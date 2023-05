Ricardo Mejía acusó al gobernador de Coahuila de retener camiones del PT: “Ya mostró su rostro autoritario”

Ricardo Mejía acusó al gobernador de la entidad, Miguel Riquelme Solís, de “mostrar su rostro más autoritario” (Fotos: Cuartoscuro)

El precandidato del Partido del Trabajo (PT) por el estado de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, acusó al gobernador de la entidad, Miguel Riquelme Solís, de “mostrar su rostro más autoritario” tras retener un camión de sus simpatizantes por elementos de la Policía estatal.

A través de un video publicado en sus redes sociales el pasado sábado 21 de enero, el precandidato del PT denunció que las autoridades estatales trataron de impedir la llegada de la gente a su encuentro, que se llevó a cabo en el Salón de los Olivos, en Torreón.

Según indicó en el audiovisual de poco más de minuto y medio, Riquelme Solís dio órdenes a los elementos de seguridad estatales para detener algunos camiones de simpatizantes que llegaron de Matamoros y de Francisco I. Madero.

“Miguel Riquelme mostró su rostro autoritario y dio órdenes a la policía estatal, a fuerza Coahuila o como se llamen ahora, para que empiecen a frenar algunos camiones de amigas y amigos que llegan de los municipios de Matamoros y de Francisco I. Madero, de la zona rural de Torreón, (...) al inicio de mi precampaña”

Y es que de acuerdo con Mejía Berdeja, el actual mandatario estatal da órdenes a las fuerzas de seguridad para “reprimir y levantar”, por lo que le exigió “sacar las manos” de las precampañas en el estado y dejar que la ciudadanía decida el rumbo de la entidad en las votaciones del próximo 4 de junio.

“Saca las manos, Miguel Riquelme, de las precampañas, deja que el pueblo de Coahuila se pueda mover en libertad. Yo le pido a mis amigos que busquen la manera de llegar. No se van a salir con la suya, tramposos”, aseveró.

De acuerdo con Mejía Berdeja, el actual mandatario estatal da órdenes a las fuerzas de seguridad para “reprimir y levantar” (Foto: Cuartoscuro)

Y finalizó: “Estos corruptos están tratando de frenar el libre tránsito, es un régimen dictatorial, uno puede movilizarse por donde quiera, son transporte privados, aunque sean camiones son transportes privados, porque la gente quiere llegar a un evento. Lo denunciamos y vamos hacia delante”.

Junto al video, el precandidato por el Partido del Trabajo escribió: “Nos reportan que se está tratando de impedir la llegada de la gente a nuestro encuentro, la fuerza policial del estado busca bloquear que el pueblo se manifieste con libertad y ejerza el poder de la democracia”.

Ricardo Mejía rumbo a las elecciones 2023

Ricardo Mejía anunció su renuncia al cargo de subsecretario de Seguridad tras perder la candidatura de Morena en Coahuila (Gobierno de México)

Cabe recordar que el pasado viernes 13 de enero, Ricardo Mejía anunció su renuncia al cargo de subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México tras perder la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Coahuila.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que el funcionario dio a conocer que presentó su renuncia y agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la “enorme oportunidad de servir en el Gobierno”.

En el mensaje, Mejía Berdeja expresó su gratitud, respeto y reconocimiento a los integrantes del gabinete de Seguridad, así como a las y los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública por su “trabajo honesto y comprometido”.

Hace unos momentos presente mi renuncia al cargo de Subsecretario de Seguridad Pública del @GobiernoMX, agradeciendo al líder Presidente @lopezobrador_ la enorme oportunidad de servir en el gobierno patriótico e histórico que encabeza. ¡Viva la #4T y Andrés Manuel López Obrador! — Ricardo MejíaBerdeja (@RicardoMeb) January 13, 2023

Tras informarse sobre su renuncia, en la conferencia de prensa matutina del 16 de enero el mandatario federal manifestó fue cuestionado sobre la polémica salida del funcionario, a lo que respondió: “Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que, no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel”.

En su tradicional mañanera, el jefe del Ejecutivo federal dijo no meterse en cuestiones partidistas, no obstante, reiteró su apoyo a Armando Guadiana, funcionario ganador para contender por Morena en las elecciones de Coahuila.

