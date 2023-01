Turistas rusos terminaron en llanto luego de que taxistas de Cancún cazaran su Uber “por ilegal”

(Captura de pantalla)

A pesar de que un Tribunal Colegiado determinó desde el pasado 11 de enero que Uber, así como otros servicios de transporte por aplicación móvil, pueden operar en Quintana Roo, organizaciones de taxistas en el estado continúan hostigando a los choferes de dicha empresa.

Y es que en las últimas horas se difundió en redes sociales un video que muestra cómo taxistas del Sindicato “Andrés Quintana Roo” persiguieron y detuvieron a un socio de Uber que transportaba a una familia extranjera en Cancún, uno de los destinos playeros más importantes del país.

De acuerdo con los reportes, el conductorde la app recogió la noche de este 19 de enero a la pareja y su hijo provenientes de Rusia afuera de plaza comercial Las Américas para llevarlos a la Zona Hotelera. Sin embargo, se percató que dos unidades de taxistas lo persiguieron durante el trayecto.

Ante la incertidumbre, decidió incorporarse hacia el boulevard Kukulcán y tomar la glorieta de “El Ceviche” para dirigirse hacia la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo con el objetivo de denunciar el hecho; fue entonces cuando lo interceptaron otras tres unidades de taxi, quienes le impidieron el paso y obligaron a los usuarios a descender del vehículo, con todo y crisis nerviosa.

Incluso, en el videoclip de 02:02 minutos se puede escuchar el llanto de la pasajera y su hijo.

En un intento por calmar la situación e intentando actuar como autoridad, un taxista explicó en inglés a los extranjeros que la unidad en la que viajaban era ilegal, y que el problema no era con ellos, si no con el conductor de Uber.

“Si es ilegal ¿por qué no se llevan la unidad (de Uber)?”, preguntó al taxista un testigo que captó el incidente. “No, no sé. Pregúntale al oficial, no a mí”, replicó.

Al respecto, el socio de la app llamó al número de emergencias 911 para solicitar ayuda a las autoridades ante la injusticia que estaban pasando él y los turistas extranjeros.

Así la mafia de los taxistas de Cancún pic.twitter.com/J7FnyHVINo — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 20, 2023

No obstante, al arribar elementos de la Policía Municipal solo se limitaron a llamarle la atención a los taxistas y decirles que ellos no tienen la facultad de bloquear el paso a ningún vehículo.

En este sentido, no hubo ningún detenido, pues las autoridades consideraron que la persecución y la obstrucción de paso en plena vía pública no ameritaba una sanción.

Por ello y para evitar cualquier riesgo, el chofer de Uber tuvo que ceder y dejar a los tres turistas sobre dicha avenida.

Cabe mencionar que el video causó indignación entre los cibernautas, pues en Twitter compartieron sus malas experiencias y abusos que sufren al abordar estos taxis