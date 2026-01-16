Entrevistamos a Branden Cook y Spencer House, actores de la serie Tell Me Lies

Tell Me Lies (Disney+)

La tercera temporada de Tell Me Lies (Dime más mentiras, en español latino) retoma la compleja relación entre Lucy Albright y Stephen DeMarco durante el semestre de primavera en la Universidad Baird. Aunque ambos intentan empezar de nuevo, los errores del pasado vuelven a afectar su vínculo y Lucy termina envuelta en una polémica que preferiría evitar. Al mismo tiempo, las consecuencias de los hechos ocurridos el año anterior obligan a su grupo de amigos a confrontar conductas dañinas, mientras secretos y escándalos comienzan a circular por el campus, poniendo en riesgo a todos los involucrados.

Esta nueva entrega cuenta con ocho episodios y se estrenó el 13 de enero en Disney+ con sus dos primeros capítulos, sumando uno nuevo cada martes. La serie está protagonizada por Grace Van Patten y Jackson White, y cuenta con Meaghan Oppenheimer como showrunner y productora ejecutiva. Es una adaptación de la novela homónima de Carola Lovering. En esta ocasión, pudimos entrevistar a Branden Cook (Evan) y Spencer House (Wrigley), que contaron parte de su experiencia en la filmación de esta nueva temporada.

Frente al estreno de la tercera temporada de la exitosa serie 'Tell Me Lies', pudimos entrevista a Branden Cook y a Spencer House, quienes interpretan a Evan y Wrigley, respectivamente.

—Hola, chicos, ¿cómo están hoy?

Branden Cook: —Hola, Lucía, ¿cómo estás?

Spencer House: —Hola, Lucía, ¡hola!

—¡Hola! Así que, bueno, felicitaciones por otra temporada. Y realmente quiero preguntarles, porque… Me gusta mucho que sus personajes, los vemos crecer, ya saben, en cada temporada. Los vemos con tantas capas, y realmente me encanta eso. Así que, realmente quería preguntarles, ¿qué...? ¿Qué tipo de viaje están atravesando esta temporada?

Branden Cook: —Creo que hay cierto crecimiento. Creo que hay cierta exploración. Sí, creo que están probando nuevas facetas de ellos mismos, si eso tiene sentido. Están, están… Explorando nuevas partes de sí mismos.

—¿Y tú, Spencer? ¿Qué dirías?

Spencer House: —Eso me hizo reír. Creo que venimos explorando las partes de cada uno durante… Varias temporadas. Creo que esta temporada es muy diferente. Creo que estamos, uhm… No sé… Creo que, siento que la verdad está saliendo a la luz para muchos de estos personajes. Y a medida que sale a la luz, la verdad los moldea y los convierte en diferentes, uhm… Diferentes… Como, personas, de lo que han sido. Así que… Eso… Eso será interesante de ver.

—Sí, totalmente. Y los hemos visto, ya saben, cometer errores y aprender de sus errores. ¿Qué creen que aprenderán o, cuáles serán sus lecciones más importantes?

Branden Cook: —Esa es una gran pregunta...

Spencer House: —Bueno, no sé hasta qué punto puedo hablar de lecciones específicas, porque no sé qué podemos revelar… Pero diré que la gente se vuelve un poco más sabia con respecto a… Las formas de Stephen. Y eso es algo interesante de interpretar. Y parece ser una revelación bastante importante de esta temporada. Así que… Ni siquiera sé si respondí la pregunta. Lo siento. Solo seguí hablando… Continuemos...

—No hay problema. Brennan, ¿quieres añadir algo?

Branden Cook: —Creo que una buena lección que potencialmente… Se podría haber aprendido es que a veces está bien simplemente… Dejar ir las cosas a veces. Y dejar ir a las personas a veces. No sé si… La gente aprende esa lección, pero yo creo que es una buena lección para toda la serie. Es que, a veces… Es bueno simplemente dejar ir.

Tell Me Lies (Disney+)

—Esa es una gran lección para la serie y para la vida. Así que, ya saben, en la serie, vemos a un personaje que en un punto dice algo como… “Ninguna de estas personas se conocerá entre sí dentro de diez años.” Así que quería preguntarles si todavía se llevan bien con sus amigos de la infancia, de la secundaria o de la universidad, la secundaria, amigos de la infancia. ¿Qué opinan al respecto? Y si todavía mantienen relación con ellos.

Branden Cook: —Sí, yo, uhm… Todos mis amigos más cercanos son de la secundaria, de hecho, así que… Creo que… Uno es de la escuela primaria, pero… Mis amigos más cercanos, todos son… Probablemente del primer año del secundario, si no antes. Así que… Creo que soy un caso raro en ese sentido, tal vez… Sobre todo porque ahora la gente se muda mucho. Pero sí.

—¿Y tú, Spencer?

Spencer House: —Sí, tengo amigos de la universidad y del instituto. Y tengo algunos amigos que son como mi familia, a los que conozco desde la guardería, ¿sabes? Y… Uhm… ¿Cuál era la pregunta? Lo siento.

—Oh, ¡esa era la pregunta! No te preocupes, respondiste genial. Sí, esa era la pregunta.

Spencer House: —Oh, ahora recuerdo la pregunta. Pero si alguno de ellos, ya sabes, se comportara como en esta serie… Probablemente… Ellos probablemente no serían mis amigos. Lo estoy haciendo muy bien.

—Bien. Sí, estuviste genial. Gran respuesta. Eso fue genial. Bueno, ya saben, tenemos, como, un montón de temporadas ya, y… Y quería preguntarles sobre la evolución de su trabajo en estos sets y rodajes porque, ya saben, empezaron quizá sin conocerse o sin conocer a mucha gente en el set. Y ahora, ya se conocen todos. Así que quería hablar cuál fue la transición y cómo se sienten actuando, ya saben, en ese sentido. En un set, debe de ser muy diferente. ¿Es así?

Branden Cook: —Creo que personalmente estoy mucho más relajado. Creo que en la primera temporada me sentía un poco tenso. Ya sabes, es la primera vez que haces todo con todos y… La primera vez en un programa, estar tanto delante de la cámara y todas estas cosas nuevas, lo cual fue… Divertido para mí, pero estaba un poco tenso. Pero, ya sabes, a medida que avanzaban las temporadas y me sentía más cómodo… Fue muy fácil volver a conectar con todo el mundo. Así que fue muy agradable. Sé que Spencer tiene más experiencia en el programa… Trabajando...

Spencer House: —Oh, muchísimo, muchísimo. No, yo… Pero fue genial porque todos… Se llevaron bien desde el principio, lo cual fue estupendo. Y eso, ya sabes, hace que la jornada laboral sea mucho mejor desde el principio. Así que eso fue muy importante. Pero sí, en cuanto a lo que decías, Brandon, a medida que pasa el tiempo, te sientes más cómodo y logras conocer mejor a los personajes. Es como cuando ves el piloto de cualquier serie, si te encanta una serie y vuelves a ver el episodio piloto… Realmente no se parece a la serie. Y eso es porque hemos tenido la suerte de hacer unas cuantas temporadas en las que todos nos sumergimos en la historia.

Tell Me Lies (Disney+)

—Y, ya saben, para terminar, creo que este es una serie muy interesante porque... Parece una cosa cuando estás como, cuando tú, quiero decir… No tienes ni idea de qué se trata, ves el tráiler y es como, “Sí, ya sabes, parece una serie romántica...”, pero es mucho más que eso. Así que realmente quería preguntarles por alguien que nunca haya visto la serie y no tenga ni idea se qué trata. ¿Cómo la definirían o cómo se la venderían?

Branden Cook: —Es una serie sobre todas las cosas que probablemente no hay que hacer. Cuando dicen que es “una historia con moraleja”, dicen… Uhm, lo cual de hecho, es cierto. Es como, ya sabes, si hicieras todo lo incorrecto, este sería el resultado, la vida que tendrías que vivir. Así es como lo describiría.

—Me encanta. Spencer, ¿algo para añadir?

Spencer House: —Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo diría que para la mayoría de la gente es una divertida… Mirada a un mundo en el que hiciste todo mal. Y luego, para las personas desafortunadas que la están viendo y que han estado en esas situaciones, es una lástima. Y esperemos que puedan, uhm… Aprender algo sobre sí mismos mientras la ven. Y que conecten con la serie de esa manera.

—Sí, me encanta, me encanta. Bueno, muchas gracias por su tiempo, chicos. Estuvo genial y espero verlos en otra entrevista.

Branden Cook: —¡Gracias! Muchas gracias.

Spencer House: —¡Gracias, Lucia!