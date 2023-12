Snoop Hogg, el cerdo rescatado que recibió el apoyo de un equipo de béisbol de las ligas menores para pagar su tratamiento veterinario

Snoop Hogg fue rescatado de las calles de Filadelfia luego de ser avistado deambulando. (Facebook/The Sanctuary at Haafsville) Texto alternativo: Snoop Hogg fue rescatado de las calles de Filadelfia luego de ser avistado deambulando. (Facebook/The Sanctuary at Haafsville)

El Animal Care and Control Team of Philadelphia, centro de rescate animal radicado en Filadelfia, recibió a Snoop Hogg en sus instalaciones luego de que un transeúnte viera al cerdo deambulando por las calles del condado de Pensilvania, Estados Unidos.

Jayne Anne Bissel, gerente general del refugio Sanctuary at Haafsville’s (HS), se encontraba de visita a la ACCT cuando vio al cerdo por primera vez en uno de los cuartos traseros de la asociación.

Bissel relata para el medio estadounidense People, que Snoop Hogg no tenía buen aspecto y creyó que cualquier otro centro de rescate especializado en atender a cerdos lo aceptaría de inmediato, pero “desafortunadamente”, estos animales son abandonados tan frecuentemente que todos los refugios están llenos, por lo que concluyó que nadie podría sacarlo de ahí y tomó la decisión de llevarse a Snoop Hogg con ella.

Un diagnóstico favorable para Snoop

Los Lehigh Valley Iron Pigs donaron 750 dólares al HS para pagar la factura médica de Snoop. (Facebook/The Sanctuary at Haafsville) Texto alternativo: Los Lehigh Valley Iron Pigs donaron 750 dólares al HS para pagar la factura médica de Snoop. (Facebook/The Sanctuary at Haafsville)

A finales de septiembre, Snoop llegó al HS, ubicado en Orefield, Pensilvania. El sitio web del refugio detalla que existe la posibilidad de que el cerdo haya sido utilizado como “carnada” durante peleas clandestinas de perros. El animal estaba en muy mal estado y fue llevado “de inmediato” al veterinario para que pudieran vacunarlo, esterilizarlo y tratar un severo caso de sarna, enfermedad de la piel causada por un ácaro que se incrusta en la piel de la fauna y causa comezón extrema que puede ocasionar daños en la dermis.

Bissel declaró que luego del tratamiento, el cerdo se curó por completo y que ahora “está viviendo la vida” y que se encuentra “sumamente feliz” y ha ganado mucho peso.

La HS informa que convirtieron al animal en un “cerdo de oficina” y están entrenando para que aprenda a usar un arnés con el cual salir a pasear. La organización acota que “él ama a todo el mundo”, pero es “exigente” con los perros, sin embargo, tiene un “amigo” felino con el que pasa todo el tiempo dentro de las instalaciones del refugio.

La asociación aclara que el porcino de 6 meses de edad no es un “mini pig”, pues tal cosa no existe y esperan que llegue a pesar cerca de 100 libras (45 kilos) y que estos animales no son para todos pues necesita mantenerse en un peso saludable y debe tener el espacio suficiente para que pueda correr y jugar.

La generosa donación de los Iron Pigs

Snoop espera ser adoptado por una familia que entienda lo que conlleva criar un cerdo. (Facebook/The Sanctuary at Haafsville) Texto alternativo: Snoop espera ser adoptado por una familia que entienda lo que conlleva criar un cerdo. (Facebook/The Sanctuary at Haafsville)

El 27 de noviembre, el HS compartió una publicación a través de su cuenta oficial de Facebook en la que agradecieron la ayuda de los Lehigh Valley Iron Pigs, equipo local de béisbol de las ligas menores, quienes donaron 750 dólares americanos para su atención médica.

El equipo se enteró del caso de Snoop luego de que la HS compartiera su historia en redes sociales y se acercó con la asociación para pagar todas sus facturas veterinarias.

El refugio añadió que donaciones como la del equipo de béisbol les permiten continuar ayudando a perros con graves condiciones médicas, animales de edad avanzada y “en ocasiones”, cerdos enfermos y cerró el post informando que a Snoop le encantó ser el centro de atención durante todo el día y que disfrutó “demasiado” de todos los premios extra que recibió. “En resumen, fue un buen día para nuestro amado puerco residente”, finalizó el HS.

En la más reciente actualización del caso de Snoop, publicada en su cuenta oficial de Facebook el 30 de noviembre, el HS informa que el cerdo todavía está disponible para adopción y que recibirán aplicaciones hasta el sábado 2 de diciembre.

Los seguidores de la cuenta del refugio se mostraron conmovidos por la historia de Snoop e incluso algunos comentaron que estaban interesados en llevarse al cerdo a casa.