La odisea de casi 100 conejillos de indias rescatados por encontrar un hogar permanente

La cifra de conejillos de indias rescatados en un inicio era 63, pero pronto aumentó a 93 debido a que la mayoría estaban preñados. (Instagram/rspca_official)

A finales de noviembre de 2023, los miembros de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) le cambiaron la vida a cerca de 63 conejillos de indias luego de ser rescatados de una granja de East Midlands, en Reino Unido.

La acción le salvó la vida a todos, pero esta semana, a tres meses de su rescate, se convirtieron en un ligero problema para la asociación, pues más de la mitad de los roedores eran hembras preñadas que pronto dieron a luz, hecho que aumentó el número de conejillos de indias a un total de 93.

Después de recibir un tratamiento veterinario inicial y un certificado de buena salud, la RSPCA busca adoptantes para los cerca de 100 conejillos de indias que, según informan, no son mascotas fáciles de cuidar, pues requieren de numerosas atenciones.

Un problema tras otro

Autoridades de la RSPCA aclararon que los conejillos de indias, al igual que todos los animales pequeños, requieren cuidados específicos. (Instagram/rspca_official)

En un comunicado, las autoridades de la organización anunciaron que voluntarios del Leybourne Animal Center de la RSPCA cuidan a los conejillos de indias desde su llegada hace tres meses.

La asociación tenía planes de encontrarles un hogar en el pasado, pero se vieron frustrados luego de que algunos de ellos contrajeron una “infección contagiosa por tiña” que, de acuerdo con la Mayo Clinic, es una afección provocada por una contaminación micótica.

Para lidiar con el problema, el equipo veterinario colocó a los animales de entre tres y seis meses de edad en cuarentena. Durante el proceso, los médicos especializados tenían que utilizar equipo de protección personal.

De acuerdo con Darren Parrish, gerente del refugio, todo el personal trabajó muy duro debido a que el número de cobayas se “disparó” durante las últimas ocho semanas y más aún después del diagnóstico de tiña.

“Planeamos colocarlos con cuidadores adoptivos muy rápidamente como parte del proceso de realojamiento, pero necesitaron tratamiento médico, lo que significó colocarlos durante días en cuarentena”, subrayó Parrish.

La comunidad local ayudó a mantener cómodos a los roedores pues, según indican las autoridades, realizaron donativos tanto de heno y periódicos como de alimento y verduras. “Es sorprendente lo que podemos lograr juntos por el bienestar animal” dijo Parrish.

Ya que consiguieron un certificado de buena salud, los trabajadores del refugio podrán realojar a los 93 conejillos de indias en hogares con personas que “puedan invertir tiempo y recursos en sus cuidados”, ya que normalmente los animales pequeños tienen “necesidades complejas y no es fácil ni barato mantenerlos con bien”.

Un nuevo hogar para los conejillos de indias

Todos los roedores recibieron un certificado de buena salud y están listos para ser adoptados. (Instagram/rspca_official)

Los miembros de la RSPCA aclaran que todos los potenciales propietarios deben estar preparados para darle un alojamiento adecuado a sus posibles mascotas, el cual debe ser de mínimo 1.5 por 0.60 metros y que deben demostrar un compromiso a largo plazo.

Todas las jaulas deberán contener una variedad de túneles “enriquecedores” con los que los conejillos de indias podrán desarrollarse con total plenitud; además de una dieta rica en fibra.

Debido a que todas las cobayas se criaron en interiores, los miembros de la RSPCA recomiendan que las mascotas lleguen a casas o cobertizos con calefacción para poder soportar esta época del año, ya que no están acostumbradas a las bajas temperaturas.

Parrish agregó que al ser considerados animales “muy sociales” necesitan vivir en parejas o grandes grupos y que hasta el momento han recibido solicitudes para adoptar a unas cuantas hembras, sin embargo, priorizarán a aquellos dueños interesados en llevarse a casa parejas mixtas.