Un giro del destino: Elvis, el solitario perro que encontró un hogar al lado de un ex imitador del “Rey del Rock and Roll”

A pesar de haber sido el único perro que no encontró hogar durante el evento "Fall In Love", Elvis hoy disfruta de su nueva vida junto a sus dueños. (Facebook/The Anti-Cruelty Society)

Elvis era un perro callejero de raza pitbull de color blanco que fue llevado a las instalaciones de la Anti-Cruelty Society (ACS) en Chicago, por un voluntario del equipo de campo de la organización en marzo.

Cuando el can llegó, miembros de la asociación notaron que le era muy difícil apoyar su peso sobre una de sus patas traseras, y tras realizarle una radiografía con rayos X, descubrieron que tenía una fractura en la pelvis.

Con los cuidados adecuados de la asociación, la fractura de Elvis sanó, y luego de la recuperación, el perro estaba listo para ser adoptado, sin embargo, nadie se interesó en él. Aun así, la asociación tenía la esperanza de que el can saliera del refugio durante su evento anual de adopción masiva “Fall In Love”.

El evento que le rompió el corazón a la ACS

Los seguidores de las cuentas de la ACS se entristecieron con la desgarradora fotografía del solitario Elvis. (Facebook/The Anti-Cruelty Society)

En la edición de este año de “Fall In Love”, el refugio le encontró hogar a 22 perros y 39 gatos, sin embargo, Elvis fue la única mascota que no encontró un hogar, de acuerdo con una publicación hecha a través de la página oficial de Facebook de la asociación. “Elvis es el único perro que no encontró un hogar durante nuestro evento de adopción. Él conoció a un montón de potenciales adoptantes, pero tristemente nadie se lo llevó”.

La ACS lanzó una convocatoria para encontrarle un hogar permanente al can: “Ayúdanos a encontrarle a Elvis una familia a la que amar. El perro es una ‘albóndiga’ de 3 años que tiene la personalidad más tonta. Su enorme sonrisa ilumina cada habitación a la que entra, le gusta mucho acurrucarse, así que espera que estés de acuerdo con renunciar a tu espacio personal”.

Pasaron un par de días sin que la ACS subiera actualizaciones del caso del solitario perro, cientos de usuarios se habían comprometido con la historia y necesitaban saber el desenlace del cuento y saber si Elvis encontraría un hogar.

Una coincidencia le dio un hogar a Elvis

Hoy Elvis puede tomar largas siestas sin tener que preocuparse por si va a ser adoptado o no. (Facebook/Drew Wilhelm)

Dos días después de que se hiciera pública la historia de Elvis, el refugio compartió una publicación en su Instagram oficial, donde comunicaron que el perro se encontraba pendiente de adopción e instó a sus seguidores a mantenerse pendientes.

Los usuarios que quedaron conmovidos por la historia del solitario animal respondieron el post, y con comentarios como: “Excelentes noticias, cruzo los dedos por él”, “ojalá que (quien lo adopte) sea una persona increíble, de buen corazón y paciente” y “esperando con ansias el mensaje de: ‘Elvis ha abandonado el edificio’” mostraron su interés y esperaban las buenas nuevas sobre el animal.

Finalmente, los seguidores del refugio pudieron tener un desenlace feliz. La ACS compartió una serie de fotos donde se veía al perro con sus nuevos dueños: Loren Agron y Drew Wilhelm. En la descripción del post se lee: “Elvis ha salido del edificio. Sus adoptantes habían estado esperando el momento adecuado para dar la bienvenida a un perro a su familia y, una vez que vieron al can en las noticias, no podían negar que era su destino”, pues Agron, el nuevo dueño del can, en su pasado trabajó como imitador del legendario cantante Elvis Presley.

Según la organización, Loren es un dedicado ayudante de la asociación y ha organizado muchos eventos de recaudación de fondos para ayudar a la ACS.

Luego de la adopción, Wilhelm compartió en su página personal de Facebook una foto de Elvis disfrutando de su nueva vida. En la imagen se puede observar al can tomar una plácida siesta en el sofá de la sala de estar junto a su nuevo dueño, quien admitió haber “corrido a casa desde el trabajo” para pasar el rato con el perro luego de llevarlo a dar un largo paseo y jugar con él.