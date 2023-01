Murió el comediante mexicano Polo Polo a los 78 años de edad

Polo Polo tenía gran fama en la comedia mexicana (Foto: twitter: @Antoniosaiyajin)

A los 78 años de edad, se reportó la muerte del comediante mexicano Polo Polo, quien saltó a la fama nacional gracias a sus coloridos chistes. Tras su retiro de los escenarios y otros eventos en 2016, sin ofrecer ningún tipo de explicación, no pasaron muchos años para que comenzaran los rumores sobre su supuesto padecimiento de Alzheimer, aunque de momento se desconoce la causa del sensible fallecimiento.

Leopoldo Roberto García Peláez Benítez nació un 9 de marzo de 1944 siendo oriundo de León, Guanajuato. Pero desde muy temprana edad, demostró tener talento para realizar uno de los oficios más complicados del mundo del entretenimiento: hacer reír a los demás.

Tras animarse a presentarse en centros locales de su comunidad, su peculiar sentido del humor especializado en temas para adultos, doble sentido y de albures, comenzó a abrirle todo tipo de puerta en su estado y posteriormente en el resto de México.

Polo Polo comenzó en el mundo del espectáculo en la década de los 70, en centros nocturnos y cabarets (Foto: Instagram)

Por ello, la noticia difundida durante la tarde del lunes 23 de enero ha generado gran impacto en la farándula mexicana y el público que en más de una década siguió su polémico sentido del humor, pues además de ser considerado como el “primer standupero mexicano”, también desarrolló una importante faceta como actor en cintas como Investigador privado... muy privado, Sólo para adúlteros, Los relajados, Duro y parejo en la casita del pecado y La lechería de Zacarías.

Sobre el sensible fallecimiento de Polo Polo, su hijo Paul García informó en entrevista con Pati Chapo para Ventaneando que perdió la vida alrededor de las 5:15 a.m. por causas naturales: “Dejó de respirar… Te puedo decir que en sus últimos días siempre estuvo arropado por la familia, todo el tiempo mi hermana estuvo al tanto de él y cumplieron lo que él siempre quiso, que era nunca entrar a una institución, que lo cuidáramos siempre nosotros; ella lo hizo muy bien”.

El sensible fallecimiento del referido como “el maestro del doble sentido mexicano” generó nostalgia entre quienes gozaban su particular humor, hasta reconocidos personajes de la comedia, por lo que exponentes de la “vieja y nueva escuela” han externado sus condolencias en redes sociales:

“El rey ha muerto, el mundo se ha vuelto un lugar menos gracioso y con menos magia”, así fue como Franco Escamilla se unió a la viral noticia por la partida de Polo Polo, a quien, aseguró, “nadie podrá igualarlo”.

“Nadie nunca igualará al maestro Polo Polo QEPD. Un marlboro rojo y un ‘cognaquito’ a a salud del mejor de todos los tiempos”.

Incluso, la muerte del comediante fue lamentada por algunos de sus homólogos cuyas sátiras son más enfocadas al bando político, tales como Víctor Trujillo, quien agradeció “los buenos momentos” que Polo Polo dejó a la comedia mexicana.

“Descansa en paz, querido Polo Polo”, escribió en su cuenta de Twitter, minutos después que del mensaje del influencer Chumel Torres, donde lo evocó con títulos de sus bromas más emblemáticas.

El comediante perdió la vida a cusas naturales (Foto: Instagram/@ventaneandouno)

De la misma manera, fans han externado sus condolencias en redes sociales aunque las opiniones sobre el tipo de humor que lo hizo famoso a nivel nacional aún son debatidas, pues algunas de sus temáticas han sido tachadas desde homofóbicas hasta misóginas.

“Un grande sin duda alguna, aunque en la actualidad el concepto no es compartible”. “Pionero en todo lo que hizo, que actualmente muchos replican aunque claramente cuidando no cometes esos errores por los que es señalado en las nuevas generaciones”. “¡Hasta siempre Polo Polo! Gracias por ser un puente de diversión entre mi papá y yo, aunque ahora ambos no están”, reaccionaron internautas.

