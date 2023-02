BRATTY, la artista mexicana que romperá estereotipos y fronteras en Coachella 2023

La cantante busca poner a Culiacán en alto. (Fotografía: Diego Alva/Infobae México)

Desde que se publicó el cartel oficial de Coachella 2023 llamó la atención la presencia de varios artistas latinoamericanos, entre quienes destacó una mexicana. Se trata de BRATTY, una mujer que con tan solo 22 años logró posicionarse entre las cantantes más escuchadas en plataformas digitales con tres producciones musicales: TDBN, Delusión, Todo está cambiando.

Tras años luchando por poder expandir su música a otros horizontes, se encuentra preparándose para dar un gran paso en su carrera representando a los talentos emergentes, mujeres latinas, comunidad LGBT+ y Sinaloa en el festival musical que se llevará a cabo del viernes 14 al domingo 23 de abril.

Confesó que le gustaría hacer una colaboración con "Little Jesus", una banda alternativa fundada en la Ciudad de México. (Fotografía: Diego Alva/Infobae México)

Un sueño casi inalcanzable que se volverá realidad

BRATTY se sinceró con Infobae México sobre cómo está viviendo todo su proceso previo a presentarse en Coachella 2023 junto a artistas como Bad Bunny, Rosalía, Los Fabulosos Cadillacs, Gorrillaz, Blondie y Blackpink, entre muchos más. La artista sinaloense comenzó contando que recibió la noticia cuando estaba en medio de una junta laboral y lo primero que hizo fue abrazar a su novia.

Un sueño inalcanzable. Estoy muy contenta por estar en esta edición en Coachella, fue algo que nunca me imaginé que me pudiera pasar.

“Fue por accidente que me dijeron que iba a estar en Coachella. En noviembre (2022) tuve una junta con mi equipo para ver algo sobre mi tercer álbum y fue cuando me dieron la noticia como tal. Creo que ha sido un logro tanto para mí como para todo el equipo porque fue algo que no nos esperábamos”, declaró.

La cantante cuenta a Infobae México como se enteró de que estaba invitada para participar en la edición de este año del famoso festival.

Desde que se enteró se sintió muy contenta pues, aunque era una de sus metas, no pensó que llegaría tan pronto. Y es que no solo es una gran reconocimiento y oportunidad para que siga creciendo artísticamente, también considera que su participación puede servir para que productores apuesten por talentos emergentes, en especial mujeres y miembros de la comunidad LGBT+.

“Estoy muy contenta de poder representar al país, poder representar a los talentos femeninos que están ocurriendo también en México. Esperamos que esto también atraiga más difusión para que en futuras ediciones y festivales se consideren más los talentos emergentes femeninos”, dijo.

Antes no había mucha representación de nosotros como latinos o de la comunidad LGBT+, entonces me enorgullece poder ser parte de varias cosas y apoyar a todo esto que al final son talentos que necesitan más difusión; tratar de que todos crezcamos juntos, si uno va creciendo hay que apoyar a los otros. Siento que eso lo tenemos mucho los latinos, que nos gusta ayudarnos los unos a los otros.

BRATTY confesó que un detalle que nunca puede faltar en sus presentaciones es el color rojo porque es su favorito. (Fotografía: Diego Alva/Infobae México)

El trasfondo de una composición musical

La oriunda de Culiacán también abrió una espacio a su intimidad para contar cómo es su proceso creativo. De acuerdo con sus declaraciones, gran parte de su repertorio musical nació en su habitación, en un ambiente tranquilo y con una guitarra entre sus manos, pero sus colaboraciones fueron más complejas porque implicaron llegar a un consenso. No obstante, aseguró que siempre trata de pensar en 360°, es decir, desde los acordes hasta la composición sobre los escenarios.

Bajo este contexto confesó que su objetivo es inspirar a que todas las personas que escuchen sus canciones sean honestas con lo que piensan y sienten: “Que no se avergüence de ser vulnerables”.

Siento que mis canciones tienen ese factor de vulnerabilidad porque al final hablo de cosas que no hablo en la vida real, sino que las hablo en canciones, entonces espero que tanto como a mí me sirven esa canciones como desahogo le sirvan a la gente también para se sientan reflejados y de alguna manera se sientan entendidos.

La cantante deja ver un poco como es su proceso creativo al momento de crear música.

¿Qué puede hacer un artista emergente para crecer?

Con base en su experiencia, BRATTY compartió un par de consejos para todos los artistas que quieren incursionar en la industria musical, pues considera que fueron de gran ayuda para su ascenso. Fue así que reflexionó sobre la importancia de aprovechar todas las herramientas que se ofrecen internet, en especial aquellas destinadas a la difusión de contenidos.

Asimismo, mencionó que aprender a usar Marketplace y Spotify es esencial para un músico: “Un poco de todo porque cuando empiezas tú controlas todo”. También hizo énfasis en quitarse el miedo de pedir ayuda cuando no se sabe hacer algo.

Bratty comparte los consejos que ha aprendido en lo que lleva de carrera para todos los nuevos talentos.

“No me da vergüenza decir que soy de Culiacán”

BRATTY creció en Sinaloa, un estado mexicano marcado por altos índices de violencia derivados del narcotráfico. Crecer escuchando y viendo noticias sobre cárteles que operan en el lugar provoca que el desarrollo infantil sea diferente, algo que la intérprete de 22 años no quiere que se vincule con su carrera, pues su intención es compartir con el mundo lo mejor de su tierra natal.

He crecido de una manera distinta a otras personas por vivir en Culiacán. Yo sé que Culiacán tiene mucha fama de todos estos aspectos del narcotráfico y los narcocorridos, que es un tema fuerte de tocar. No me da vergüenza decir que soy de allá y trato siempre de recalcar lo positivo que tiene Culiacán, poder ser de esas personas que sacan a relucir lo mejor.