Masters of the Universe, la nueva película basada en el universo de He-Man, estrena su primer adelanto

Amos Del Universo presenta su primer tráiler.

El primer avance oficial de la próxima película Masters of the Universe presentó a Nicholas Galitzine como He-Man y confirmó el regreso de la emblemática batalla contra Skeletor, interpretado por Jared Leto. La película, dirigida por Travis Knight, lleva al formato de acción real la icónica serie animada de los años ochenta y llegará a los cines a nivel mundial el 5 de junio, después de un prolongado período con múltiples cambios de estudio y dirección.

Renovación de un clásico de los años ochenta

La franquicia Masters of the Universe inició como una línea de figuras de acción que rápidamente se transformó en una serie animada exitosa, generando una comunidad global de seguidores. Ahora, con Nicholas Galitzine interpretando a Prince Adam, la adaptación cinematográfica retoma la narrativa tradicional: luego de quince años alejado de Eternia, Adam es llamado por la Espada del Poder para salvar su tierra natal, ahora dominada por el villano Skeletor. Junto a sus aliados Teela, interpretada por Camila Mendes, y Duncan o Man-At-Arms, a cargo de Idris Elba, el protagonista debe hacer frente tanto a su destino como a las difíciles decisiones sobre lealtad y poder que le plantea la nueva encarnación de Skeletor, a quien da vida Jared Leto.

La propuesta incorpora a un elenco de figuras reconocidas, entre quienes destacan Alison Brie en el papel de Evil-Lyn, Morena Baccarin como The Sorceress, James Purefoy como King Randor y Charlotte Riley en el rol de Queen Marlena. Kristen Wiig participa prestando su voz a Roboto, mostrando la variedad de talentos involucrados. El reparto se complementa con nombres como Jóhannes Haukur Jóhannesson, Hafthor Bjornsson, Kojo Attah, John Xue Zhang y Christian Vunipola, que agregan diversidad y aportan experiencia desde distintos ámbitos del sector audiovisual. La selección de actores denota un esfuerzo por modernizar el universo de Eternia, al tiempo que mantiene el vínculo con la nostalgia de los admiradores de siempre.

Masters of the Universe (Captura de tráiler oficial)

Un proceso de producción complicado y perseverante

La llegada de Masters of the Universe a la pantalla grande es el resultado de un proceso extenso y lleno de dificultades. Desde 2010, el proyecto atravesó varios estudios, directores y múltiples reescrituras de guion, hasta consolidarse finalmente en Amazon MGM hacia finales de 2023. Travis Knight asumió la dirección y Chris Butler estuvo a cargo del guion, basado en una historia desarrollada junto con los hermanos Adam y Aaron Nee, Alex Litvak y Michael Finch.

El rodaje principal comenzó en Londres en enero de 2025, con el respaldo de Metro-Goldwyn-Mayer, Mattel Films y Escape Artists. Más allá de superar obstáculos creativos, el proyecto destaca por reunir a productores de amplia trayectoria, como Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner, Steve Tisch y DeVon Franklin, lo que refuerza el carácter ambicioso y global de la iniciativa.

Influencia en la cultura popular y expectativas del público

El estreno de Masters of the Universe representa el regreso de He-Man, una figura emblemática de la cultura pop que, tras casi cuatro décadas sin presencia en el cine, busca atraer a nuevas audiencias y a los seguidores originales. Para las generaciones que crecieron con la serie, la noticia genera una fuerte expectativa de reencontrarse con los personajes que formaron parte de su infancia.

La elección de actores jóvenes y reconocidos como Nicholas Galitzine y Camila Mendes, junto con figuras como Idris Elba y Jared Leto, refleja la intención de renovar la franquicia y hacerla atractiva para el público actual sin sacrificar los elementos que la hicieron popular. Una producción que ha enfrentado obstáculos y cambios por más de una década subraya la complejidad de adaptar clásicos a los estándares contemporáneos y de satisfacer tanto a los fans nostálgicos como a una audiencia más diversa y exigente.