vaya bien” respondió dejando en claro que serán despedidos de la Universidad una vez que concluya el proceso que se ha iniciado contra los señalados

Aunque no quiso detallar de que carrera son los alumnos que compraron las tesis, sí dejo en claro que el número de involucrados es de 15, comentando que no es que se trate de personas que no tengan el conocimiento, sino que no buscan evitar realizar el trabajo de plasmar sus conocimientos en un trabajo escolar. Agregó que los alumnos no se han titulado, sino que aún se encontraban en la parte final del proceso, mismo que ya ha sido detenido en lo que se conoce las sanciones correspondientes.

La detección de la compra-venta de las tesis se realizó el semestre pasado, incluso es algo que en palabras del titular de la UJAT lleva años realizándose, sin embargo se están enfocando en los casos actuales. Narváez Osorio comentó que no sabe el tiempo que podría llevar al Consejo Divisional terminar con la investigación y presentar las sanciones correspondientes de los alumnos.

“Si yo doy datos es por que tengo los elementos”, fueron algunos de los comentarios que realizó respecto a la situación que se vive en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

En días previos, el rector de la máxima casa de estudios de Tabasco dio un discurso de bienvenida al semestre, esto en la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, en donde comentó que durante su administración no permitirá actos de corrupción. Incluso señaló que buscará evitar que los profesores condicionen a los alumnos a pagar dinero con tal de aprobar la materia, o solo presentarse a pasar lista y retirarse.

“No consientan maestros que solo firmen asistencia y no den clases, de nuestra parte no lo permitimos y ante las denuncias vamos a actuar a como lo hemos venido haciendo”, agregó durante su discurso de bienvenida. La detección se logró gracias al software antiplagios Turnitin Authenticated, mismo que fue adquirido por la universidad hace dos años buscando combatir este tipo de practica, siendo el mismo rector quien lo confirmó en una entrevista con el medio de comunicación oficial de la UJAT.

“Estamos haciendo nuestro trabajo y tenemos el software, y detectamos dos tesis, a partir de ahí iniciamos toda la investigación y como decimos los tabasqueños: ‘se desgrana la mazorca’, y que encontramos, y los jóvenes quienes han estado cooperando, dijeron quiénes fueron y cuánto costó”, finalizó el rector.

A mediados de enero, durante un evento en la UJAT el rector de la institución comentó que todos los trabajos desde nivel licenciatura hasta posgrado, deberán ser revisados por dicho software antes de ser aprobados y pasar al examen profesional.

No moverán el 4% de aumento salarial

En otros temas, se le cuestionó respecto a la demanda de incremento salaria por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (STAIUJAT), mencionado que se mantiene firme la propuesta de un aumento del 4%, debido a que la máxima casa de estudios de esa entidad no cuenta con los recursos para solventar un mayor incremento.

En cuanto a las manifestaciones que realizan en la rectoría de la UTAJ, informó que respeta todo tipo de forma de expresión, sin embargo el no puede acceder a algo que no podrá cumplir o que provocará problemas en la economía de la institución.