Mali, la elefante más triste del mundo, murió luego de pasar 40 años en cautiverio

Mali era el último elefante en cautiverio vivo de Filipinas. (EFE EPA/DENNIS M. SABANGAN)

El último paquidermo que quedaba en Filipinas falleció la tarde del 29 de noviembre. Mali, la elefante de casi 50 años habitó por más de cuatro décadas en el Zoológico de Manila, al que fue entregado por Sri Lanka como regalo a la ex primera dama Imelda Marcos.

Te puede interesar: Happy, el gorrión que fue rescatado sin plumas y con el pico roto

Honey Lacuna, alcaldesa de Manila, informó en una conferencia de prensa que Mali, o Vishwamali, falleció la tarde del martes. En la sesión, Heinrich Patrick Peña-Domingo, veterinario en jefe del zoológico de la capital Filipina, indicó que el elefante tenía cáncer y que sufría de otros problemas en hígado y riñones. Una necropsia confirmó más tarde que la causa de muerte fue una falla cardíaca congestiva.

La elefante asiática nació en 1974 en Sri Lanka y fue trasladada al orfanato de Pinnawala después de que su madre muriera por causas naturales. En 1977, cuando Mali tenía 3 años de edad, el gobierno de Sri Lanka le regaló la elefante a la entonces primera dama, Imelda Marcos, esposa del dictador Ferdinand Marcos.

Te puede interesar: El renacimiento de un alma salvaje: la rehabilitación y liberación de un zorro tenaz

Mali fue presentada en el palacio de Malacañang antes de su traslado al zoológico de Manila, donde vivió con Shiba, otra miembro de su especie que había sido rescatada de un circo y que era extremadamente territorial y agresiva con su compañera de recinto.

Paul McCartney y su lucha por liberar a Mali

En 2013, Paul McCartney le envió una carta al entonces presidente filipino donde pedía por la liberación de Mali. (EPA/DENNIS M. SABANGAN)

En 2013, People for the Ethical Treatment of Animals United Kingdom (PETA UK) publicó un comunicado en su sitio web oficial, en el que condenaron las condiciones en las que vivía la elefante, en ese entonces declararon que Mali había pasado 35 años de su vida dentro del zoológico de la capital Filipina, donde “soporta” un intenso confinamiento, soledad, aburrimiento y aislamiento en un área que es una fracción minúscula del tamaño de su hábitat natural. “Es el único elefante cautivo de Filipinas y uno de los más tristes del mundo”, puntualizó la asociación.

Te puede interesar: Turkey, la gata que demostró las acciones extremas que puede hacer una mamá por sus bebés

La organización en pro de los derechos de los animales estaba decepcionada, luego de que la Oficina del Presidente emitiera en 2012 una directiva que ordenaba su relocalización a un santuario después de una evaluación de salud, sin embargo, la orden quedó en nada, pues luego de un año, Mali todavía esperaba ser liberada.

PETA se dijo esperanzada luego de que Paul McCartney centrara la atención internacional en la situación de Mali después de enviarle una carta al expresidente Benigno Aquino III, en ella, el músico expresó que tenía un gran respeto por los gobiernos que intervienen en favor de los animales, “tal como lo hizo el suyo con la directiva de mayo de 2012″, en la que ordenaban la liberación de Mali. Pero que con el paso del tiempo, la elefante no parece estar cerca de disfrutar de un “merecido retiro” en un santuario aprobado.

McCartney continúa en la carta: “Mis amigos de PETA me han dicho que varias autoridades gubernamentales siguen negando que el bienestar de Mali deba estar dentro de su jurisdicción”. El cantante finalizó el escrito a Aquino III añadiendo que: “Con el simple trazo de una pluma usted puede poner fin a su sufrimiento, le pido, de todo corazón, que por favor ordene que Mali reciba esa alegría ahora”.

Tras la muerte de la elefante, PETA agradeció en un comunicado a quienes se manifestaron por la liberación de Mali antes de su muerte, entre los que destacan la Dra. Jane Goodal, Sir Paul McCartney, los miembros de la banda estadounidense The Smashing Pumpkins, la actriz Pamela Anderson, entre otros.

La reacción de PETA luego del fallecimiento de Mali

PETA se pronunció en contra de las declaraciones de la alcaldesa de Manila de solicitarle al gobierno de Sri Lanka otro elefante. (X/PETA Latino)

Lacuna declaró que pediría a Sri Lanka la donación de otro elefante al zoológico de Manila, como lo hicieron años atrás con Mali. Ante estas declaraciones, PETA se pronunció y afirmó que lucharán para garantizar que otro elefante no termine solo en la casa de fieras de la capital filipina.

Además, PETA lamentó la muerte de Mali en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), en la publicación se lee: “El mundo llora a Mali, la elefanta que pasó décadas sola en el zoo de Manila” y publicó un comunicado en su sitio web oficial. En él, declaran que “debido a la indiferencia y la codicia”, la paquiderma murió sola en un corral de concreto.

La división asiática de la asociación recordó que ellos, junto a líderes culturales y políticos, expertos en elefantes de renombre mundial junto a miles de personas, pidieron la liberación de Mali para que pudiera ser trasladada a un santuario de elefantes en Tailandia.

PETA alega que Mali fue sacada de su hogar en Sri Lanka cuando todavía era un bebé lactante y antes de que aprendiera a nadar, a “pelear con sus primos” y a encontrar su propia comida.

Con información de EFE