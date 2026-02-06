Final Fantasy VII Rebirth llega a Xbox Series y Nintendo Switch 2 en junio

Final Fantasy VII Rebirth | Desarrolladores: Square Enix, Creative Business Unit I | Publisher: Square Enix

Square Enix ha confirmado que Final Fantasy VII Rebirth, la segunda parte de la trilogía de remake de su clásico RPG, se lanzará en Xbox Series y Nintendo Switch 2 el 3 de junio de 2026. Este lanzamiento representa un movimiento estratégico para llegar a un público más amplio, incluyendo a los jugadores de Nintendo, quienes recibieron la primera entrega de la trilogía en Nintendo Switch 2 el pasado enero.

Disponibilidad extendida a todas las plataformas

Tras su lanzamiento inicial en PlayStation 5 a inicios de 2024 y su llegada a PC en enero de 2025, Final Fantasy VII Rebirth se prepara para llegar a nuevas audiencias. Los usuarios de Xbox Series y Nintendo Switch 2 pueden reservar digitalmente el juego con un descuento del 20 por ciento, una oferta válida hasta el 10 de junio. La edición Digital Deluxe incluye contenido adicional como invocaciones especiales, armaduras exclusivas, un libro de arte digital y una mini banda sonora.

La versión original para PlayStation 5 y PC reducirá su precio de manera permanente en todas las ediciones desde el 9 de febrero de 2026, facilitando el acceso a nuevos jugadores. Esta medida forma parte de la estrategia de Square Enix para ampliar la saga entre veteranos y novatos de todas las consolas del mercado.

Desafíos y soluciones técnicas para múltiples plataformas

Uno de los mayores desafíos en el lanzamiento multiplataforma de Final Fantasy VII Rebirth ha sido garantizar una experiencia visual y de juego similar a la versión original de PlayStation 5. Naoki Hamaguchi, director de la serie, señaló el año pasado que el trabajo de optimización realizado en la versión para PC fue fundamental para adaptar el juego a la arquitectura de Nintendo Switch 2, reconocida por sus limitaciones de potencia frente a otras consolas de sobremesa.

Así, se llevaron a cabo ajustes manuales específicos para la versión de Nintendo Switch 2, con el objetivo de asegurar una tasa de cuadros estable incluso en las escenas más exigentes. Hamaguchi aseguró que los usuarios pueden esperar una experiencia tan satisfactoria y de alta calidad como en las plataformas de mayor potencia.

Como novedad para jugadores nuevos y antiguos, se incluirá la función llamada Streamlined Progression, que se utilizó previamente en Final Fantasy VII Remake Intergrade para Nintendo Switch 2 y Xbox Series. Esta función permite opciones como vida y magia ilimitadas, acceso inmediato a habilidades de armas y daño máximo, facilitando el progreso para quienes deseen enfocarse en la historia y los combates híbridos del juego.

Impacto en la comunidad y nuevas tendencias de mercado

La llegada de Final Fantasy VII Rebirth a Nintendo Switch 2 y Xbox Series no solo genera expectativa entre los fanáticos de la saga, sino que también ofrece beneficios concretos para los jugadores. Tras años de espera, los jugadores de Nintendo y Xbox podrán continuar la historia de Cloud Strife, Tifa y Barret casi al mismo tiempo que los usuarios de otras plataformas.

Por otro lado, la reducción permanente de precio en PlayStation 5 y PC rompe con la tendencia creciente en el costo de los nuevos lanzamientos y podría llevar a la industria a ofrecer mayor accesibilidad. Esta medida se da en un contexto de mayor competencia entre consolas y el objetivo de expandir franquicias reconocidas a una base de jugadores más amplia, beneficiando especialmente a quienes antes se enfrentaban a barreras económicas para acceder a estos títulos. La combinación de promoción, calidad técnica y contenido exclusivo, según los datos más recientes, indica que Square Enix busca satisfacer tanto a los seguidores tradicionales como a un nuevo público atraído por la promesa de paridad entre plataformas.