Dushi, la osa de tres patas que conquistó el trono como “la más dormilona” en una competencia mundial

Dushi, un osa de tres patas rescatada del que era considerado como “el peor zoológico de Europa”, se convirtió en la gran ganadora de la segunda edición del “March Napness”, competencia anual organizada por la organización Four Paws, encargada de salvar animales que sufren bajo la influencia humana directa. En el concurso participaron 23 úrsidos para averiguar quién era capaz de dormir más durante su temporada de hibernación.

Desde el 1 de marzo, los empleados de la organización benéfica rastrearon a los osos de sus seis santuarios ubicados alrededor de todo el mundo para averiguar quién sería el último en despertarse y así ser coronado como el “más dormilón” de esta segunda edición.

Dushi, quien vive en el santuario de Müritz, en Alemania, resultó vencedora al despertar un par de días después que el resto de su competencia, según informaron los organizadores a través de un comunicado en redes sociales.

Si bien Dushi fue la ganadora, los empleados de la asociación declararon que “todos” los osos de sus santuarios “salieron victoriosos en sus corazones” e instaron a sus seguidores a demostrar quién de los cuatro finalistas de la competencia era su animal favorito a través de una votación que concluirá el lunes 22 de abril.

La osa “más dormilona” tuvo un “comienzo difícil en la vida”, según indicaron trabajadores de la organización; vivía en el que era conocido como “el peor zoológico de Europa”.

Durante su estancia en aquel parque temático de Albania, pasaba sus días dentro de una jaula, que además de ser extremadamente estrecha estaba sucia.

Su suplicio terminó cuando fue rescatada por los empleados de Four Paws, quienes la trasladaron hasta el santuario de Müritz en 2019.

“Ahora la vida es muy diferente para Dushi”, escribieron los encargados de las redes sociales de la organización en la publicación. La osa, en palabras de sus cuidadores, es alguien muy “curiosa” y “juguetona” cuyos alimentos favoritos son las manzanas, uvas y zanahorias, aunque tiene una clara predilección por lo dulce.

Dushi adora pasar el tiempo junto a Rocco, un oso que fue descrito por los encargados de su bienestar como “un buen amigo” suyo.

La osa nació en 2009 y desde entonces vivió en “condiciones terribles” dentro del parque temático Safari Park, ubicado en Fier, Albania, mismo que fue considerado como “el peor zoológico de Europa”. Era mantenida dentro de una jaula pequeña y sucia sin agua fresca ni una alimentación adecuada, según informaron los empleados de Four Paws.

Como consecuencia del encierro y la poca movilidad que tenía, padecía a causa de un mal estado físico y tenía trastornos de conducta claros. El sufrimiento llegó a su fin en octubre de 2018, cuando ella y otros diez animales abandonados del zoológico fueron rescatados por miembros de la organización benéfica.

Una vez bajo el resguardo de sus rescatistas, Dushi fue trasladada a un alojamiento temporal en Tirana, capital de Albania.

Durante varios meses, se buscó transportar a la osa hasta Alemania, pero no fue hasta inicios de abril que esta idea se hizo realidad; viajó durante 40 horas a través de nueve países dentro de una ambulancia para osos de Four Paws en compañía de Marc Golkel, veterinario del Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW), quien se aseguró de que estuviera a salvo durante todo el trayecto.

Finalmente, el 5 de abril de 2019, Dushi llegó al que sería su hogar permanente. Meses más tarde, durante un chequeo médico de rutina, especialistas descubrieron fragmentos de una bala de rifle alojados en la pata delantera y su muñón.

“Alguien debió dispararle. Probablemente perdió su pata delantera izquierda como resultado. Después el muñón no fue tratado adecuadamente, la herida parece haberse cuidado sola”, declaró Golkel.