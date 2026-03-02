Harrison Ford bromea sobre su retiro en los SAG Awards y emociona con un discurso nostálgico

Harrison Ford accepts the Live Achievement award during the Actor Awards, in Los Angeles, California, U.S., March 1, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Harrison Ford, una de las figuras más reconocidas del cine estadounidense, fue homenajeado en la 32ª edición de los SAG-AFTRA Awards con el Life Achievement Award, en reconocimiento a su extensa y respetada trayectoria. A sus 83 años, Ford aprovechó la ocasión para reflexionar no solo sobre su recorrido en la industria, sino también acerca del profundo sentido de pertenencia y el valor colectivo en el trabajo actoral. El evento, celebrado en Los Ángeles la noche del 1 de marzo, reunió a colegas y amigos, quienes compartieron anécdotas, le brindaron aplausos prolongados y expresaron palabras de admiración.

Woody Harrelson fue el encargado de presentar a Ford, combinando el humor con el afecto. Harrelson lo calificó como una leyenda estimada, destacando no solo su talento como actor, sino también su experiencia como piloto y carpintero. Ford agradeció la presentación con humildad y camaradería, recordando su juventud, sus inicios como carpintero y sus primeros pasos vacilantes en la industria cinematográfica, antes de consolidarse con el papel de Han Solo en Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza.

El actor, notablemente emocionado, se dirigió a la audiencia reconociendo la complejidad de la profesión: “Es un oficio complicado en el que meterse y, en mi caso, también un oficio complicado del que salir porque amo lo que hago”. Con su característico sentido del humor, comentó que recibir el galardón era “extraño, en la mitad” de su carrera, lo que generó risas y aplausos entre los presentes. La ovación, acompañada de la famosa melodía de Indiana Jones, marcó uno de los momentos más destacados de la gala.

Recuperación personal y crecimiento profesional

Ford rememoró su juventud llena de dudas y de aislamiento durante la universidad, hasta que encontró en el teatro un espacio de pertenencia. Explicó que quienes al principio consideraba inadaptados y frikis se convirtieron en su familia profesional. Resaltó la importancia de la comunidad artística en su formación y agradeció a figuras como George Lucas y Steven Spielberg por las oportunidades que definieron su carrera. También mencionó a Fred Roos y Patricia McQueeney, quienes desempeñaron un papel clave en su desarrollo profesional.

A lo largo de su discurso, Ford recalcó la naturaleza colaborativa de la actuación: “Mi carrera está construida sobre el trabajo de otros actores, así como de los guionistas, directores y de cada persona del equipo”. Reflexionó sobre la oportunidad que brinda la interpretación para vivir múltiples vidas y explorar ideas capaces de conectar emocionalmente con el público. Afirmó que los actores pueden alternar entre el arte y el entretenimiento y, en ocasiones, alcanzar ambos objetivos. Ford insistió en la responsabilidad y el privilegio de dejar la puerta abierta para que nuevas voces encuentren su lugar en la industria.

Dificultad para retirarse y permanencia creativa

Uno de los aspectos más comentados de la noche fue la confesión de Ford sobre lo complicado que le resulta retirarse. A pesar de sus 83 años, el actor continúa activo profesionalmente. Ford relató cómo sus comienzos estuvieron marcados por la falta de estabilidad laboral y cómo alternaba trabajos de carpintería mientras buscaba pequeños papeles. Tras debutar en Star Wars, su carrera cobró impulso, consolidándose con Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. Aprovechó su éxito para señalar la ausencia de garantías y estabilidad en la profesión, un aspecto que todavía afecta a muchos actores que inician su camino. A su edad, la idea de un retiro definitivo le resulta lejana: “Todavía trabajo como actor”, señaló entre el asombro y el aplauso del público.

En la actualidad, se le puede ver en la serie de Apple TV Terapia sin filtro, donde interpreta al doctor Paul Rhoades, junto a Jason Segel. Este papel le valió recientemente su primera nominación al Emmy, lo que demuestra su constante renovación artística y su decisión de no abandonar los escenarios ni los sets. Además, Ford sustituyó a William Hurt en el papel de Thaddeus “Hulk Rojo” Ross en Capitán América: Brave New World, lo que ratifica su vigencia en producciones recientes.

Influencia en distintas generaciones y respuesta del público

El emotivo mensaje de Ford no solo conmovió a los asistentes, sino que también evidenció el impacto perdurable de su figura en distintas generaciones. Ford agradeció expresamente el apoyo de su familia, en especial el de su esposa Calista Flockhart, con quien compartió un momento emotivo antes de subir al escenario. Entre el público, tanto actores consagrados como jóvenes intérpretes valoraron la sinceridad y el enfoque autocrítico del homenajeado.

Durante la ceremonia, se destacó cómo personas como Ford abren camino a las nuevas generaciones, manteniendo vivo un legado basado en la colaboración y la empatía. Mientras agradecía el premio por seguir “vivo y activo”, Ford hizo comentarios humorísticos sobre la costumbre de homenajear trayectorias solo al final de la carrera, sugiriendo que todavía tiene proyectos y papeles pendientes. La reacción entre sus colegas fue no solo de admiración, sino también de optimismo: su longevidad profesional actúa como ejemplo para actores mayores y como inspiración para quienes apenas comienzan.

El trayecto de Ford, desde la incertidumbre universitaria hasta el reconocimiento mundial, contiene elementos con los que muchas personas pueden identificarse: la búsqueda del grupo propio y el valor de encontrar un lugar en el mundo mediante la creatividad y la perseverancia. En una industria donde suele resaltarse la juventud, el caso de Ford revive el debate sobre la vigencia y relevancia de los intérpretes veteranos, así como la importancia de construir carreras a partir de la pasión en vez del retiro obligatorio.