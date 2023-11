Gumby, el cariñoso gato con movilidad limitada que busca un hogar antes de la temporada navideña

Gumby llegó a la MSPCA en búsqueda de tratamiento médico digno y un hogar permanente antes de que den inicio las fiestas decembrinas. (Instagram/mspca.angell)

El 11 de noviembre Gumby, un pequeño gato de pelaje blanco y negro de 11 semanas de edad llegó a las instalaciones del Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals-Angell Animal Medical Center (MSPCA-Angell) luego de ser trasladado de la SPCA de Texas.

La MSPCA compartió la historia del minino en un comunicado posteado en su sitio web oficial y en todas sus redes sociales, ahí informan que Gumby fue trasladado para recibir tratamiento médico y un “hogar amoroso”.

Rebecca Fellman, médico principal de medicina comunitaria de refugios del albergue declaró que las dos patas traseras de Gumby están “gravemente” deformadas con contracturas musculares que limitan la movilidad de sus articulaciones, pero aun así el felino se las arregla para moverse usando sus cuatro extremidades.

Fellman informó que en la MSPCA están trabajando para explorar todas las opciones posibles para tratar la condición del animal y que le está yendo “bastante bien a pesar de sus deformidades”.

El felino no va a ser sometido a ningún tipo de cirugía, pues según Fellman, no tiene sentido someterlo a ningún proceso doloroso, ya que no mejoraría “significativamente” su movilidad.

Nada detiene a Gumby en su búsqueda de un hogar

Gumby aprendió a caminar usando sus cuatro extremidades y no deja que sus malformaciones lo detengan. (Instagram/mspca.angell)

El personal del refugio dice que Gumby puede caminar y usar la caja de arena en su condición actual sin problemas, además de que no ha desarrollado ninguna llaga tras el constante roce de sus patas traseras con el suelo y de momento, la MSPCA está buscando “adoptantes especiales” que puedan satisfacer las necesidades del minino.

Erin Morey, coordinadora de la clínica de la MSPCA explicó que Gumby actúa como un gato normal, al que le encanta llamar la atención y es bastante travieso. El felino ha aprendido a funcionar con las deformidades de sus extremidades y “no deja que nada lo deprima”.

El albergue especificó que los adoptantes necesitan estar completamente dispuestos a asumir los desafíos únicos que conlleva la adopción de un gatito con las necesidades médicas de Gumby y que además deberán tener una estrecha relación con un veterinario.

El gato no puede saltar ni subir escaleras y en ocasiones necesitará ayuda para desplazarse, pero a largo plazo podría beneficiarse con sesiones periódicas de fisioterapia u otras formas de asistencia.

Morey declaró que espera que Gumby encuentre un “hogar feliz” antes de las festividades decembrinas y el periodo de vacaciones de la época.

El comunicado finaliza compartiendo los medios de contacto pertinentes para la gente que esté interesada en adoptar al gatito de necesidades especiales y extiende también una página en la que personas interesadas pueden donar para apoyar la causa de la MSPCA.

El hogar de los animales desamparados

Nugget fue rescatado por la MSPCA y, al igual que Gumby, busca un hogar permanente que lo colme de afecto. (Instagram/mspca.angell)

La MSPCA fue fundada en 1868 y es la segunda sociedad humanitaria más antigua de Estados Unidos, su misión principal es proteger a los animales, aliviar su sufrimiento, mejorar su salud y bienestar, además de prevenir la crueldad. Constantemente trabajan por crear una sociedad justa y compasiva, según la información disponible en el sitio web del centro de adopción.

Continuamente rescatan y rehabilitan cientos de animales que, al igual que Gumby, buscan un hogar permanente que esté dispuesto a darle todo el afecto que merecen. El refugio es sumamente activo en redes sociales, a menudo suben fotografías y videos de toda la fauna que habita en sus instalaciones e incluso hacen transmisiones en vivo para contar sus historias.

Una de las más recientes es la de Nugget, un gato callejero de 13 semanas de edad que fue encontrado en las calles del condado de Lynn, Texas. Al momento de su llegada al refugio, el minino estaba severamente deshidratado y malnutrido, además tenía una infección en el tejido de sus patas que preocupó a sus cuidadores, quienes esperan que no necesite un injerto de piel.

Nugget se encuentra en una lenta recuperación, por ahora el refugio está tratando su infección al mismo tiempo que controla el dolor y cambia sus vendajes a medida que sana. La MSPCA está agradecida de haber encontrado a Nugget, pues consideran que es poco probable que sobreviviera si no se hubiera encontrado con ellos.

Pero Nugget no es el único animal rescatado, en el material compartido por la MSPCA, es común encontrar también a perros, gatos, cuyos, erizos y hasta caballos, todos con una historia que contar.