The Bear terminará en 2026: Jeremy Allen White confirma rodaje de última temporada junto a Abby Elliott

“THE BEAR” — “Next” — Season 3, Episode 2 (Airs Thursday, June 27th) — Pictured: (l-r) Ebon Moss-Bachrach as Richard “Richie” Jerimovich, Ayo Edebiri as Sydney Adamu, Jeremy Allen White as Carmen “Carmy” Berzatto. CR: FX.

The Bear, la serie de comedia dramática creada por Christopher Storer y protagonizada por Jeremy Allen White, llegará oficialmente a su fin con su quinta temporada. Así lo confirmaron fuentes internas y los protagonistas, anticipando la despedida de uno de los mayores fenómenos recientes de la televisión. Con varias señales de cierre y declaraciones de su elenco, los seguidores recibieron la noticia de que la historia de la familia Berzatto tendrá un final planeado, de acuerdo con la visión original de su creador.

El camino hacia el desenlace definitivo

Desde su estreno en 2022, The Bear se ganó el reconocimiento de la crítica y el público gracias a su retrato auténtico del mundo gastronómico a través de la familia Berzatto. Pronto se convirtió en una de las producciones más destacadas de FX y Hulu, batiendo récords en premios y consolidando su posición en la conversación cultural. El anuncio sobre el final de la serie no sorprendió a quienes siguieron las previas declaraciones de Jeremy Allen White, quien ya había explicado que Christopher Storer tenía la intención de cerrar la historia tras una cuarta temporada. Sin embargo, finalmente se optó por una quinta y última entrega para garantizar un desenlace cuidadosamente elaborado tanto para los personajes como para el público.

La confirmación incluyó la fecha de inicio de rodaje a comienzos de 2026, cuando el elenco se reunirá nuevamente. Se espera que la producción mantenga su ritmo anual de lanzamientos, lo que permitirá una despedida programada para el año siguiente. Esta organización refleja también el deseo del equipo de respetar el ciclo de vida original de la historia, evitando alargarla innecesariamente y el desgaste que afecta a otras series exitosas.

Premios y legado: el dominio de The Bear en los Emmy

El impacto de The Bear se reflejó no solo en su audiencia y reseñas, sino en la cantidad y calidad de premios recibidos. Desde el principio, la serie superó la barrera del público especializado y ganó múltiples Premios Emmy. Jeremy Allen White fue premiado como Mejor Actor en Comedia, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach recibieron galardones individuales, y la serie se coronó como Mejor Serie de Comedia en 2023. En 2024, Liza Colón-Zayas ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto, mientras que Jamie Lee Curtis, quien interpreta a Donna Berzatto desde la segunda temporada, fue reconocida como Mejor Actriz Invitada.

Este recorrido ha dejado huella en la historia reciente de la televisión. El éxito de The Bear también quedó patente en la actitud del elenco y el ambiente de producción. Jamie Lee Curtis, a través de sus publicaciones en redes, resaltó el compañerismo tras las cámaras y la importancia de brindar un cierre a la historia de la familia Berzatto con integridad artística. Abby Elliott, quien interpreta a Natalie ‘Sugar’ Berzatto, también ha sido parte activa en la promoción del cierre de este ciclo.

Un fenómeno cultural y su resonancia en la audiencia

The Bear se posicionó pronto como reflejo honesto del mundo actual, usando la cocina como una metáfora para explorar los desafíos interpersonales y familiares. La historia de Carmy Berzatto, un chef de alta cocina que regresa al restaurante familiar tras la muerte de su hermano, conectó especialmente con jóvenes y adultos que se vieron reflejados en las luchas laborales y emocionales de los personajes.

Las cifras de la serie muestran el alcance de su impacto. Tras el estreno, Hulu reportó aumentos importantes de suscriptores cada vez que se lanzaba una nueva temporada, mientras la expectativa y la discusión en línea crecían antes de cada episodio. La cuarta temporada, lanzada en junio de 2025, generó opiniones divididas entre la crítica. Algunos señalaron cierta repetición en la dinámica narrativa, mientras otros elogiaron el cierre de arcos y la resolución emocional, sobre todo en el episodio final. Tras esta emisión, FX y Hulu confirmaron que la quinta será la última temporada, lo que demuestra la disposición de la cadena de respetar la decisión del creador y del equipo de terminar en el mejor momento.

Jeremy Allen White y su proyección futura

El final de The Bear no implica una pausa para Jeremy Allen White. Mientras se prepara para filmar la última temporada, el actor continúa activo y con proyectos importantes por venir. Recientemente interpretó a Bruce Springsteen en Springsteen: Deliver Me From Nowhere, dirigida por Scott Cooper, y participa en The Social Reckoning, la secuela de Red Social bajo la dirección de Aaron Sorkin, donde dará vida al periodista Jeff Horwitz.

Además, White debutará en el universo Star Wars prestando su voz a Rotta, el hijo de Jabba el Hutt, en The Mandalorian & Grogu, cuyo estreno está programado para mayo de 2026. Este salto a una producción internacional representa la consolidación de su trayectoria y le permite diversificar su carrera más allá del entorno de los Berzatto. Junto a Pedro Pascal y Sigourney Weaver, White será parte de uno de los principales estrenos del año, mientras The Bear se despide de su audiencia.

"El Oso": Jeremy Allen White y Molly Gordon (FX/Hulu)

El impacto en la industria: programación y futuro de FX

La decisión de culminar The Bear tras cinco temporadas genera un análisis sobre el manejo que FX hace de sus éxitos y su respeto hacia la visión creativa de los responsables artísticos. En una industria que suele prolongar sus títulos más exitosos, el caso de The Bear plantea una estrategia diferente, al anteponer la integridad narrativa sobre el aprovechamiento comercial. Esto ha sido destacado por fuentes internas y se refleja en la confianza otorgada tanto a Christopher Storer como a los productores, quienes conservaron el control sobre el momento y la forma de anunciar el final.

Para los seguidores, este cierre resulta agridulce, pero garantiza una conclusión coherente para una de las familias más complejas y apreciadas de la televisión reciente. El espacio que dejará en la programación de FX y Hulu será difícil de ocupar, pero el enfoque en ciclos cerrados y la valoración del autor podría inspirar un cambio de paradigma en la industria televisiva estadounidense, estableciendo nuevas pautas de respeto hacia las obras y sus audiencias.