Elefanta en fuga, Viola desata el caos vehicular en las calles de Montana

El paquidermo escapó de un circo itinerante y provocó caos en una ciudad de Montana, Estados Unidos. (AP)

La tarde del martes 16 de abril, Viola, una elefanta asiática propiedad del circo Jordan World Circus, desató el caos vehicular en la calle más transitada de la ciudad de Butte, en Montana, Estados Unidos.

La paquiderma fue avistada por múltiples conductores y transeúntes confundidos, quienes captaron el momento en el que se paseaba por el arroyo vehicular. Finalmente Viola regresó con sus propietarios después de que acercaran un remolque con otro elefante, quien “estuvo muy feliz de verla”.

Su escape captó la atención de organizaciones preocupadas por el bienestar animal como People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) quienes se pronunciaron en contra del uso de fauna en espectáculos circenses y señalaron que esta no era la primera vez que Viola escapaba de su encierro.

El sutil escape de Viola

La elefanta asiática escapó de su encierro después de asustarse y fue vista por conductores y transeúntes de una ciudad en Montana. (Matayah Utrayle-Shaylene Smith vía AP)

Viola escapó de su encierro ubicado a las afueras del Centro Cívico de la ciudad tras ser asustada por un camión estacionado cerca de donde se estaba bañando, según declaró Bill Melvin, gerente del centro comunitario, a la agencia de noticias Associated Press (AP).

Los empleados del circo tenían planeado una aparición de la paquiderma a las 16:00 y 19:00 horas, sin embargo, huyó de su entrenador y deambuló por Harrison Avenue, según declaró JP Gallagher, director ejecutivo del condado, al medio local CBS News.

Decenas de transeúntes lograron captar con las cámaras de sus teléfonos diferentes imágenes de la elefanta asiática deambulando por la avenida. En algunos videos incluso se puede observar como se acerca a los vehículos.

A pesar de que en diversas ocasiones pasó cerca de múltiples automóviles, Gallagher aclaró que nadie resultó herido, no obstante, hubo “daños menores” en un área de almacenamiento del Centro Cívico.

El director, dijo sentirse agradecido de que todas las personas involucradas en el accidente y aquellas que se toparon con el gigantesco animal salieran ilesas.

La aventura de la paquiderma no se detuvo en la transitada avenida; según reportó AP, se desvió media cuadra hacia el estacionamiento de una tienda de convivencia para después llegar a un jardín residencial donde se deleitó con un poco de pasto.

Su odisea terminó cuando los trabajadores del circo llevaron un remolque con otro elefante adentro, según dijo Melvin a la agencia de noticias. “Bajaron la rampa, ella volvió a entrar y eso fue todo. El otro paquidermo estaba muy feliz de verla. Regresó y actuó anoche y todo estuvo bien. Quiero decir que el espectáculo continuó”, concluyó.

¿Qué opina PETA sobre el escape de Viola?

La paquiderma detuvo el tráfico de la avenida más transitada de la ciudad.

Representantes de PETA se pronunciaron a través de un comunicado respecto al escape de Viola e informaron que presentaron una “queja urgente” a las autoridades federales porque el circo no logró proteger a Viola y al público.

Señalaron que el “intento desesperado” de Viola por escapar de su amo, quien “empuñaba un arma” puso en peligro muchas vidas e instaron a los ciudadanos a sumarse en la lucha de protección de estos paquidermos al no comprar entradas a “cualquier circo que los obligue a actuar”.

Su queja dirigida al U.S. Department of Agriculture solicita que las autoridades investiguen a Carson & Barnes Circus, empresa proveedora de Viola que, según los representantes de PETA, ha sido citada por más de 100 violaciones a la Ley federal de Bienestar Animal.

De igual manera, la organización preocupada por el bienestar de los seres sintientes solicita a las autoridades pertinentes que se garantice que Viola sea examinada “minuciosamente” debido a las lesiones que pudo haber sufrido durante su fuga y posterior estancia en las calles.

A pesar de lo extraordinario de la noticia del escape de Viola, miembros de PETA señalan que esta no es la única vez que huye de su recinto, pues lo hizo en dos ocasiones más, en 2010 y 2014.

Los integrantes de la organización animalista revelaron en investigación realizada en 2021 que Viola era obligada a actuar diario “a pesar de sufrir hinchazón crónica en los pies y mostrar signos de otras dolencias que afectaban sus patas traseras”, según se lee en el comunicado.