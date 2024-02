Penny, la mini pig “bombera” que se ganó el corazón de una ciudad entera

Penny fue adoptada en 2021 por uno de los bomberos del departamento de Engine Company 239. (Instagram/firepigpenny)

Es común que las estaciones de bomberos tengan a perros como mascotas dentro de las instalaciones, pero Penny, una mini pig, se sale de la norma al ser el animal de compañía predilecto del departamento Engine Company 239, de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, a donde asiste dos veces por semana junto a su dueño Darren Harrris.

El hombre adoptó a Penny, también conocida como “Fire Pig Penny”, en 2021 de una granja de Virginia y desde que llegó a la estación de bomberos enamoró a todos los uniformados con su encantadora personalidad. Tal es el caso que los miembros del departamento la integraron como si de un nuevo miembro se tratase.

Su forma de ser y tierno semblante, la convirtieron en una celebridad de redes sociales, específicamente de Instagram, donde cuenta con más de 18.000 seguidores que esperan con ansías las fotografías del icónico cerdo miniatura. Su fama incluso inspiró a Amber Alvarez, una artista, a crear un libro ilustrado sobre Penny.

La mascota no oficial del departamento de bomberos

Penny no asiste a los incendios, pero adora pasearse por la estación de bomberos. (Instagram/firepigpenny)

Sean Mulligan, bombero de Engine Company 239, declaró en entrevista para el periódico The New York Times que no tienen ni perros ni gatos como mascotas dentro de la estación, pero sí un cerdo miniatura, el cual se convirtió en el favorito de los niños, quienes adoran tomarle fotografías mientras se posa sobre el parachoques de los camiones del departamento.

Harris adoptó a Penny de una granja de Virginia debido a que Aspen, su hija de entonces 5 años, le tenía miedo a los perros. Pero cuando no juega con la niña y con su familia, la cerda acompaña al hombre a la estación de bomberos durante sus turnos de 24 horas dos veces por semana.

“El cerdo es muy sociable, te dejará acariciarla y te olerá”, dijo Harris en entrevista para el medio New York Post. Además, indicó que la primera vez que la llevó a la estación de bomberos, las personas se sorprendieron al ver que no tenían a un perro como mascota.

Y contrario a la creencia popular, Harris añadió que la estación es muy limpia, pues Penny sabe ir al baño y sus compañeros apoyan con el aseo diario.

Aunque Penny no va a los llamados de los oficiales cuando ocurre algún incendio, se convirtió en parte esencial de la estación, pues en el momento que tienen que asistir a un siniestro, los bomberos la aseguran en un portabebés dentro de un cuarto del departamento, de acuerdo con The New York Times.

Si bien adoran tener a Penny como compañía dentro del departamento de bomberos, Mulligan señaló que desde su llegada sólo existe una regla: los miembros tienen prohibido comer cerdo.

Penny y su creciente fama

Penny cuenta con miles de seguidores en Instagram y en 2025 será lanzado su libro para niños. (Instagram/firepigpenny)

La fama de la cerda miniatura pronto se hizo evidente. Su dueño le abrió una cuenta en Instagram bajo el nombre de “Penny the fire pig” en donde usualmente comparte fotografías protagonizando aventuras con niños, practicando yoga o disfrutando de su tiempo libre sobre alguna cama mientras recibe caricias.

La cuenta tiene hasta el momento 18.700 seguidores y todas y cada una de sus publicaciones alcanzan los cientos de “me gusta”.

A inicios de mes, la artista Amber Alvarez, anunció a través de Instagram la creación de un libro ilustrado protagonizado por Penny, cuya primera edición se espera sea publicada durante otoño de 2025.

En el anuncio, Alvarez indicó que planean hacer una “gran fiesta” de lanzamiento e instó a sus seguidores a mantenerse atentos a cualquier actualización.

Los fans de Penny dejaron ver su amor por la idea y por la icónica cerda miniatura en la caja de comentarios, incluso hubo gente que dijo sentirse emocionada por ver a la tierna mamífera como protagonista.