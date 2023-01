María Clemente acusó de “clasista” a un gym por no poner reggaeton

La diputada de Morena señaló que un gimnasio al que acudía era clasista (captura de pantalla: María Clemente | Gatúbela)

Por medio de una denuncia en redes sociales la diputada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María Clemente García, denunció que había sido víctima de aparentemente un caso de clasismo dentro de las instalaciones del gimnasio al que acude en la Ciudad de México.

La legisladora argumentó que mientras realizaba su rutina de ejercicio, se quedaron sin batería sus audífonos, motivo por el cual procedió a reproducir reggaeton en su bocina portátil, a lo que el personal del establecimiento le solicitó que apagara su aparato.

Momentos más tarde de que se viralizara un video en el que reportaba que solo estaban poniendo música “clasista”, optó por realizar un hilo en su cuenta personal de Twitter para explicar la situación y dar contexto. Su publicación comenzó con una pegunta: “¿Qué escuchan ustedes cuando van al gimnasio en sus audífonos? Yo escucho reggaeton”.

El coordinador del gimnasio me solicito que apagará mi bocinita, a lo cual le solicite que por supuesto lo haría si cambiaran la música de las bocinas del gimnasio, a lo cuál se reusó, pues argumento que la música electrónica tiene la frecuencia adecuada para hacer ejercicio. 🙄 pic.twitter.com/mjKgwq6zYe — María Clemente | Gatúbela 😽🇲🇽 (@MARIACLEMENTEMX) January 19, 2023

Posteriormente procedió a explicar que a finales de 2022, junto con uno de sus compañeros de trabajo tomaron la decisión de buscar opciones de gimnasios para obtener una membresía y así poder cuidar de su salud. Con el propósito de poder cumplir dicha meta en el transcurso de 2023, optaron por acudir a una sucursal ubicada cerca de su domicilio.

De acuerdo con su testimonio, han pasado un par de semanas desde que comenzó a entrenar, mencionó que dentro del establecimiento no hablaba con nadie, a excepción de su amigo y los encargado de la recepción. Reveló que estaba acudiendo a un gym ubicado en Reforma.

“Está mañana entrando al gimnasio me di cuenta que mis audífonos no tenían batería, y pues utilicé mi bocinita, porque a mí me gusta hacer ejercicio escuchando a la @labellakath, porque soy su fan y la admiro por muchos motivos, incluyendo que ella y su música me inspiran. La amo”, indicó en su hilo.

Los encargados del se negaron a poner reggaeton (captura de pantalla: María Clemente | Gatúbela)

Asimismo, señaló que el coordinador del gimnasio le habría solicitado que apagara su bocina: “A lo cual le solicite que por supuesto lo haría si cambiaran la música de las bocinas del gimnasio”, sin embargo el empleado se reusó a su petición bajo el argumento de que “la música electrónica tiene la frecuencia adecuada para hacer ejercicio”.

“Es evidente que se trata de un club clasista. Que nos comprueben científicamente que solamente hay un ritmo para poder hacer ejercicio y que el reggaeton no entra en esos. Aquí solo escuchan música clasista”, detalló María Clemente en su video.

Sin embargo, en otro clip que ella misma grabó se pudo escuchar que estaban reproduciendo otro género musical: “Además de música electrónica también ponen otros géneros y ritmos. En consecuencia a esto los entrenadores del gimnasio subieron el volumen de las bocinas del gimnasio para que las mías no se escucharán. No pueden poner reggaeton pero si pueden poner a pop”.

Un usuario (blanco) ñ me reclamó que quitará el reggaeton, a pesar de que el usaba audífonos, es decir ni podía escuchar mi música, entonces solo se trata de no escuchar reggaeton en ese espacio, es decir el reggaeton está prohibido en @SportsWorldMex 🙄 pic.twitter.com/1pw0a5e1rO — María Clemente | Gatúbela 😽🇲🇽 (@MARIACLEMENTEMX) January 19, 2023

Detalló que durante su estancia los encargados del lugar habrían apelado a las reglas del gimnasio toda la mañana “mientras a mí, la mujer trans morena, le pedían no escuchar reggaeton, a otro usuario extranjero que usaba los pasillos, ningún entrenador, ni ningún gerente o usuario le dijo absolutamente nada mientras violaba el reglamento”.

También indicó que un usuario “blanco” le reclamó para que quitara su música, a pesar de que el hombre se encontraba utilizando audífonos, de tal forma que no podía escuchar lo que la diputada de Morena estaba reproduciendo. Terminó su hilo de Twitter con el siguiente comentario: “solo se trata de no escuchar reggaeton en ese espacio, es decir el reggaeton está prohibido en @SportsWorldMex”.

